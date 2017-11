Salva Sevilla: "Lo importante es el equipo"

Google Plus

Foto: RCD Mallorca.

Salva Sevilla y Álex López, jugadores del RCD Mallorca, comparecieron en Zona Mixta ante los medios tras el partido en Son Moix ante el Elche, partido que acabó con la victoria del club mallorquín por 2-0. Lago Junior de penalti y Álex López marcaron los goles del Mallorca.

Salva Sevilla destacó la victoria y asegura que no pueden bajar el ritmo para que no les pillen, asegurando que deben seguir así: "Es importante esta victoria contra el Elche, un equipo con buenos jugadores. Esto no ha acabado, si nos paramos nos pueden cazar, hay que seguir. Hay que seguir con esta humildad, si seguimos así seremos primeros”.

El centrocampista del Mallorca asegura que el penalti fue la jugada que desatascó el encuentro, que hasta entonces no tenía dominador claro: “A raíz del penalti todo ha sido más fácil e incluso hemos podido meter algún gol más. Me costó entrar, llevaba un tiempo parado y el equipo estaba muy bien. Ahora me toca a mi pero lo importante es el equipo y todos vamos a ser importantes”.

Por su parte, Álex López destaca la importancia de la afición y las diferencias que se amplían para seguir en primera posición: "Es uno de los triunfos más importantes conseguidos hasta el momento. El campo estaba muy bien, con mucha gente, y la victoria nos sirve para ampliar aún más las diferencia”.

El próximo partido será en Olot, donde el Mallorca, según Álex López, tiene que ganar porque ganar fuera es muy importante. Además, se muestra satisfecho tras el gol: ”Tenemos que seguir, ir a ganar a Olot porque en esta categoría es muy importante ganar fuera y tratar de ampliar las diferencias. Estoy contento por el gol pero podía haber metido alguno más. Pero hay que fijarse en otras cosas y dar el màximo en cada partido”.