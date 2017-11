Vicente Parras: "El club ha dado un paso muy importante"

Vicente Parras, entrenador del Ontinyent CF, en rueda de prensa | Foto: Ontinyent CF

En la comparecencia de Vicente Parras ante los medios se vio a un entrenador consciente de la situación del equipo y precavido ante posibles subidas de ánimo innecesarias dentro del vestuario. Antes de analizar el encuentro el técnico declaró sobre la situación actual del equipo: "No recuerdo un partido nuestro en el que no hayamos sufrido en los últimos minutos. Cada uno de los 23 puntos que llevamos han sido peleados, trabajados y sufridos hasta el último momento. Creo que tenemos que seguir así, tenemos que recordar de dónde venimos. Hoy tenemos una sensación un poco encontrada. El vernos arriba nos ha colocado en una situación en la que sabíamos que si ganábamos pues metíamos la cabeza en puestos de playoff pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de que lo que estamos haciendo es muy importante y que vamos por el camino correcto".

De nuevo sufriendo hasta el final se llevaba en esta ocasión un punto de El Clariano el conjunto dirigido por Vicente Parras, que vio de manera muy distinta las dos mitades del encuentro. Vicente Parras afirmó ante los medios que en la primera parte el equipo había dominado buena parte del juego pero que la falta de claridad en el área rival les condenó. "Yo creo que ha habido una fase en la primera parte en la que estábamos bastante bien, llegábamos con bastante facilidad cerca del área rival. Cerca del área rival nos ha costado más encontrar esa situación clara pero aun así hemos tenido el tiro de Alberto, un par de córners con remates claros. A medida que ha ido avanzando la primera parte nos hemos ido descomponiendo un poquito más viendo que no éramos capaces de trasformar ese dominio que teníamos", afirmó el técnico.

Como hemos dicho, de manera muy distinta vio el segundo acto el entrenador del conjunto alicantino, en el que su equipo sufrió más y pudo acabar perdiendo el choque. Además, Vicente Parras habló sobre un posible penalti favorable al Ontinyent al final del encuentro que el colegiado no señaló. "La segunda parte aunque hemos entrado fríos hemos tenido el remate de Ruso que ha sido clarísimo. Luego una acción de penalti sobre Raúl, que no quiero valorar, pero que por mucho menos nos pitaron un penalti en contra el día del Lleida. Hemos intentado mover la parte de arriba con los cambios aunque no hemos encontrado todo lo que queríamos y ellos han arriesgado con muchísima gente arriba. Luego el partido se ha roto y en cualquier acción de ellos nos podían hacer gol. Al final son esas situaciones en las que te has quedado muy cerca y no has conseguido ganar y la sensación es que por muy poco", comentó Vicente Parras.

Asimismo, el entrenador del Ontinyent elogió la actuación de la entidad desde su llegada al equipo el pasado verano: "Hemos conseguido hacer un buen bloque humano que es una de nuestras fuerzas. Yo siento que alrededor del equipo todo el mundo está trabajando. El club ha dado un paso muy importante desde que yo llegué en julio y todo el mundo está trabajando para nosotros y nosotros lo que hacemos en el terreno de juego es darlo todo y eso nadie nos lo puede reprochar".

Como resumen de las declaraciones de Vicente Parras ante los medios podemos dilucidar que el equipo va a seguir peleando todos los partidos hasta el final y que el mensaje que se quiere transmitir es que pese a que ahora el equipo esté en la parte alta el objetivo principal es la salvación y que, una vez logrado ese objetivo, se mirará hasta donde puede llegar el equipo alicantino.