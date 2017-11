Tito Sanjuán: "La segunda parte fuimos más con el corazón"

Foto: SD Formentera.

Tito García Sanjuán, entrenador de SD Formentera, compareció en rueda de prensa tras el partido entre el Formentera y el Olot, que acabó con 1-1.

El entrenador fue expulsado tras protestar una jugada, y mostró su confusión sobre la razón de su expulsión: "No entiendo mi expulsión. He intentado comentarle varias cosas, pero no me ha dejado. Consideró que era suficiente para expulsarme. Primero le he dicho que el gol anulado no era fuera de juego. Después, en la jugada de la expulsión simplemente le he dicho que si silbaba ley de la ventaja que no deja seguir la jugada. En definitiva, en este país carecemos de diálogo, no sólo en el fútbol, ​​y así nos va".

No solo fue él expulsado, sino también uno de los jugadores del Formentera, Bonilla. Fue la primera expulsión del Formentera esta temporada en Liga: "La expulsión de Bonilla por dos tarjetas amarillas son cosas que pasan durante los partidos. Llevamos 15 jornadas y todavía no habíamos tenido ninguna expulsión. La parte positiva es que nos hemos sabido mantener con un jugador menos. La parte negativa es que el árbitro nos ha cargado de tarjetas amarillas por jugadas absurdas. Pero bueno, no hay que darle más vueltas".

El entrenador del Formentera asegura que en la primera parte no estuvieron cómodos debido al juego del equipo catalán: "En la primera parte, el Olot nos ha hecho sentir muy incómodos. Habíamos planteado desplegar un juego por bandas y no lo hemos sabido aplicar bien. El gol nos ha venido por un error en el juego interior y eso nos ha condicionado el partido".

Sin embargo, la segunda parte fue de más agrado para el entrenador del equipo isleño: "La segunda parte hemos jugado más con el corazón que con el juego. Hemos sido mucho más directos y Juan Antonio ha podido entrar más en juego de ataque, mostrando el jugador desequilibrante que es. Después con la entrada de Gabri hemos fijado mucho más los centrales y tienes más opciones de ganar las segundas jugadas y hemos sido mucho más incisivos", apuntaba.

Por último, habla sobre la jugada polémica más polémica del partido: "El penal de Riera no lo he visto bien, estaba en la otra punta del campo. Es una acción donde Riera siempre va muy deprisa. Es un jugador muy eléctrico y siempre le digo que vaya más al suelo. No suele ir, y por tanto, si se ha caído, es porque ha habido algún contacto".