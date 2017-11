La mejor pareja está en Valencia

Rafa Mir en un lance del partido contra la UE Lleida | Foto: Valencia CF

Tras la disputa de las primera quince jornadas de liga en el grupo III de Segunda División B, el Valencia Mestalla ocupa la decimosegunda posición, aunque no demasiado lejos de los puestos de playoff en los que se vio inmerso durante la práctica totalidad de la pasada temporada. Junto con el Sporting B es el equipo que más goles ha anotado en este primer tramo de competición con 29 tantos. Parece contradictorio que un equipo que ha marcado tantos goles en tan pocas jornadas esté en la mitad de la tabla y no en los puestos altos, pero la realidad para el filial valencianista es que los goles no han venido acompañados de resultados.

Además del Valencia Mestalla hay otros equipos en la categoría de bronce de que disfrutan de delanteras bastante efectivas:

Parejas de jugadores con más goles Valencia Mestalla (G-III) Rafa Mir (13) y Jordi Sánchez (4) 17 Mirandés (G-II) Cervero (11) y Yanis (5) 16 Cornellà (G-III) Enric (14) y Fito (2) 16 RCD Mallorca (G-III) Abdon (7) y Álex López (6) 13 Bilbao Athletic (G-II) Guruteza (7) y Asier Benito (6) 13 Sporting B (G-II) Claudio (6) e Ismael (6) 12

El filial valencianista se ha consagrado como uno de los equipos más goleadores de la categoría, lo que conlleva un muy buen estado de forma de sus delanteros. Pese a estos números, la realidad es que la mayoría de estos goles, sobre todo por parte de Rafa Mir llegaron a principio de temporada, en un buen arranque del filal ché que parecía poder volver a soñar con el ascenso a la Liga 123.

Como hemos dicho, los goles no han venido acompañados de resultados, y es que el equipo, en el puesto doce de la tabla, sigue sufriendo en sus partidos si bien es cierto que en el primero tras la era Penev, el Valencia Mestalla sacó un poderoso 3 a 0 en el Puchades ante la UD Lleida. La llegada de un nuevo entrenador para el filial está aun por concetarse. No obstante, lo que está claro es que, llegue quien llegue, si mantiene a sus dos delanteros enchufados de cara gol y, a eso, le suma buenos resultados, guiará al Valencia Mestalla a los puestos de playoff de ascenso.