José Juan: "Ganar todos los partidos de aquí a Navidad es el objetivo"

Google Plus

José Juan | Foto: Óscar Yeste (VAVEL)

José Juan, portero del Elche, compareció en rueda de prensa tras el último entrenamiento de su equipo.

Sobre la situación actual del equipo, el gallego aseguró que es un bajón que todos los equipos sufren, pero que remaran para salir de este: "Estamos en un pequeño bache pero tenemos buen equipo y el vestuario está unido, por lo que hay que dar un paso adelante y ganar todos los partidos que quedan de aquí a Navidad. Ese es el objetivo".

Josico fue presentado como nuevo entrenador del Elche, después de sendas destituciones de Vicente Mir y de Acciari, y el portero habló sobre su nuevo preparador: "Tiene las ideas claras y está intentando que las cojamos cuanto antes para que las llevemos a la práctica. Le gusta que el equipo esté junto y que la defensa apriete adelante, pero también que tengamos el balón. Quiere un poco de todo y sobre todo equilibrio. Viene con mucha ilusión y eso al jugador siempre le da un plus".

Según José Juan, van partido a partido, por lo que no miran ni al líder, ni a los que van delante, ni a los que van detrás, sino en ellos mismos, que es lo que les debe importar: "Vamos partido a partido. No nos tenemos que fijar más en el Mallorca que es líder, sino es nosotros mismos".

El fin de semana, el Elche recibirá al Valencia Mestalla en el Martínez Valero, en la décimo sexta jornada del grupo III de la Segunda División B: "El Valencia Mestalla es imprevisible y no sabemos cómo se nos puede dar. No les sale bien el partido, son como aviones por todos lados. Tenemos que salir enchufados desde el principio, ir a por ellos y no dejarles respirar".

Así, el gallego habló sobre el estilo de juego del equipo valencianista: "A ellos no les gusta encerrarse atrás, sino jugar el balón por lo que será un partido bonito. Ha llegado el momento de que saquemos la situación adelante por la afición y por todos".