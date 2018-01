Canario cambia Toledo por Baleares

Google Plus

Foto: Borja MG.

El mercado de fichajes en la Segunda División B sigue dando sorpresas. Solamente han pasado tres días de enero y los equipos ya están inscribiendo jugadores en sus filas para la segunda parte de la temporada. El último fichaje conocido, y con sorpresa, es el de Alberto Castaño 'Canario' por el Atlético Baleares.

El jugador palentino sigue en Segunda B pero cambia de grupo. Del grupo I al grupo III, del centro al este de la península, de Toledo a las Islas Baleares. Así confirmaron ambos clubes la oficialidad del traspaso, en tanto que el jugador hizo efectiva su clausula de rescisión para abandonar el club. Canario abandona el Toledo tras haber disputado diecisiete de los diecinueve partidos de la primera vuelta de la temporada con el club verde más el partido de la primera ronda de Copa del Rey, donde el Toledo quedó eliminado en El Prado ante el Talavera. Esta temporada, el extremo ha anotado cinco tantos con el Toledo (todos ellos en Liga), siendo uno de los máximos goleadores del equipo y el jugador más determinante del club verde en una de las temporadas más críticas del club de los últimos años.

Después de fichar en verano de 2015 por el Sestao River, procedente del Hospitalet, una temporada después ficharía por el Ebro. Sin embargo, no cuajó una gran primera vuelta de la temporada pasada en el club zaragozano, donde marcó tres goles, por lo que en enero de 2017, Canario ficharía por el Toledo. En la segunda parte de la temporada pasada, Canario jugó diecisiete partidos ligueros (se perdió el primer encuentro y el último de la temporada regular) más la primera ronda de la promoción de ascenso ante, precisamente, el Atlético Baleares, donde a pesar de gol, el Toledo quedaría eliminado).

Un total de seis goles en treinta y siete partidos con el equipo toledano. Canario se quiso despedir de los aficionados y asumió que el Toledo fue un desafío y agradece a la afición su apoyo: "El Toledo ha sido más que un desafío. Aquí he vivido momentos inolvidables en Toledo. Agradezco el cariño de la afición verde y todo lo que he aprendido de los deportistas con los que he compartido vestuario. El Toledo estará siempre en mi corazón pero necesito nuevos desafíos".