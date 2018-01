El Formentera, sin suerte en el primer asalto

Google Plus

El Formentera sigue vivo en la competición copera. El equipo de Tito Sanjuán empató en su encuentro de ida ante el Alavés de Primera División. El resultado fue de 1-3, después de que el vasco se pusiera hasta dos veces por delante, haciendo insuficiente el gol de Javi Rosa.

Los primeros minutos fueron bastante igualados. La primera del partido fue para el Alavés en el segundo minuto. Demirovic no llegaba a un buen balón de Wakaso y la oportunidad para los visitantes se esfumaba. Medrán, ya en el minuto dieciocho, lo intentaba de volea pero su remate salía desviado. El Formentera no se encontraba cómodo, pues no pasaban cinco segundos seguidos tocando el balón, con una alta presión del equipo vasco. A falta de diez minutos para el final de la primera parte, el Alavés se adelantaba en el marcador gracias a Demirovic. En el cuarenta y cuatro, Gabri tuvo una oportunidad de empatar tras rematar al palo, con un centro desde la derecha donde el remate de cabeza se marcharía fuera.

Ya en la segunda mitad, el Formentera se empezó a crecer. Primero, ocasión de Riera, este caía en el área y pese a las protestas de los jugadores del Formentera, el árbitro no señaló nada. Tras esta polémica, llegaba el gol del empate. Omar Álvarez sacaba un saque de esquina y el defensor Javi Rosa cabeceaba al primer palo, llevando el balón al fondo de la red. No dudaría mucho la alegría, pues Demirovic cazaba de tacón un balón y conseguía volver a poner por delante al Alavés. Tras el gol, el ritmo del partido se dosificó.

El Formentera no se rendía, y a punto estuvo de volver a empatar el encuentro en otra oportunidad a balón parado. A la réplica, llegaba el tercer gol del Alavés, obra de Munir. El Formentera lo seguía intentando, pero la defensa estaba atenta. Finalmente, el resultado del partido sería de 1-3 y el Formentera se quedaba con pié y medio fuera de la competición.