Albadalejo: "Lo hicimos muy bien en algunas fases del partido"

Google Plus

Albadalejo | Foto: Lleida Esportiu.

Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida Esportiu, compareció en rueda de prensa tras el partido de la ida de los octavos de final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, equipo de Primera División y de competición europea. El partido acabó en 0-4, tras los goles de Godín y Fernando Torres en la primera parte y de Diego Costa y de Griezmann en el segundo acto.

Para el entrenador del Lleida, todavía queda el partido de vuelta y la eliminatoria sigue decidiéndose en el encuentro de vuelta, que se celebrará en el Estadio Metropolitano. Además, Albadalejo mostró estar orgulloso de sus jugadores: "Doy por perdidas dos de las cuatro partes. 0-2 y 0-2. Veremos lo que pasa en Madrid. Lo hemos muy bien durante varias fases del partido. Al final juegas contra uno de los mejores equipos del mundo. Hemos hecho un partido muy completo y estoy muy contento con el papel de mis jugadores".

Destacó, sobre todo, los primeros veinte minutos del partido, y describió los goles que se marcaron en la primera mitad como acciones desafortunadas para el cuadro catalán: "En los primeros 20 minutos hemos sido superiores y hemos encontrado incluso ocasiones. El primer gol suyo, si no se resbala el portero, no es ni ocasión. El segundo es fuera de juego de Torres. Creo que la gente se va orgullosa del equipo. Queda un partido y queremos, si no ganarlo, ganar una de las partes".

Albadelejo también mencionó a los aficionados, los cuales le da alegría su presencia: "Me da alegría ver que la gente se moviliza por este equipo. Venía el segundo mejor equipo de la Liga española y eso se ha demostrado".

En el partido ocurrió un momento que en parte los aficionados del equipo visitante estaban deseando: Diego Costa re-debutaba con el Atlético. Además, el hispanobrasileño fue el autor del tercer tanto rojiblanco. Albadalejo habló sobre el suceso y el delantero: "No soy quién para valorar a Costa. Le he visto como siempre. Es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y hace su papel perfectamente cada vez que juega".