Regalo de Reyes para el Llagostera

Google Plus

Año nuevo, defensa nueva. El Alcoyano encaraba el inicio futbolístico de 2018 con una zaga de circunstancias, debido a las numerosas lesiones que azotan la retaguardia blanquiazul. Así las cosas, solamente Tomás Ruso ocupó su lugar habitual en el centro de la zaga. A su lado, Barreda. En el lateral derecho, Álvaro García. También Navarro, que inició el partido como lateral zurdo, tuvo que abandonar el choque de manera prematura como consecuencia de unas dolencias físicas. Su puesto en el carril lo ocupó un Roberto Alarcón que había comenzado el choque en posiciones más adelantadas.

El Deportivo empezó el partido con vigor y con la voluntad de ofrecer el último regalo de Reyes a la fiel parroquia que desafió el gélido tiempo de enero. Fruto de ello llegaron las primeras tres aproximaciones locales. Dos en botas de David Torres y una en los pies de Gato. El delantero de Petrer la tuvo cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego. Su disparo desde la frontal con la derecha se marchó muy por encima de la meta de Marcos. La misma suerte corrió su intentona posterior. Por su parte, Gato buscó el palo corto con un disparo desde el pico derecho del área grande que blocó muy atento el portero visitante.

Mayúsculo error local

Paulatinamente se fue estirando el Llagostera, que avisó de sus intenciones a Koke con un disparo de Gabarre, que vistió durante media temporada la elástica blanquiazul, que se marchó por encima de la portería del meta alcoyanista de Antequera. A la siguiente oportunidad, que no fue tal, no perdonó el Llagostera. Corría el minuto 27 de juego cuando Javi Chica se encaminó a la línea de cal lateral para servir desde la banda derecha. Su saque al interior del área no fue despejado ni por Ribelles ni por Ruso. Más listo anduvo Manu Gavilán, que cabeceó sin oposición al fondo de las redes de Koke.

El Alcoyano acusó gravemente ese mazazo. Visiblemente nervioso y acelerado. Pese a que Galiana reclamaba tranquilidad desde la zona técnica, el Deportivo no encontraba resquicio alguno por el que encontrar una oportunidad que devolviese el empate al electrónico. El Llagostera, por su parte, pudo poner más tierra de por medio antes del paso por vestuarios, pero Barreda rechazó sobre la línea de gol un disparo de Chele, que definió un contragolpe conducido por Gabarre tras una recuperación de Manu Gavilán.

Sin suerte de cara a gol

En la segunda mitad, el Alcoyano buscó con ahínco el empate, pero la fortuna no le sonrió. Lino, que había entrado en el descanso en el lugar de Lado, disfrutó de la primera oportunidad del segundo acto, que no pudo culminar debido al robo en el último suspiro de Fuster. Barreda cabeceó al larguero una falta lateral. José García se encontró con la vistosa y efectiva respuesta de Marcos ante su zambombazo desde lejos. Kilian, esta vez desde dentro del área, también obligó a lucirse al meta visitante.

El oficio y la efectividad del Llagostera sellaron la victoria para los de la Costa Brava, que se alejan del descenso y se acercan a solo dos puntos de su rival de hoy. El Alcoyano encadena seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Este hecho, sumado a su falta de gol, provoca que los blanquiazules se alejen de los puestos altos y miren con recelo las posiciones privilegiadas de la clasificación.

Puntuaciones VAVEL

Manu Gavilán 3 puntos

Pitu 2 puntos

Álvaro García 1 punto