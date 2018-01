Previa CF Peralada-Girona - Valencia Mestalla: necesidad de reacción

Google Plus

Tras un inicio de segunda vuelta idéntico en cuanto a resultado para los dos contendientes de este partido, la vigésimo primera jornada de liga se presenta muy abierta en el Municipal de Peralada. Por un lado está el CF Peralada, que en la primera jornada disputada en este 2018 logró sumar un punto en el campo del líder, lo que le permitió acercarse un poco más al puesto de playout, aunque la salvación sigue algo lejana. Tras el empate en Son Moix, los pupilos de Javi García son decimoséptimos en la clasificación con dieciocho puntos, los mismos que el Atlético Baleares que ocupa el puesto de playout.

El otro contendiente de este partido, el Valencia Mestalla, no llega en una mejor racha ni mucho menos. El filial valencianista encadena ya cinco jornadas consecutivas empatando, lo que les ha situado en tierra de nadie en la clasificación. Su primer partido de esta segunda vuelta se adelantó, y los de Miguel Grau disputaron la jornada veinte antes de Navidades. Sin embargo, el resultado no fue nada positivo para los valencianos, que no pudieron pasar del empate a uno sobre el verde del Puchades ante el colista, el Deportivo Aragón. Tras ese empate el Valencia Mestalla es décimo en la clasificación con veinticinco puntos.

Se escapa el objetivo

El Peralada está viendo como poco a poco la salvación se va alejando. El conjunto catalán necesita sumar de tres en tres para obtener el tan ansiado objetivo, y el Valencia Mestalla puede ser una buena víctima viendo la dinámica que lleva el filial blanquinegro. El CF Peralada no está realizando malos partidos, ni mucho menos, y un buen ejemplo es el último empate en el estadio del RCD Mallorca, por lo que la afición afronta con esperanzas el recibimiento al Mestalla, pues son dos equipos con no muy buenas dinámicas, y el equipo catalán podría dar alguna sorpresa.

Abonados al empate

Al igual que el CE Sabadell, el Valencia Mestalla es uno de esos equipos del Grupo III que este año se han afianzado a un mismo resultado, el empate. Con los últimos cinco cosechados, el equipo valenciano suma ya diez empates en lo que llevamos de liga, lo que no le ha permitido al conjunto dirigido por Miguel Grau poder alcanzar los puestos de promoción de ascenso. De hecho, repetir la hazaña de la pasada temporada parece ya algo inalcanzable, no por puntuación o por matemáticas, sino por juego. El Valencia Mestalla, que es cierto que no está cuajando muy malos partidos, se ha consagrado este año como un equipo irregular, capaz de ganar después de mucho tiempo sin hacerlo, y perder después de una muy buena racha.

Los empates del Mestalla, además, no sólo se han cosechado ante equipos de la parte alta, o de un nivel alto de plantilla, sino que algunos de estos empates han sido frente a equipos de la zona baja de la clasificación, como es el caso de los últimos empates ante el Deportivo Aragón y la UE Olot. Son estos empates los que le están privando al joven filial valencianista de estar en la pelea por el playoff de ascenso que tantas alegrías les concedió la pasada campaña.

Sin el killer

Asimismo, este será el primer partido que el Valencia Mestalla juegue sin su máximo anotador en este curso, Rafa Mir, tras su salida en el presente mercado invernal hacia el Wolverhampton de la Championship inglesa. El que, hasta la fecha, estaba siendo el máximo anotador del equipo, deja un hueco importante, ya que ahora la responsabilidad máxima recae, sobre todo, sobre los hombros de Jordi Sánchez. Es innegable que es una dura pérdida para el filial blanquinegro, pero si quieren seguir peleando por todo, tienen que intentar no pensar en ello y confiar en los que ahora serán encargados de sumar los goles que valgan tres puntos cada jornada para los pupilos de Miguel Grau.

Posibles alineaciones

CF Peralada-Girona B: Gianni, Maximiliano Villa, Diaby, Montes, Pablo Carbonell, Romero, Estellés, Seung-Ho Paik, Andzouana, Soni, Konaré.

Valencia Mestalla: Emilio, Á.Pérez, Iván Márquez, Guillamon, Centelles, Petcoff, Fran Villalba, Alberto Gil, Ález Blanco, Miki, Jordi Sánchez.