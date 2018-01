Un equipo que ilusiona

Google Plus

Foto: Atlético Saguntino

El Atlético Saguntino apenas lleva dos temporadas en la Categoría de Bronce, pero ha demostrado jornada tras jornada cual es su potencial. Esta temporada el objetivo era, como en la campaña anterior, la salvación. Sin embargo, y al igual que en la pasada temporada, el equipo está a un nivel mucho mayor del esperado, en un principio, por sus aficionados.

Estando ya a apenas diez puntos de asegurarse la salvación, el equipo no pierde de vista los puestos de promoción de ascenso que, pese a que no son una prioridad, son un aliciente y una ilusión más para todo el entorno del club valenciano. No cabe duda de que la afición se está ilusionando, está pensando en la posibilidad de entrar en una impensable promoción a la Liga 123, y eso hace que semana tras semana el Nou Camp de Morvedre esté hasta la bandera animando y llevando en volandas a su equipo.

Una clasificación impensable

El Atlético Saguntino es sexto con treinta y un puntos. El equipo disfruta de una ventaja de diez puntos sobre los puestos de descenso, y jornada tras jornada demuestra que es capaz de salvar la categoría con más antelación, si cabe, que la temporada del debut en Segunda B. El equipo ha vuelto a competir por encima del nivel esperado y, pese a ser uno de los clubes con menos presupuesto, han logrado formar una plantilla competitiva y con una ideología muy clara.

Este nivel que ha alcanzado la plantilla es, en parte, mérito del cuerpo técnico. Tras un año inolvidable, y teniendo en cuenta la cantidad de cambios en la plantilla que se dieron en el mercado estival, no era tarea fácil para "Guti" tener un plantel de un nivel similar al de la temporada 2016/2017.

Una plantilla muy competitiva

La competitividad de la plantilla se ve reflejada, en estos momentos, y sin ningún tipo de duda, en la delantera romana. Tras el regreso de Carlos Esteve en este mercado de invierno, la disputa por ser el delantero titular entre el propio Esteve y Nuha está siendo uno de los mayores alicientes del equipo. Nuha, que llegó para sustituir, precisamente, al ahora exfutbolista del Toledo CF, se ha alzado como uno de los nombres importantes de este equipo y con sus ocho goles se ha consolidado como un ídolo de la afición saguntina.

Esta competitividad es la que ha llevado a Sagunto a imaginarse en un muy hipotético playoff de ascenso. Está claro que el simple hecho de clasificarse para la Copa del Rey del próximo año ya sería un sueño, pero entrar en promoción de ascenso sería algo inolvidable para la afición romana. Pese al mensaje del club de que lo primero es la salvación, y luego ya se verá hasta dónde pueden llegar, la afición es de la opinión de que un apretón más les podría servir para meterse en la pelea final por un puesto en el playoff.

Reconquistar la Copa

Un sueño hecho realidad. En eso se convirtió la Copa Federación para el Atlético Saguntino en marzo de 2017. Los saguntinos ganaron el primer título de la historia de la entidad y se convirteron en el primer equipo valenciano en ganar este trofeo. Esta nueva temporada, la Copa ya no se presenta como un mera competición más, sino que ahora es un sueño para la afición.

La Copa, el mayor sueño de la afición

Repetir la hazaña de levantar el trofeo de campeones se antoja complicado, pero ese es, sin duda, el sueño de todo saguntino. Esta temporada la Copa Federación volvía a presentarse para el cuerpo técnico y para el club como la oportunidad de mantener enchufados a todos sus jugadores. No obstante, para la afición esta competición se ha convertido en la máxima ilusión de la campaña. Una competición que tanto les hizo vibrar en el pasado reciente, y que quieren se siga viviendo ronda tras ronda sobre el verde del Nou Camp de Morvedre.

Un ligero cambio de objetivos

Como se ha visto, los objetivos de partida del Atlético Saguntino se han visto ligeramente alterados. La permanencia todavía hay que sellarla matemáticamente, pero la afición quiere ver a su equipo pelear por estar en el playoff de ascenso hasta la última jornada y poder disfrutar de la Copa del Rey la próxima temporada. El club sigue mandando el mismo mensaje de precaución, pero el aficionado saguntino no puede evitar pensar en cosas mayores.

Por otro lado está la Copa Federación, que de nuevo enfrenta la idea del club sobre la utilidad de la competición, y la ambición de una afición que sueña con volver a vibrar levantando el trofeo. La Copa todavía anda en los octavos de final, eliminatoria en la que los saguntinos se están enfrentando al UCAM Murcia, al que lograron derrotar en La Condomina por 1-2, y al que trataran de eliminar en la vuelta en el feudo romano.