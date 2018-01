Previa UE Cornellà - CD Alcoyano: el tercer clasificado mide la reacción blanquiazul

Segundo partido de 2018 en el Nou Municipal de Cornellà y segundo equipo de la Comunidad Valencia que pisa el césped sintético del hogar de los verdes. Los pupilos de Jordi Roger afrontan el cara a cara ante el Alcoyano manteniendo todavía una privilegiada tercera posición en la tabla clasificatoria y todavía no conocen la derrota en este nuevo año futbolístico que se inició con un agónico triunfo local in extremis ante el Ontinyent y continuó con un empate recibido en los últimos estertores del encuentro de la pasada jornada en Llagostera.

Precisamente los de la Costa Brava, con su triunfo por la mínima en El Collao en la primera jornada del año, dejaron a Galiana con un pie fuera del banquillo alcoyanista. Solamente continuaría al frente del timón blanquiazul si sus pupilos vencían en el derbi ante el Hércules en el Rico Pérez, estadio talismán para el Deportivo, que lleva cuatro años asaltando el templo de su eterno rival provincial.

Y así lo hizo. Los goles de Mario Fuentes y Eldin Hadzic, en la última jugada del partido, agudizaron la crisis herculana e insuflaron aire al Alcoyano, que espera que su triunfo en la capital de la provincia sirva como punto de inflexión y deje en el pasado las seis jornadas sin marcar y sin ganar que habían encadenado los blanquiazules.

Con la medida tomada

Los del Baix Llobregat encaran la cita ante el Alcoyano después de ceder un empate en Llagostera en el tramo final de un encuentro que los de Jordi Roger tenían controlado merced a un gol de Sascha, el delantero que tiene la difícil misión de hacer olvidar a Enric Gallego, que, con 18 goles en su haber en la primera vuelta, aceptó la propuesta para unirse al Extremadura.

La baja del punta que ahora hace las delicias de la afición de Almendralejo es sensible para los locales. No obstante, el entrenador del Alcoyano no se fía de un equipo que ocupa la tercera posición de la tabla por méritos propios. "De momento llevan dos partidos sin su goleador y no han perdido, han sumado cuatro puntos", advirtió el preparador murciano del alcoyano.

El Cornellà quiere prolongar su sueño y mantenerse en esa privilegiada posición y para ello buscará recuperar la senda de la victoria en el Nou Municipal, que el último recuerdo que tiene de los suyos es la victoria por la mínima ante el Ontinyent. Y lo hará, sin los sancionados Édgar y Gao y las incógnitas de los lesionados Batista y Reche, ante un rival al que le tiene tomada la medida. No en vano, el Cornellà cuenta por victorias sus dos últimos partidos jugados como local ante los blanquiazules.

El año pasado un riguroso penalti transformado por Enric Gallego tumbó a los de Seligrat. Hace dos temporadas, un zurdazo lejano de Ñoño en tiempo de descuento batió a Marc Martínez y dejó sin puntos al equipo de Palop. El precedente más inmediato, el de la primera vuelta, también es favorable para los de Jordi Roger, que vencieron por 1-2 en El Collao gracias a un doblete de Enric Gallego que volvió inútil el tanto de David Torres.

Esta situación es algo que no extraña en absoluto a Galiana, entrenador del cuadro blanquiazul. En la rueda de prensa previa al choque, el preparador murciano dejó claro que el Cornellà "es uno de los mejores equipos de la categoría". Justificó esta afirmación alegando que "la presencia de hombres como Caballé, Fall, Valentín o Néstor le aporta mucho juego combinativo", que se complementa con el fútbol directo al que incita las características y las dimensiones del terreno de juego.

Punto de inflexión

Precisamente las peculiaridades del Nou Municipal de Cornellà pueden devolver al once alcoyanista a Mariano Sanz. El punta de Benidorm vuelve a estar a disposición de Galiana tras cumplir los cuatro partidos de sanción con los que fue castigado, y su entrada entre los titulares puede ser una de las novedades de la alineación del técnico murciano.

Bendito problema el que tiene ante sí, por primera vez en mucho tiempo, el máximo responsable de la parcela deportiva alcoyanista: redactar la lista de convocados. La única baja es la del lesionado Antonio Navarro. El alta federativa de Mario Arques, cuyo transfer ya ha llegado desde Ucrania tras 25 días de espera, y el reciente fichaje del también mediocentro creativo Gonzalo Poley, procedente del Cartagena, hacen que Galiana tenga donde elegir para conformar su centro del campo, mermado tras la salida de Cubero y la grave lesión de Omgba. Del mismo modo, la marcha de José García la suple Eldin Hadzic, que en sus primeros minutos como alcoyanista cayó de pie, al marcar en el último suspiro el gol de la victoria en el Rico Pérez, la que fue su casa.

Koke y Pau Bosch ya no forman parte de la disciplina blanquiazul. El guardameta, titular las últimas nueve jornadas, fue reclamado por Muñiz para el primer equipo del Levante y ahora se espera que el club granota ceda a otro portero de su cantera a la disciplina de El Collao. Pau Bosch y el Alcoyano, por su parte, llegaron este jueves a un acuerdo para la desvinculación del zaguero, que apunta al Llagostera. La recuperación de Ruso, y la presencia de Galas y Mario Fuentes, mermaron los minutos del central ilerdense. Los tres defensas pueden saltar de inicio al césped del Nou Municipal si Galiana mantiene el esquema que tan buen resultado le dio en el Martínez Valero y en el Rico Pérez, en busca de una nueva victoria que inicie un ciclo positivo blanquiazul y convierta el triunfo ante el Hércules un resurgir y en algo más que una gran alegría puntual.

Posibles onces

UE Cornellà: Craviotto, Pere, Valentín, Maureta, Borja, Fall, Néstor Gordillo, Gómez, Sascha, Marc Caballé y Fito Miranda.

CD: Alcoyano: Bañuz; Barreda, Mario Fuentes, Tomás Ruso, Cristian Galas; Ribelles, Mario Arques, López Silva, Roberto Alarcón; Gato y Mariano.