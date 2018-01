Leon de Kogel, nuevo jugador del Cornellà

Google Plus

Leon de Kogel presentado con el Cornellà. Foto: UE Cornellà

Enric Gallego ya tiene sustituto en el Nou Municipal de Cornellà. No conoce la el país, no ha jugado en la categoría, pero llega con una carta de presentación inmejorable. Los verdes se han hecho con los servicios de Leon de Kogel hasta el próximo 30 de junio de 2019. Se trata de un jugador holandés procedente de la segunda división del país neerlandés que tiene experiencia en las dos categorías más altas del fútbol holandés y en competiciones europeas. Surgido de la cantera del Utrecht, aterriza en Cornellà con un claro objetivo, suplir a Enric Gallego en la punta de ataque de los de Jordi Roger.

Experiencia dilatada en la Jupiler League

De Kogel es un delantero de gran envergadura que vendrá a las mil maravillas para el juego practicado por el Cornellà. El ariete ha estado a escala siempre entre la Eredivisie y la Jupiler League, aunque si es verdad que donde realmente ha rendido bien ha sido en la categoría de plata del fútbol holandés. 42 goles en 96 partidos en la segunda holandesa son los números de un futbolista con grandes similitudes a su antecesor Enric Gallego. En la actual campaña ha disputado trece partidos oficiales anotando dos goles con la camiseta del Go Ahead Eagles.

Peleará con Sascha por la titularidad

Muchos pueden pensar que Leon de Kogel viene a Cornellà para ser titular indiscutible en los esquemas de Jordi Roger, pero bien cierto es que tendrá que pelear bien duro con un luchador nato como Sascha Andreu. El catalán se ha mantenido en la sombra esta primera parte de la temporada, pero la salida de Enric le abrió la puerta de la titularidad en los primeros encuentros sin el de Bon Pastor. Su trabajo se vio recompensado con un tanto importante ante el Llagostera en la última salida de los verdes. De bien seguro que el ariete barcelonés no se lo pondrá nada fácil al recién llegado de Kogel.

Un nueve puro con excelente golpeo a balón parado

Para tener la envergadura que tiene (1,94 m), de Kogel tiene un golpeo de balón prodigioso. El neerlandés domina a la perfección el juego aéreo, aspecto fundamental en un equipo como el Cornellà. Además, tiene un disparo potentísimo que hace temblar los cimientos de las porterías rivales. Por si eso fuera poco, Leon de Kogel posee una tercera cualidad fantástica que le hace un delantero especial, lanza las faltas de manera exquisita. En su pasado en su país natal, el nuevo jugador del Cornellà ha dejado muestras de estas tres características que harán las delicias de la afición verde en Cornellà. Será difícil hacer olvidar a Enric, pero entre Leon y Sascha tienen la obligación de anotar todos los goles que el de Bon Pastor hizo en la primera vuelta.

En la rueda de prensa posterior a su presentación, Leon de Kogel se mostró encantado de unirse al proyecto del Cornellà y dejó claro que no viene aquí a pasearse. "Mi objetivo para esta temporada es subir con el equipo a Segunda División aportando mis goles. He escogido Cornellà porque me han transmitido su ilusión por subir, quieren construir un gran club y quiero formar parte de ello". Lleno de ambición habló el holandés en declaraciones a la web del club. Cornellà ya espera ver golear con la verde al delantero centro holandés.