CF Villanovense - Atlético Sanluqueño CF: duelo de opuestos

Foto vía: Dani González en Vavel.com

Último partido de la primera vuelta. Última batalla en la que dejarse la piel antes de que los jugadores puedan disfrutar de esas tan esperadas como merecidas vacaciones. Últimos 90 minutos de goce y disfrute de miles de aficionados de todo el país, que durante dos semanas se morirán de ganas de volver a su estadio para ver a su equipo. Última oportunidad de conseguir los tan preciados puntos que acerquen un poco más a los equipos en el camino para conseguir sus objetivos.

Por tanto, el último partido de la primera vuelta, en este caso, se avecina interesante: el equipo más goleador del grupo se mide con el segundo equipo más goleado.

A por los tres puntos en el último partido.

Por su parte, el equipo serón es totalmente contrario al sanluqueño. En estas dos últimas jornadas han sufrido golpes muy duros para el club, con las lesiones de Espín y Elias, ambos lesionados de gravedad y ya habiendo sido intervenidos con éxito. Los de Villanueva de la Serena son, sin duda alguna, el equipo revelación del grupo IV en esta temporada 16/17. Catalogados como el equipo más goleador del grupo se alzan en el tercer puesto con 32 puntos y un balance más que positivo, 30 goles a favor por 18 en contra. Llegan al choque con la plantilla ligeramente mermada por la pérdida de los dos jugadores antes citada, aunque con la moral bastante alta tras haber raspado un valioso punto del estadio La Victoria la semana pasada.

Su juego es totalmente diferente al de su rival. Gran solidez defensiva y dominio de la posesión durante todo el partido, gracias a grandes centrocampistas como el placentino Jesús Rubio, o Curro. También destacan por gran velocidad en las bandas, con Álvaro González y Valverde. Generalmente sus goles llegan de centros desde las bandas, y, se puede decir que su punto débil son las jugadas a balón parado. Para este partido Manolo Sanlúcar contará con las bajas de Elias, Espín, Tapia y Pedro Toro.

Con la moral baja pero con los valores por delante

Por todos es sabido que la dinámica del Atlético Sanluqueño no está siendo últimamente la ideal. Llegan al partido tras haber dado un golpe sobre la mesa en su último partido, venciendo por 3-0 al Extremadura en El Palmar. Los de Sanlúcar de Barrameda tienen están catalogados como "el peor visitante". Si su posición en la clasificación y los puntos que han conseguidos hasta la fecha pueden ser preocupantes, no será menos su balance. Hasta la fecha obtienen 15 goles a favor por 30 en contra.

El Atlético Sanluqueño es un equipo que busca única y exclusivamente la permanencia tras su reciente ascenso a la misma. Destacan por su juego de contragolpe que gracias a su rápido delantero Mawi les es efectivo. No son un equipo muy sólido en defensa ni en la medular. No suelen tener la posesión a lo largo del partido. En su plantilla no destacan muchos jugadores conocidos en la categoría, pero sin duda alguna todos son válidos para esto. Se podría decir que Paolo y Mawi son sus perlas, el primero lleva un gol en su cuenta particular, aunque el segundo lleva cuatro. Para este partido contarán con las bajas de Jesús Muñoz, Mawi y Jose.

Colegiado.

El árbitro encargado de dirigir este encuentro será Ramón Arias Madrid, natural de Ceuta. A sus 38 años milita por 16º año consecutivo en 2ºB. En un total de 191 partidos arbitrados ha mostrado 1080 cartulinas amarillas y 90 rojas.

Posibles onces.

CF Villanovense: Wilfred; Iván Pérez, Candelas, Javi Sánchez, Owona; Pajuelo, Curro, Jesús Rubio; Valverde, Álvaro González, Carlos Fernández.

Atlético Sanluqueño: Manu López; Sergio Iglesias, Ezequiel Arana, Joaqui, Alberto, Sana, Dani, Borja, Paolo, Carri, Alberto Jiménez.