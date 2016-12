Batacazo con sabor a turrón

Google Plus

Mal estreno de Julio Cobos en su nueva casa ante su afición, a la que no pudo brindarle el triunfo ante un Marbella práctico y con oficio, que rentabilizó perfectamente sus ocasiones para seguir en la pelea por el primer puesto, ocupado hasta ahora por el Cartagena.

Una gélida tarde en el vetusto Municipal fue el escenario de la última batalla antes de las vacaciones de navidad. Lucha de la que debía salir vencedora el cuadro local para estar fuera de peligro y afrontar el nuevo año con otra cara.

Batalla igualada

Los de Julio Cobos saltaron al verde sin complejos, dispuestos a presionar la salida de balón e incomodar al rival. De poco sirvió este empujón inicial, ya que tanto Okoye como Joseba andaban finos asociándose y llevando peligro al área local. El atacante nigeriano también tenía orden de presionar al contrario, incurriendo en alguna que otra falta. A pesar de ello, la Balona quiso igualar las fuerzas mediante un disparo de Ferrón, que se marchó directamente fuera.

El primer tramo se desarrolló sin un dominador claro. El cuadro dirigido por Mehdi Nafti tocaba desde la defensa, combinando y jugando con sentido, aunque todo ello sin mayores consecuencias, ya que su posesión resultó estéril. Los marbellíes llegaron a sentirse algo incómodos, algo que aprovechó la escuadra albinegra. El isleño Álex Rubio lo intentó desde fuera sin resultado, y Bauti consiguió montar un contragolpe que Juampe finalizó, y que derivó en un saque de esquina. La presión de la defensa visitante fue demasiado dura sobre los atacantes locales, que fueron objeto de duras faltas sancionadas con cartulina.

Eran los mejores minutos de la Recia sobre el césped, haciendo sentir incómodo al cuadro blanquiazul y abortando los intentos de ataques. Tanto Okoye como Kike Márquez estaban participativos, ayudando en la construcción del juego y presionando a los blanquinegros, mientras que Delmonte quería imponer su ley en el centro del campo. Joseba Beitia también fue protagonista, ya que armó un buen disparo desde la frontal del área que tuvo que despejar a córner Óscar Santiago.

Ambos conjuntos dispondrían de varias oportunidades para adelantarse en el marcardor, que sin embargo no fueron aprovechadas. El algecireño Ferrón estuvo a punto de interceptar un envío al área y no pudo contactar con el esférico. A renglón seguido, una rápida jugada iniciada por Petcoff acabó en el área local y tuvo que sacar el balón Álex Santelices en la misma línea de gol. Esta acción fue protestada con vehemencia tanto por el banquillo como por los jugadores visitantes, ya que vieron un posible penalti cometido por el defensa albinegro.

A continuación, los dos equipos volverían a disponer de un par de ocasiones que no tuvieron mayores consecuencias, quedando el marcador 0-0 tras el primer tiempo.

La misma historia de siempre

Tras la reanudación, el Marbella salió con ganas de marcar el primer tanto. Asier Goti puso un centro al área que acabó en córner, y volvió a tener una nueva ocasión que acabó en nada. Pocos minutos después, el central Santelices tuvo que ser sustituído por Olmo a causa de unas molestias que le impedían continuar en el terreno de juego.

Y no sería el único susto de la tarde. Un error defensivo bastó para que el equipo visitante orquestara un buen contragolpe que acabó en el bilbaíno Asier Goti, que fue de nuevo protagonista y no perdonó, batiendo al meta local con un disparo raso para poner el 0-1.

Después del tanto visitante, los pupilos de Julio Cobos hacían lo posible por establecer de nuevo el empate con dos jugadas consecutivas, protagonizadas por el pibe Zamorano que no estuvo acertado en el encuentro. El Marbella quiso replicar y también tuvo cerca el 0-2 con un disparo potente de Kike Márquez que dió en el larguero. Y la insistencia de los de Mehdi Nafti dió sus frutos, ya que un robo de balón en campo propio bastó al cuadro costasoleño para salir con velocidad. Kike Márquez y Okoye se asociaron en una vertiginosa jugada que culminó en los pies del delantero nigeriano, que no se lo pensó y ejecutó para poner el 0-2.

Sin garra ni claridad

Los locales quisieron reaccionar durante el último tercio de la segunda parte, pero no fueron capaces de dar la sensación de estar vivos y metidos en el encuentro. El míster albinegro dio entrada a Maurí para tratar de canalizar el juego y distribuir el balón para hacerlo llegar a posiciones más ofensivas. Así pues, el equipo de Marbella no pasaba apuros y empezó a sentirse cómodo sobre el verde del Municipal, pudiendo incluso aumentar su renta de no ser por las interveciones del cántabro Óscar Santiago. Juampe intentó recortar distancias tras una jugada que acabó en las manos del meta Guille Lara.

El técnico visitante introdujo a Nico en sustitución de Petcoff con la intención de meter frescura y oxígeno en el centro del campo. Pocos minutos después retiró a un sobresaliente Okoye para dejar su sitio al ex del San Roque de Lepe, 'Chaco'. Los marbellíes se sentían a gusto en el césped, triangulando y asociándose con facilidad ante la impasividad del cuadro local, que llevaba a cabo intentos de llevar peligro a campo rival, aunque sin sentido y con más corazón que cabeza. El central linense Joe, que estuvo como siempre voluntarioso, dejó su sitio al jerezano Alfonso, que ocupó el puesto de central. Por su parte, el banquillo visitante también realizó una sustitución, metiendo en el campo al lateral zurdo Neva para retirar a un extenuado Asier Goti.

El canterano del Marbella Nico protagonizaría una acción fea sobre el delantero Francis Ferrón, que tras haber recibido falta el algecireño, éste fue agredido por el centrocampista, siendo expulsado por doble amarilla.

Y no dió tiempo para más. La Balona volvía a sufrir una derrota en casa ante el Marbella, que se marchaba con tres puntos de oro para seguir apretando al Cartagena, que se sitúa a cuatro puntos de los marbellíes.

