Anuario VAVEL 2016: Segunda División B Grupo IV, el año de los ascensos

Segunda División B, grupo IV: "El año de los ascenso"

Termina el año 2016 en el grupo IV de Segunda División B. Un año para el recuerdo del grupo. Un 2016 que lleno de cambios, de goles, de ascensos, de descensos, de fichajes… pero sobre todo un año en el que el grupo IV que se recordará por el ascenso de tres de cuatro equipos posibles a Segunda.

También será el 2016 para el recuerdo de los equipos recién ascendidos, algunos de ellos que volvían a Segunda División B tras varios años en el infierno de la Tercera División y otros, en cambio, disputan la primera temporada de su historia en la categoría de plata del fútbol español.

Pistoletazo en el Álvarez Claro

Con una victoria del Granada B sobre el Melilla a domicilio (0-2) comenzaba el año 2016 en el grupo IV. Por esas fechas los cuatro primeros del grupo ya habían puesto la directa a los playoffs y no iban a volver a bajarse de los puestos de liguilla en toda la segunda vuelta. Aunque el líder era el Murcia e iba a continuar siéndolo varias jornadas más, el UCAM cada vez estaba más cerca. Sevilla Atlético y Cádiz se alternaban el tercer y cuarto puesto.

Cerca de los puestos de playoffs estaban el Real Jaén que iba a terminar el año en mitad de la tabla con multitud de problemas, un Granada B muy irregular y Cartagena y La Hoya Lorca a los que se les quedó corta la temporada y que realizaron un buen tramo final de temporada clasificándose para Copa del Rey.

Y en cuanto al descenso, Almería B y Betis B ya ocupaban en mitad de temporada los dos últimos puestos de la clasificación. No estaban en descenso ni mucho menos los otros dos equipos que acabarían descendiendo como eran el Algeciras que estaba en décimo lugar y el San Roque de Lepe en décimosegunda posición.

Un Grupo de plata

El nivel del grupo IV de la temporada 2015/2016 habla por sí solo cuando se ve al final de la temporada a tres equipos en Segunda División. UCAM Murcia, Sevilla Atlético y Cádiz CF dieron un salto de categoría. Solo el Real Murcia, equipo que más jornadas ocupó el liderato en la pasada temporada se quedó con la miel en los labios cayendo a las primeras de cambio ante el Toledo.

El UCAM Murcia ascendió y fue campeón de la Segunda División B al superar al Reus

El flamante campeón del grupo IV fue el UCAM Murcia. Tras muchas jornadas detrás del Real Murcia, los universitarios lograron dar caza a sus vecinos quitándoles el primer puesto en las últimas jornadas. Como campeones se enfrentaron al Real Madrid Castilla de Mariano, Odegaard, Marcos Llorente y compañía, campeón del grupo II. Tras un 2-1 en La Condomina, los universitarios lograron un empate a dos en Valdebebas para certificar el ascenso. Además, los de Salmerón, ya ascendidos se enfrentaron al Reus que también estaba ya en Segunda División A en la eliminatoria final de campeones en la que de nuevo salieron victoriosos, esta vez en la tanda de penaltis.

Un año para el recuerdo de la corta historia del club universitario. Con Salmerón como capitán del barco, con Iván Aguilar, Pallarés y el sorprendente Góngora como goleadores y con César Remón y Checa al mando de la operaciones el UCAM logró un ascenso más que merecido. Jugadores como Nono, Manolo o Jesús Rubio, entre otros, también fueron muy importantes.

Pero si hay un equipo que deseaba más que el resto dar el salto a la categoría de plata ese era el Cádiz CF. Tras seis años en Segunda División B, el conjunto amarillo quería volver donde mínimo tiene que estar, en el fútbol profesional. Y al fin, el 2016 fue testigo de ello.

Jugadores como Güiza, Abel Gómez, Alberto Cifuentes, Aridane y Lolo Pla, entre otros, llegaban para dar al fin dar el salto. Tras un comienzo dubitativo el Cádiz casi hizo otra plantilla en el mercado de invierno fichando a jugadores como David Sánchez, Isaac Nana, Migue, Jandro y Carlos Calvo. Pero el Cádiz, aunque no abandonaba los puestos de playoff no daba buenas sensaciones.

Claudio Barragán fue destituido a pocas jornadas del final de liga. Álvaro Cervera tomó las riendas de un equipo que no estaba en un buen nivel de forma y donde la comunión equipo-afición no pasaba por su mejor momento. Pero el destino le tenía reservado un bonito final a los cadistas. Terminaron cuartos en la clasificación y llegaban los playoff, un todo o nada.

Racing de Ferrol, Racing de Santander y Hércules fueron los rivales de una fase de ascenso muy complicada, pero que los gaditanos superaron con buena nota, jugando además todas las vueltas de las eliminatorias fuera de casa. Fue precisamente en el Rico Pérez de Alicante donde el Cádiz certificó su vuelta a Segunda con un gol de Dani Güiza. Equipo y afición se echaron a la calle y celebraron como se merece el ascenso. Un histórico del futbol español vuelve a Segunda División A y además lo hace a lo grande, terminando la primera vuelta en puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Once titular del día del ascenso del UCAM

¿Heroicidad o locura?

Otro de los equipos que abandonó la Segunda División B, y se puede decir que de forma heroica, fue el Sevilla Atlético. Durante la liga solo recibió cuatro derrotas, convirtiéndose así en el equipo menos derrotado del grupo. Partido a partido, rival a rival, sin mirar más allá fue consagrándose un Sevilla Atlético que a principio de temporada pocos incluían en sus quinielas.

Pero el Sevilla Atlético era una realidad. A pesar de estar al borde del descenso en la temporada anterior, el equipo mantuvo el bloque y al entrenador, Diego Martínez, y los resultados no pudieron ser mejores. Los goles de Carlos Fernández e Ivi, el juego de Borja Lasso acompañado por Toño Cotán y Tena y la seguridad de Bernardo y Diego González fueron las claves de este Sevilla Atlético que finalizó la liga en tercera posición.

El guardameta José Antonio Caro anotó el gol del ascenso

En el playoff filial sevillista tuvo que enfrentarse a Socuéllamos, Logroñés y Lleida. Los sevillistas no ganaron en ninguno de sus tres partidos en casa en los playoff pero sí lo hicieron en los tres partidos a domicilio. Pero el momento culmen de este Sevilla Atlético fue en el partido del ascenso.

Tras ganar en Lleida con el solitario gol de Diego González (0-1) el Lleida iba a empatar la eliminatoria en el viejo Nervión. El partido se fue a la prórroga sin más goles y por tanto llegaron los penaltis. Toda la temporada se iba a decidir desde los once metros. Aquí iba a llegar el momento de José Antonio Caro. Tras fallar Carlos Fernández el penalti por un resbalón, el meta detuvo el que pudo ser el gol definitivo para el Lleida. Pero la cosa no quedó ahí. El empate seguía en el marcador hasta que el Lleida mandó el balón al larguero dejando en bandeja el ascenso al Sevilla Atlético. Cuando se disponía a lanzar el penalti Borja Lasso, el guardameta José Antonio Caro tomó con decisión el balón, lo puso sobre el punto de penalti y marcó el gol del ascenso desatando la locura en el viejo Nervión.

El Sevilla Atlético era equipo de Segunda División A gracias al gol de su guardameta en la tanda de penaltis tras una larga y trabajada temporada. Ocho temporadas después el filial sevillista volvía a Segunda División donde además es una de las revelaciones de la temporada.

Unos que se van…

Pero el grupo IV no solo lo abandonaron UCAM Murcia, Sevilla Atlético y Cádiz. También se marcharon, en este caso a Tercera división Almería B, Betis B, San Roque de Lepe y Algeciras. El colista fue el filial almeriense que no salió del pozo en toda la temporada y que cambió de entrenador en mitad de temporada. el veterano Miguel Rivera fue cesado y llegó Fernando Estévez para intentar enmendar la situación pero sin suerte.

Penúltimo fue el San Roque de Lepe que destituyó a Juanito en la jornada 28 por la mala racha de resultados. Carlos Antón fue el nuevo entrenador pero poco más pudo hacer y los onubenses descendieron a Tercera.

Una de las sorpresas negativas del grupo fue el descenso del Algeciras, un equipo que apenas había pisado los puestos de descenso en toda la temporada y que se complicó la vida en los últimos partidos. Al final, Mere fue destituido y llegó al banquillo Guti que no pudo evitar el descenso del equipo.

Por último, otra de las sorpresas del grupo fue el descenso del Betis B. Tras una muy mala primera vuelta el equipo resurgió en la segunda, pero ya era tarde. Juan Merino ascendió al primer equipo y la llegada de José Juan Romero dio otro aire al equipo que desplegaba un buen juego y que empezaba a acumular puntos llegando vivo al último partido de liga. Pero finalmente el equipo no pudo mantenerse.

El puesto de promoción lo ocupó un Linares que evitó el descenso tras superar al CP Cacereño y mandar a los extremeños a Tercera División. El inicio de esta temporada para el Linares fue muy complicado por el fallecimiento de su capitán Fran Carles de manera accidentada cuando se ejercitaba en el gimnasio. El Linares de esta temporada, con Miguel Rivera a la cabeza, ha ido de más a menos y ocupa la novena posición en el grupo IV, transmitiendo buenas sensaciones.

Otros que llegan…

Pero este año 2016 que termina ha sido un año que seis equipos no olvidarán: Extremadura, Mancha Real, El Ejido 2012, San Fernando, Atlético Sanluqueño y Córdoba B. Estos seis equipos han ascendido a la categoría de bronce del fútbol español.

En el caso del Mancha Real es la primera vez en su historia que llega a la Segunda División B tras conseguir la pasada temporada ser campeón del grupo IX de Tercera División y ha cerrado la primera vuelta de la temporada en decimosegunda posición con 24 puntos.

En ese mismo grupo IX quedó en cuarta posición El Ejido 2012, lo que no hace muchos años era el conocido Club Polideportivo Ejido. Tras superar a Bermeo, Lorca Deportiva y Laredo los almerienses consiguieron el ascenso. En la primera vuelta de esta temporada el equipo está situado en decimocuarta posición con 22 puntos. Esta temporada el Córdoba B ha terminado en decimoquinta posición con 21 puntos.

En el grupo X de Tercera División ascendieron nada más y nada menos que tres equipos: Córdoba B, Atlético Sanluqueño y San Fernando. Como campeón lo hizo el filial cordobés que solo tuvo que superar al Lorca Deportiva para ascender a Segunda B solo una temporada después de descender a Tercera.

Como segundo clasificado del grupo X ascendió el Atlético Sanluqueño. Tras una gran campaña los sanluqueños pusieron la guinda a su temporada con el ascenso, superando en los playoffs a Náxara, Las Palmas Atlético y Cerceda. Este año el conjunto gaditano comenzó con un duro golpe tras el fallecimiento de su portero Alfonso Garrucho de tan solo 18 años en el embalse de Bornos, en la provincia de Cádiz. En lo deportivo, el equipo no ha empezado bien y ha terminado la primera vuelta como colista logrando solo 11 puntos. Juanito empezó como técnico pero los malos resultados le llevaron a la destitución y ‘Falete’ ocupó su lugar.

Y el tercero del grupo X en ascender y en volver a la categoría fue el San Fernando. Europa, Calahorra y Águilas fueron los equipos que dejó por el camino el San Fernando para lograr el ascenso y regresar a la Segunda División B tres temporadas después. En la presente temporada los isleños han terminado la primera vuelta con muy buenas sensaciones en décima posición con 27 puntos.

Por último, otro equipo que vuelve seis años después a la Segunda División B es el Extremadura UD. Tras ser el campeón del grupo XIV los almendralejenses ascendieron tras superar al Conquense. Esta temporada el inicio no ha sido muy bueno. Empezó en el banquillo Diego Merino pero fue destituido en la jornada ocho. Juan Velasco tomó las riendas del equipo pero sin cambiar la dinámica negativa. El equipo terminó la primera vuelta penúltimo con 14 puntos. Aunque cabe destacar que se prevé un futuro cuanto menos esperanzador. El grupo empresarial COINSA se ha hecho con el club y el objetivo este año no es otro que salvar la categoría para que en aproximadamente tres temporadas el equipo de el paso a Segunda División A.

Aunque este equipo no ha ascendido, ni descendido, La Roda también es un recién llegado al grupo IV. Los manchegos han sido reubicados en el grupo IV como ya pasó dos temporadas atrás. Con esta son ya seis temporadas seguidas las que los manchegos disputan en Segunda División B. En la presente campaña ocupan el decimoctava posición tras la llegada de ‘Pato’ después de la salida de Mullor.

Dinero chino y ruso

En esta nueva campaña, en la que ya se ha disputado la primera vuelta, cabe destacar la inversión y el cambio de rol de algunos equipos respecto a años anteriores. Como hemos mencionado anteriormente, un grupo inversor (COINSA) ha tomado las riendas del Extremadura UD para intentar sacarlo del pozo y mirar a cotas más altas en un futuro. Pero no será el único.

Este año 2016 el ‘dinero chino’ ha llegado al grupo IV. Lorca y Jumilla han sido los más afortunados. Los gigantes asiáticos han aterrizado en España para llevar a sus equipo a categorías superiores y para ‘aprender’ sobre el fútbol español.

Xu Genbao, conocido empresario y persona muy importante en el fútbol chino llegó a Lorca con la idea de aprender del fútbol español para seguir con su trayectoria en el fútbol chino. Transformó La Hoya Lorca en el Lorca FC. Con fichajes de renombre ha realizado un equipo cuyo objetivo no es otro que el ascenso. Empezó la temporada Iñaki Alonso pero su mal comienzo le llevó a la destitución. Julio Algar, el que era entrenador del filial, se hizo con el equipo y ha terminado la primera vuelta en cuarto lugar.

Los vecinos de la localidad de Jumilla también han recibido la visita y el impulso del dinero chino. Tang Hui y Li Xiang, uno conocido periodista deportivo y otro experto en marketing deportivo son los dueños del club murciano que ha pasado de estar al borde de la desaparición y tener multitud de problemas a hablar cada semana solo de fútbol y a ocupar las posiciones altas de la clasificación. Han terminado la primera vuelta en quinta posición solo a tres puntos de la cuarta plaza que ocupa el Lorca.

Más de 10.000 espectadores en el Jumilla - Lorca en el 'derbi de Shangái'

Uno de los momentos del 2016 sin duda es el que fue nombrado como ‘derbi de Shanghái’. Un partido que enfrentaba a Jumilla y Lorca pero que lo disputaron por todo lo alto. El partido fue emitido en directo en la televisión china. Cualquier parecido con un partido de fútbol era pura coincidencia. El encuentro se trasladó a la Nueva Condomina en Murcia, la entrada era gratuita, en los aledaños del partido se repartían churros con chocolate y además al entrar al estadio te daban una papeleta con un número para entrar en el sorteo de Citroën C3 blanco, cinco motocicletas, 20 tablets y 10 móviles de alta gama.

Con más de 10.000 espectadores en las gradas y con una pancarta que decía "Hola China, la Región de Murcia os saluda" comenzaba un encuentro en el que lo que menos recuerda la gente es el resultado, que por cierto fue de empate a uno con los goles de Titi para el Jumilla y Carlos Martínez para el Lorca.

Pero no son los únicos equipos cuyo capital procede de empresarios extranjeros. El Marbella FC con su presidente ruso Alexander Grinberg, es otro de los equipos que este año ha apostado por dar un salto de calidad. Y el inicio no pudo ser mejor. Los marbellíes, a los mandos del ex futbolista Mehdi Nafti, consiguieron un gran arranque al lograr siete victorias en los primeros ocho partidos de liga. Aunque poco a poco el equipo no pudo mantener esa racha y el Cartagena le arrebató el liderato antes del final de la primera vuelta.

Un 2016 de ilusiones y decepciones

Si hay un equipo que ha sacado máximo provecho del 2016 sin duda ha sido el Cartagena. El Efesé prescindía de Víctor como entrenador y se hacía con los servicios de Alberto Monteagudo en febrero. Desde la llegada del nuevo entrenador el equipo cambió el chip y se ubicó en la zona alta de la tabla para clasificarse finalmente para la Copa del Rey. De los 15 partidos disputados con Monteagudo la pasada campaña el Cartagena solo perdió un encuentro.

Monteagudo contaba con la confianza de la directiva para liderar el proyecto de la temporada 2016/17 y de hecho por el momento el tiempo le ha dado la razón y el equipo ha terminado como campeón de invierno a cuatro puntos del Marbella. Además el técnico ha sido renovado hasta el año 2019.

Otro de los equipos para el que el 2016 ha sido importante ha sido el Mérida. Tras su vuelta a la categoría se afianzó en mitad de la tabla sin pasar muchos apuros. Temporada necesaria para que en esta actual el equipo diese el salto. El objetivo de la 2016/17 era claro: estar en los puestos de arriba. Jugadores importantes, renovación casi total de la plantilla donde solo siguen dos jugadores de la pasada campaña y un objetivo ilusionante llegaba a la capital extremeña. A pesar de un inicio para olvidar que costó la destitución de José Miguel Campos, el Mérida pasó del penúltimo al sexto puesto con la llegada del técnico Eloy Jiménez. En la segunda vuelta el reto es pelear por entrar en los puestos de playoffs.

Si hay un equipo que merece el título de revelación del 2016, con permiso del Sevilla Atlético, ese es el Villanovense. Tras un final de temporada pasado en el que Julio Cobos fue destituido por la mala racha del equipo, la llegada de Manolo Sanlúcar dio una nueva vida al conjunto serón. En esta nueva temporada el Villanovense ha mantenido su bloque y se ha reforzado muy bien para llegar a terminar la primera vuelta en tercera posición, además desplegando un juego vistoso y atractivo.

Un histórico que no tendrá muy buen recuerdo del 2016 será el Real Murcia. Tras perder el campeonato en las últimas jornadas de liga, tras no conseguir ascender la temporada pasada y tras el mal inicio de la presente campaña los murcianos serán de los que más ganas tengan de que termine este 2016. Paco García es el encargado de llevar el Real Murcia a los puestos de playoff aunque por el momento los pimentoneros han terminado en séptima posición con 30 puntos.

Tampoco habrá sido un año para el recuerdo para otros dos históricos como el Real Jaén y el Recreativo de Huelva. Los onubenses se mantuvieron la pasada temporada a pesar de los múltiples problemas acaecidos. En esta temporada parece que se empiezan a ver los brotes verdes en los despachos con la llegada de Manolo Zambrano y la salida de Comas, aunque en lo meramente deportivo el equipo ha terminado en puestos de descenso la primera vuelta. El Real Jaén se desinfló en el final de liga pasado y de igual manera ha empezado la presente campaña en la que ha terminado la primera vuelta en decimotercera posición.

Foto: Antonio Manuel Rodríguez

En cuanto a Linense, Melilla y Granada B son tres equipos que han sido algo irregulares. En cuanto al Linense terminó la pasada campaña en decimoprimera posición sin pasar apuros respecto al descenso pero lejos de la zona alta. Esta temporada los problemas sí son mayores tras terminar el año en puestos de descenso. Julio Cobos ha llegado a La Línea para reflotar a un equipo que con Manolo Ruiz no dio buena imagen. Respecto al Melilla terminó la pasada temporada en novena posición tras realizar una segunda vuelta para el recuerdo. En la presente campaña la llegada del técnico Josu Uribe ha dado un salto al equipo y aunque empezó muy bien la temporada poco a poco ha ido bajando hasta llegar a la octava posición. Por último el Granada B, que terminó la pasada temporada en quinta posición dejando escapar la cuarta plaza debido a su irregularidad. En esta temporada, con la llegada de Lluís Planagumà el filial del Granada no ha conseguido despegar y ha terminado la primera vuelta en decimoprimera posición.

Los hombres del 2016

Un año futbolísticamente hablando da para mucho. Muchos goles, muchas paradas, muchos jugadores, muchos entrenadores… pero sobre todo da para muchos protagonistas. Aunque si hay que hablar de protagonistas, este año el grupo IV cuenta con dos estrellas que ven todos los partidos desde el cielo y que son los que más apoyan a sus equipos. Evidentemente Fran Carles, con su brazalete y su número ocho en la espalda no se pierde un partido de su Linares. Los mismo que Alfonso Garrucho que vive con sus guantes puestos cada partido de su Atlético Sanluqueño. Sus ausencias hacen más grande su leyendas.

Imagen: Linares

En cuanto a los goles, el grupo IV han tenido varios nombres propios. En primer lugar, la temporada pasada terminó como pichichi del grupo el delantero Pedro Conde con 17 goles en el Mérida. El cordobés realizó una gran temporada que le sirvió para atraer a los griegos del PAS Giannina de la primera división donde sigue haciendo de las suyas. Otro de los goleadores fueron Carlos Fernández con 15 goles que le sirvieron para dar el ascenso al Sevilla Atlético y para jugar con el primer equipo, aunque una importante lesión esta temporada le ha frenado en seco. Juanfran, ex del Villanovense y actualmente del Eibar, cedido en el Logroñés, con 14 goles, Loren del Betis B con 13 goles y Chaco, Dani Güiza y Hugo Díaz con 12 goles. Además este último cambió el Jaén por el Tudelano al final de temporada donde anotó otro gol y esta temporada ha fichado por el Mérida donde lleva ya cuatro goles. Otro goleador del grupo IV es Iván Aguilar que tras los 14 goles de la pasada temporada ha fichado esta temporada por el Recreativo de Huelva aunque solo lleva dos goles.

La heroicidad (o locura) de José Antonio Caro con el penalti decisivo, el resurgir del Cádiz de Álvaro Cervera, los goles de Góngora, la revelación del Villanovense con la llegada de Manolo Sanlúcar, Xu Genbao y su Lorca FC, Tang Hui y Li Xiang y su Jumilla, Alexander Grinberg y el perfecto inicio del Marbella, los 11 goles de la actual temporada de Airam Benito del Mancha Real y de Megías de La Roda, seguidos muy de cerca por los 10 goles de Víctor Curto, Chumbi, Jesús Rubio, Matheus y los 9 de Kike Márquez y Elady hablan por sí solo de lo que es y ha sido el grupo IV en el 2016.

Imagen: As.com

Un año que termina con objetivos cumplidos, a medio cumplir o directamente lejos de ser cumplidos pero empieza otro año para enmendar errores y para que cada equipo pueda cumplir con lo marcado al inicio de la temporada. Se va el 2016, el año de los ascensos y llega el 2017 el año de… ¿quién sabe?, no pierdan detalle aunque superar el 2016 se antoja complicado.