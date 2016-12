El Melilla vuelve a los entrenamientos

Entrenamiento de la UD Melilla de este martes (Foto: UD Melilla)

Vuelta al trabajo para los jugadores de la UD Melilla tras más de una semana de vacaciones. Los hombres de Josu Uribe se han entrenado en `La Espiguera´ con ejercicios suaves consistentes en carrera continua, ejercicios de toque y de conducción. Para acabar han disputado un pequeño partido de cara a ir cogiendo forma y ritmo.

Se han entrenado todos los jugadores salvo Yurii, con permiso del club por no poder llegar a tiempo a causa de las malas condiciones climatológicas de su país. Todos los jugadores han vuelto de Navidad en buena forma, lo que facilitará la adaptación a los entrenamientos intensos de estos días.

Para este miércoles Josu Uribe tiene preparado una sesión doble de entrenamiento para aumentar la intensidad, ya que el próximo domingo 8 de enero a las 12 horas se medirá a domicilio al CD El Ejido 2012.

El encuentro será trascendental para ambos conjuntos. Los melillenses no quieren descolgarse de la zona alta y aún quieren tener aspiraciones pàra acabar entre los cuatro primeros; mientras los ejidenses quieren volver a ganar para no caer a los puestos de descenso. Santo Domingo es un estadio que se le da muy bien a los celestes, pero los melillenses viajarán con la intención de llevarse los tres puntos. Admonio no podrá ser convocado por estar sancionado por parte del conjunto ejidense, mientras Jilmar tampoco podrá viajar al recibir su quinta amarilla ante el Mancha Real.

Ninguno de los dos equipos han realizado incorporaciones en el mercado invernal, aunque aún no ha finalizado el plazo y es posible que haya alguna sorpresa de última hora.

En el partido de ida, (primer partido de liga) la UD Melilla venció por 2-0 al CD El Ejido 2012 en el Álvarez Claro. Álex Cruz y Borja Prieto fueron los goleadores en aquel partido.