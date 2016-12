Toni Doblas, nuevo portero del Extremadura UD

Toni Doblas durante su etapa como meta del Xerez. |Foto: Estadio Deportivo

Las primeras novedades tras el acuerdo anunciado el pasado viernes con el grupo inversor COINSA no se han hecho esperar. Ángel González Becerra, nuevo director deportivo, era presentado esta mañana y comunicaba que la plantilla azulgrana cuenta con un nuevo miembro: el veterano guardameta Toni Doblas. El portero sevillano se convierte, de esta manera, en el primer refuerzo invernal de cara a la dura travesía que aguarda a los de Almendralejo para lograr la salvación.

Antonio Doblas Santana ( Sevilla, 05/08/1980) comienza su carrera deportiva en las categorías inferiores del Real Betis donde consigue en 1999 la Copa del Rey de juveniles. En la temporada 99/00 debuta en Segunda B con el filial verdiblanco hasta que es cedido al Xerez en la 2003/2004.

Un año después retorna al conjunto verdiblanco y se produce su debut en Primera División el 24 de Octubre de 2004. Pese a que comienza la campaña como tercer portero, sus múltiples cualidades y las lesiones de Toni Prats y Contreras le permiten hacerse con la titularidad y convertirse en una de las revelaciones de la temporada. Sus números: 35 partidos de liga y campeón de Copa de SM el Rey, siendo uno de los protagonistas destacados.

Tras cuatro temporadas en el conjunto verdiblanco, donde se llega a clasificar para la Champions League, sufre una grave lesión que provoca que el club no le renueve. Una vez recuperado de la misma, llega al Real Zaragoza en la temporada 2008/2009 donde consigue el ascenso a primera división. De ahí pasa al Huesca donde disputa una temporada más en categoría de plata antes de regresar al equipo maño, club al que pertenecerá hasta principios de 2013, con cesión incluida al Xerez CD.

A partir de aquí, el meta sevillano decide probar suerte fuera de nuestras fronteras firmando por el Khazar Lankaran de Azerbaiyán hasta junio. Tras estar algunos meses sin equipo, recibe la llamada de Rafa Benítez para formar parte de las filas del Nápoles en el mercado invernal. Su falta de minutos en el club napolitano le obliga a recalar la temporada siguiente en las filas del HJK Helsinki finlandés, conquistando liga y copa y disputando la Europa League.

Tras un breve periplo por el fútbol de bronce nacional en la U.E. Cornellá, Doblas vuelve a hacer las maletas en septiembre de 2015 rumbo a la India donde recala en el Delhi Dynamos, de la Superliga del país. En febrero del año pasado llega al CD Toledo disputando 8 encuentros (5 de liga regular y 3 de play offs de ascenso) antes de volver al club indio en la campaña actual.

El nuevo meta azulgrana llega a Almendralejo para aportar el grado necesario de experiencia y su participación se antoja fundamental para tratar de lograr el reto de la permanencia. Será presentado el viernes.

Nuevos movimientos en las próximas horas

Ángel Becerra (izquierda) junto a Manuel Franganillo en la rueda de prensa de su presentación. | Foto: VAVEL

Tal y como ha confirmado Ángel González Becerra en rueda de prensa, el club se ha puesto en marcha para tramitar lo antes posible la lista de altas y de bajas de cara a la segunda vuelta " a partir de hoy empezamos a tomar decisiones en todos los sentidos. Es cierto que va a haber cambios y todos los que se produzcan van a ser para intentar mejorar la situación en todas las facetas del club. Los primeros en enterarse de dichos cambios van a ser jugadores y técnico y luego se pasaría a los medios oficiales y se haría la rueda de prensa correspondiente. Nuestra intención es incorporar 4 ó 5 fichajes durante la semana que viene".

El futuro del actual entrenador, Juan Velasco , se decidirá tras la reunión mantenida por ambos en la jornada de hoy " necesitamos cambiar una dinámica que no está siendo positiva. Tengo que reunirme con él y decidir sobre entradas, salidas e incluso su posible continuidad".

A la hora de valorar a la actual plantilla y tomar decisiones sobre la misma, el madrileño considera prioritario el nivel de compromiso " al futbolista que no esté a gusto en la plantilla no lo quiero, aunque sea el mejor. El que quiera estar en el Extremadura tiene que estar al 100% y saber el objetivo que hay : salvar la categoría". Así mismo, resalta la figura de Willy " indispensable en este proyecto. Buscamos una incorporación que lo apoye arriba. Es muy importante rodear al delantero de futbolistas que desborden y lleguen el máximo de veces al área contraria si no, no hay remate".

Quien no formará parte del nuevo organigrama del Extremadura será Juan Marrero, hasta ahora director deportivo que queda desvinculado del proyecto. El presidente del club, Manuel Franganillo, mostraba sus palabras de elogio hacia el valenciano " tengo una magnífica relación con él en todos los sentidos. Debido a las circunstancias que han ido aconteciendo, la mejor decisión es que abandone el club. Desde el mismo, lo único que se le puede mostrar es gratitud total debido a sus numerosos logros en Almendralejo y suerte en su futuro más próximo".