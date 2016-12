Raúl Moro Martín, nuevo presidente del Real Murcia

Foto: Real Murcia

Tras el Consejo de Administración celebrado en la tarde del miércoles en la Nueva Condomina, el Real Murcia ya tiene nuevo presidente. Se trata del empresario extremeño Raúl Moro Martín, que llegaba al club hace unas semanas para la ampliación de capital inyectando al club murciano un total de 400.000 euros.

El nuevo presidente del Real Murcia cuenta con el apoyo de Gestora Deportiva Murciana, mercantil que tiene el 70% de las acciones del Real Murcia y que pertenece a los herederos de Jesús Samper. Aunque el empresario extremeño pretendía conseguir el paquete accionarial máximo no lo ha conseguido.

Lo que sí ha conseguido el nuevo mandatario del conjunto murciano es tomar las riendas de un Consejo de Administración formado por sus hombres de confianza y otros que ya estaban en el club:

Vicepresidente 1º: D.Gustavo Pomar Pérez

Vicepresidente 2º: D.Miguel Martínez Pérez

Consejero delegado: D.Deseado Flores Jiménez

Consejero secretario: D.Stefan Settels

Consejero: D.Manuel Gimeno Anguelú

Consejero: D.Jose A. Carrilero Ferrer

Consejero: D.Enrique López Sánchez

Actual Consejo de Administración del Real Murcia | Foto: Real Murcia

Antes del Consejo de Administración tuvo lugar la junta de accionistas de club que comenzó con la dimisión del que hasta la fecha era el presidente de la entidad, Guillermo Martínez Abarca, además de los consejeros Romeo Cotorruelo, Víctor Alonso, Juan Guillamón y Domingo Pascual. Además, el club también anunció previamente la destitución del que era el Secretario Técnico de la entidad, Guillermo Fernández Romo.

Al finalizar la junta de accionistas, Raúl Moro atendió a los medios de comunicación aceptando solo una noticia por periodista. En cuanto a lo deportivo, Raúl Moro no ha soltado mucha prenda: "Haremos lo necesario para que el equipo entre en playoff. El Real Murcia tiene algo que no tienen otros clubes. Quiero devolver a Murcia lo que esta ciudad me dio cuando vine sin nada". Respecto a los fichajes Raúl se mostraba confiado: "No queremos realizar muchas incorporaciones. El objetivo es entrar en Play Off".

Pensando en el Mérida

Mientras que la jornada ha sido muy activa en los despachos, en el césped el equipo ya está preparando su próximo encuentro de liga ante el Mérida. Un duelo que esta misma tarde se ha hecho oficial que se disputará el domingo 8 de enero, a las 17:00 horas en el Estadio Romano de Mérida.

El equipo volverá a entrenar en doble sesión el jueves para seguir preparando el primer partido del año, de momento sin ningún fichaje y sin ninguna baja. Se espera un enero movido en el equipo murciano que a buen seguro se reforzará con futbolistas importantes de la categoría.