Juan Sabas presentado como nuevo técnico del Extremadura

Juan Sabas (derecha) junto al director deportivo Ángel Becerra. | Foto: VAVEL

Si en la mañana de ayer Ángel Becerra, el nuevo director deportivo del club, dejaba el futuro de Juan Velasco a merced de una reunión que tendrían ambos, por la noche el Extremadura UD comunicaba de manera oficial que el técnico sevillano no continuará.

Velasco abandona la disciplina azulgrana tras once jornadas al frente del equipo y un bagaje de 8 puntos sobre 33 posibles. El ya ex-técnico azulgrana deseaba lo mejor al club en su despedida y mostraba su gratitud "quería agradecer el trato recibido y lo a gusto que he estado en la ciudad. Me da pena, pero a nivel deportivo no se han cumplido las expectativas que tenía y ahora lo único que deseo es todo lo mejor para el club, que por ciudad e historia se merece salvar la categoría. Quería dar también las gracias a la plantilla por su esfuerzo e implicación. Estoy seguro que con la entrada del grupo se van a conseguir los resultados. Voy a ser un seguidor más del Extremadura".

Juan Velasco despidiéndose en la rueda de prensa | Foto: VAVEL

Su puesto lo ocupará a partir de ahora el técnico madrileño Juan Sabas que ha sido presentado ante los medios en la mañana de hoy.

Juan Sabas Huertas- Lorente (Madrid, 13/04/1967) inició su carrera futbolística en diversos equipos tales como Tomelloso, Valdepeñas y Pegaso hasta su debut en Primera División con en Rayo Vallecano en la temporada 89/90. Un año después y tras el descenso de los de Vallecas, da el salto al Atlético de Madrid presidido por Jesús Gil, donde permanece durante cuatro campañas, disputando un total de 63 partidos, anotando 9 goles y consiguiendo dos Copas de SM el Rey.

En 1994, ficha por el Real Betis de Serra Ferrer donde juega tres temporadas,anotando 12 goles en los 70 encuentros en los que participa. La del Extremadura no es la primera aventura de Sabas en el fútbol extremeño, ya que tras salir del Betis fichó por el Mérida en su segunda temporada en máxima categoría del fútbol nacional, la 97-98. En el club romano está dos campañas, una en Primera y otra en Segunda y anota 16 goles. Posteriormente, pasa por Albacete, donde permanece dos campañas, Linense, Hércules y Ciudad de Murcia hasta colgar las botas en las filas del Pegaso en 2002.

Su carrera como técnico se ha ido forjando tras su experiencia en las categorías inferiores del club colchonero y como segundo entrenador de Abel Resino en equipos de la liga de fútbol profesional como Ciudad de Murcia, Levante, At. Madrid, Real Valladolid y Granada. Debuta como primer entrenador al mando de la UD San Sebastián de los Reyes del grupo VII de Tercera División en la temporada 2013-2014. En el "Sanse" recala hasta junio de 2015.

Optimismo de cara al reto de la salvación

El nuevo técnico azulgrana comentaba en rueda de prensa como se producía su llegada " estaba en una escuela internacional de fútbol en Madrid y me llamó Ángel. Me hacía ilusión competir y me presentaron un proyecto ambicioso, interesante, ganador y para eso estamos. La Segunda B es una categoría profesional y voy a intentar transmitir todo lo que he vivido durante mi experiencia profesional".

Foto: VAVEL

Consciente de la delicada situación del equipo, el madrileño no se arruga ante el reto " yo soy valiente y esto es un reto de fe y para valientes creo mucho en el trabajo y la honradez. Es una situación muy difícil pero hemos visto cosas bastante peores y se han sacado adelante. Hay que tener fe en las posibilidades de la plantilla, tanto en los que están como en los que vengan y en la forma de trabajar que vamos a impartir".

Una de las tareas pendientes tras su llegada a Almendralejo será conocer a la actual plantilla, en vistas de tomar decisiones sobre el futuro inmediato del equipo "he hablado mucho con Ángel y me voy a empapar de todo tipo de información posible. Vivo por y para esto. Soy una persona a la que le encanta el fútbol , trabajar y que quiere tener la máxima cantidad de información posible de la categoría en la que estar. Que nadie se preocupe porque voy a estar empapado de todo en breve".

Respecto a su cuerpo técnico, de momento cuenta con Dani Chamorro como nuevo preparador físico y con Pedro José como segundo entrenador "la gente que venga con nosotros se va a adaptar al trabajo sin problemas. Si necesitamos alguna incorporación y si puede el club, la haremos. En este momento los que estamos somos los mejores. Lo importante es estar y afrontar los partidos al 100%".

Sabas tiene claro los puntos que hay que pulir de cara a una futura mejoría "somos el equipo más goleado y el que menos goles hace. Los buenos cimientos se construyen desde una buena defensa y partiendo de ahí, tenemos que tratar de buscar la portería rival Voy a ser un entrenador práctico que busca ante todo ganar ".

Sobre la nueva incorporación, el portero Toni Doblas, el técnico ha mostrado su satisfacción "le conozco perfectamente. Es un portero con experiencia, que me respeta mucho y me tiene cariño por mi pasado bético. Espero que la plantilla también me respete por mi forma de entender el fútbol y por el día a día".

Sabas será el tercer técnico que ocupe el banquillo del Extremadura UD durante la actual campaña, sucediendo en el cargo a Diego Merino y a Juan Velasco, respectivamente. El madrileño coge desde el día de hoy las riendas del proyecto, con la difícil papeleta de sacar al equipo almendralejense de los puestos de descenso de aquí al final de temporada.