Walter Fernández y Boateng aterrizan en Almendralejo

Walter Fernández durante su etapa en Rumanía. | Foto: Antidotul

Nueva jornada de noticias en el Francisco de la Hera. Con la llegada del grupo inversor COINSA, el Extremadura prosigue con su particular "revolución" y trabaja a contrarreloj en pro de llevar a cabo aquéllos cambios necesarios para garantizar la salvación en la segunda vuelta.

Por tercer día consecutivo, el club convocaba a los medios y daba cumplida cuenta de todas las novedades que atañen al mismo en esta "agitada" navidad. En el día de la presentación de Toni Doblas, se comunicaba el nombre de dos de los jugadores que acompañarán al meta sevillano en la lista invernal de refuerzos: Walter Fernández y Richard Boateng.

Sin embargo, como es ineludible en esto del fútbol, también hay lugar para las despedidas. El club ha hecho oficial a través de su director deportivo, Ángel Becerra, las bajas de cuatro futbolistas: Sergi Rodríguez, Savo y los capitanes Saavedra y Juanjo Pereira, dos de los artífices del ascenso y muy queridos en la familia azulgrana.

Habilidad y desborde para el ataque.

Walter Fernández Balufo (Caldes de Montbui, Barcelona, 14/08/1989) comienza su carrera deportiva en la cantera del Español y de ahí da el salto a la del vecino FC Barcelona. En 2008, ya en categoría senior, es cedido al Sporting Mahonés durante la primera mitad del curso y al Antequera CF del grupo IV de 2B durante la segunda.

Su buen hacer llama la atención del Nástic de Tarragona que lo ficha, un año después, con la intención de que forme parte de su filial en Tercera. Sin embargo y tras una gran pretemporada, César Ferrando lo incorpora al primer equipo consiguiendo hacerse un hueco y disputar más de 44 partidos con los granas durante dos campañas en 2A.

Rescindido su contrato con el conjunto tarraconés, aprovecha el "boom" de demanda de jugadores españoles tras ganar el mundial de Sudáfrica y decide probar fortuna fuera de nuestras fronteras. En 2011, ficha por el Videoton de la liga Húngara, ganando Copa de la Liga y Supercopa de Hungría y disputando previas tanto de Champions como de Europa League.

A principios de 2013 firma por dos años con el KSC Lokeren belga, siendo cedido durante la temporada 2013/2014 al FC Petrolul Ploiesti de la Primera División de Rumanía. Desligado del club belga en el mercado invernal de 2015, su próximo destino es Grecia donde juega en dos clubes :el Skoda Xanthi y el Panthakikos.

Su periplo por Europa finaliza el pasado mes de Agosto, cuando regresa a la competición nacional para integrar las filas del CE L´Hospitalet, disputando un total de 13 encuentros durante la primera vuelta en el grupo III de Segunda División B.

Walter es un extremo zurdo muy desequilibrante y habilidoso, que tiene la posibilidad de ocupar ambas bandas e incluso la mediapunta. Un perfil de futbolista que viene a reforzar una posición que escasea dentro de la plantilla azulgrana.

Músculo para el centro del campo

Boateng celebra un gol con el Granada B. | Foto: Antonio L. Juárez

Richard Boateng (Accra, Ghana, 10/07/1992) comenzó su carrera en el Liberty Professionals de Ghana. En verano de 2010 y con 18 años aterriza en España en las filas del juvenil del Granada CF. Tras año y medio en el filial nazarí, es cedido al Cádiz B del grupo 10 de Tercera División en enero de 2012.

La siguiente campaña vuelve a ser cedido, esta vez al CD San Roque y debuta en el grupo IV de Segunda B, jugando 36 partidos y logrando 2 goles. Descendido el conjunto de Lepe, vuelve al filial granadino en la temporada 2013-2014 y disputa 31 partidos en categoría de bronce. Ese mismo año, en febrero, debuta con el primer equipo de la mano de Lucas Alcaraz en el encuentro de Liga BBVA frente al Athletic de Bilbao.

Las dos últimas temporadas ha sido un fijo en el esquema del filial nazarí en este grupo IV de 2B. En la temporada 2014-2015 con Joseba Aguado disputa un total de 34 partidos, logrando 5 goles y dando dos asistencias.

La pasada campaña, el Granada B cambia de entrenador y pese a no contar durante un tramo de campeonato para el nuevo técnico, José Miguel Campos, se marca una recta final de temporada espectacular, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo y en tercer goleador del mismo con 6 goles. A pesar de sus magníficos números, el pasado verano se produce un cambio de grupo inversor y finalmente no renueva con el club nazarí.

Boateng es un pivote con mucha llegada y gran capacidad goleadora. En palabras del director deportivo del club azulgrana, Ángel Becerra "posee un potencial fisico espectacular y va a aportar un plus de capacidad en defensa y llegada y gol en ataque. Te complementa tanto en tareas defensivas, como en llegadas al área rival". El ghanés podría convertirse, una vez logre el ritmo de competición,en una pieza clave en el esquema táctico de Juan Sabas.

Doblas presentado

Toni Doblas junto al presidente Manuel Franganillo. | Foto: VAVEL

Entre tanta vorágine de altas y bajas, era presentado el primer refuerzo invernal, el guardameta sevillano Toni Doblas. Al igual que su técnico, declaraba sentirse motivado con el reto de conservar la categoría "es un proyecto ilusionante porque hay un gran interés del club. Estar en esta posición en la clasificación no es para mi un hándicap. Lo difícil es lo que a mi me gusta al ver en el slogan "sólo para valientes" digo a ese equipo tengo que ir . He tenido muchas experiencias y lo más importante para una ciudad así es intentar poner al equipo lo más alto posible. Para eso estoy yo aquí".

Su experiencia y veteranía supondrán un plus a la hora de tratar de lograr el desafío "me encuentro muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión tal y como cuando debuté con 18 años en el grupo IV. Soy una persona muy optimista y positiva y yo creo en esto. Si pensase que lo hubiese ganado todo no vendría aquí, me hubiese retirado ya hace unos años".

Una situación clasificatoria delicada ante la que el meta sevillano considera prioritario cambiar la dinámica "en el fútbol hay revanchas cada semana. Cada semana te examinas y hay que poner esa visión en todo el mundo. Pienso que ganando ocho partidos, nos salvamos El próximo partido tenemos el primer exámen y la primera opción para engancharnos todos de nuevo".

Respecto a su titularidad, el meta prioriza el logro colectivo frente al individual "aquí estamos todos para sumar y es lo que intentaremos. Si tengo que jugar intentaré hacerlo lo mejor posible, si no, el otro portero será mejor debido a mi competencia".

Con la baja de dos de los capitanes, su veteranía podría ser clave para erigirse como una de las "voces" dentro del vestuario "el carácter de líder se tiene o no se tiene. He sido pocas veces capitán, pero con 18 años si había que echarle una bronca a Alfonso o Finidi yo se la echaba. Es carácter, no liderazgo. Soy el primero que asume sus fallos. Voy a intentar ayudar a todo el mundo, pero también quiero seguir aprendiendo. Esto es de todos y entre todos sumaremos puntos, que es lo que necesitamos".