Boateng y Walter, presentados

Walter Fernández (izquierda) y Richard Boateng (derecha) con la camiseta azulgrana. | Foto: VAVEL

Una vez cumplidas las primeras sesiones de entrenamiento bajo la batuta de Juan Sabas y tras tener una toma de contacto inicial con el entorno del club, los dos centrocampistas han sido oficialmente presentados en la mañana de hoy como nuevos integrantes de la plantilla azulgrana.

Tras la protocolaria introducción de ambos a cargo del director deportivo del club, Ángel Becerra, el primero en mostrar sus impresiones era Richard Boateng. El jugador ghanés, pese a venir de un período de inactividad al estar sin equipo, ha estando entrenando con clubes y afirma encontrarse bien físicamente "me encuentro muy bien. He tenido un pequeño esguince en la rodilla pero ya no hay nada para preocuparse un futbolista busca llegar al más alto nivel y con el proyecto que tiene este club, yo creo que deportivamente puedo conseguir también mis objetivos ".

Tras disputar varias campañas en el grupo IV de 2ªB y consciente de lo que entraña el campeonato, todas sus expectativas pasan por el objetivo de salvarse "no espero nada extraordinario, sólo que hagamos un buen equipo para salir de donde estamos, salvarnos y desde ahí buscar lo mejor para el proyecto del club".

Respecto a su rol dentro del campo afirma que su puesto es el de pivote, aunque su posición estará determinada por las necesidades del equipo "suelo jugar por delante de los defensores, pero jugaré donde me ponga el míster para tratar de ayudar."

Walter Fernández, optimista

Las nuevas incorporaciones junto a Ángel Becerra (izquierda). | Foto: VAVEL

Acto seguido, tomaba el testigo en la rueda de prensa Walter Fernández. El catalán llega con muchas ganas tras tener algunos problemas de continuidad durante la primera vuelta en Hospitalet "al volver a España me costó un poco coger el ritmo físicamente, pero ya después bien. Llegué a un acuerdo allí por el cual si me salía un equipo en diciembre, me podría marchar. Entonces cuando me llegó esta oferta, lo ví como una oportunidad creo que es un buen sitio para jugar al fútbol, disfrutar y crecer como futbolista . Creo que es un proyecto ambicioso, pero el objetivo principal es salvarse".

Una de sus cualidades es su versatilidad en diversas zonas de ataque "suelo jugar en los extremos, pero es en la mediapunta donde me encuentro más cómodo. Soy el tipo de jugador que puede jugar en la zona, empezar por fuera y meterme para dentro y en cualquier posición que me pongan voy a intentar hacerlo bien y ayudar al equipo".

El futbolista ha tenido muy buenas referencias a la hora de animarse a recalar en el club azulgrana "Javi Selvas me había contado maravillas del club y de la ciudad. Tengo parientes aquí en Extremadura y sé que es un buen club y un sitio para intentar estar más arriba. Llevo tres días aquí y después de verlo todo, es una pena que estemos en esta situación y no más arriba. Las condiciones están, el campo y las instalaciones son espectaculares y tiene todo para crecer. Hay que salvarse como sea".