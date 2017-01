Mini-pretemporadas en el sur de España

Google Plus

Foto: RB Linense

Muchos son los equipos europeos que hacen sus maletas y ponen rumbo a España, más concretamente al sur, para realizar pequeñas pretemporada en pleno mes de enero, aprovechando el parón de sus respectivas ligas. Acaba de empezar el año 2017 y algunos estadios ya tienen grabado este año al ver a grandes de Europa jugando contra sus equipos o en sus respectivos estadios. Algunos de los equipos beneficiados son del grupo IV de Segunda División B.

Los primeros en disfrutar de estos equipos fueron la RB Linense y el Marbella, que se enfrentaron en La Línea de la Concepción nada más y nada menos que al Inter de Milán en un triangular. El primer partido entre Marbella y RB Linense terminó en empate a cero. Después tuvo lugar el enfrentamiento entre La Balona y el Inter de Milán que terminó con el resultado de 2-3 para los italianos. Y por último, el Marbella - Inter de Milán terminó en empate a uno, aunque los italianos se impusieron en la tanda de penaltis y se hicieron con el torneo.

Foto: RB Linense

Pero el Inter de Milán solo ha sido el primero de los grandes de Europa que han puesto su mira en España para realizar su viaje a España. El próximo 5 de enero el Atlético Sanluqueño se enfrentará, a partir de las 10.30 horas, al filial del PSV Eindhoven en un encuentro amistoso en Costa Ballena.

El equipo holandés no vendrá a España solo con su filial. Los grandes, el primer equipo, también desembarcarán en España para medirse el día 7 de enero, a las 16:00 horas, en el Municipal de la Línea al conjunto alemán del Borussia Dormund. El conjunto alemán llega a España aprovechando el parón de su liga y se medirá al conjunto holandés en un evento donde las entradas cuestan 10 euros en tribuna, 5 euros en preferencia y 5 euros para los niños. Los alemanes se concentrarán en el Marbella Football Center entre los días 5 y 12 de enero antes de emprender vuelta a su país donde el día 21 se medirá al Werder Bremen.

El PSV Eindhoven, de nuevo jugará otro partido amistoso antes de poner rumbo a Holanda. Será frente al Friburgo alemán, el próximo domingo 8 de enero, a las 17:00 horas, en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras, donde la entrada será gratuita. Antes, por la mañana el conjunto alemán tiene partido (en Ayala campo de Polo Sotogrande) ante el Vaduz FC de la Super Liga Suiza, aunque es un equipo de Liechtenstein. El conjunto alemán volverá a jugar el 12 de enero ante el Sparta Praga de nuevo en Sotogrande y ante el Club Brugge KV a las 18:00 horas en el Municipal de La Línea.

Partidos cuanto menos atractivo que sirven a los equipos europeos para no perder ritmo en la competición y a los clubes españoles para recaudar taquilla. A todo esto, no hay que olvidar que la competición de Segunda División B vuelve este fin de semana, mientras que en algunos países aún no comienzan las competiciones.