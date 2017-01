Movimiento en la Costa del Sol

Campaña de abonados para la segunda vuelta (vía @Marbella_fc).

En general, las vacaciones son para tomarse un descanso y dejar la rutina del día a día a un lado, pero siempre existen excepciones. Una excepción la apreciamos en Málaga donde hay un club que no está pasando nada desapercibido en el panorama español. Si ya fue protagonista por firmar un comienzo de temporada histórico con nueve victorias en nueve partidos, el equipo blanquillo ha vuelto a destacar, esta vez desde los despachos.

Hace escasos días, el club anunciaba una bomba como era la destitución de su director deportivo, Gaucci, por algunos conflictos con el vicepresidente y encargado de la gestión deportiva, Paulane. Una noticia que pillaba por sorpresa a todos, incluso al capitán Javier Añón que llegó a afirmar en una entrevista que desconocía totalmente la noticia y se enteró a través de la radio ya que estaba de vacaciones. Según han revelado fuentes cercanas al club, parece que será Marc Julià el encargado de detectar las definitivas carencias de la plantilla y abordar despidos y nuevas contrataciones.

Ni una semana ha tardado en ponerse manos a la obra y empezar a moverse en el mercado para la contratación de nuevos jugadores que complementen la plantilla. Hasta cuatro nuevos fichajes se han producido en los últimos días y todos tienen algo en común, son jugadores jóvenes pero experimentados para dar la talla en una dura competición como lo es la categoría de bronce española.

El primer fichaje fue Alain Ebwelle, extremo izquierdo camerunés procedente del Senica de la liga eslovaca pero formado en las categorías inferiores del FC Barcelona por lo que conoce de maravilla el fútbol español. Mucho ha tenido que convencer al cuerpo técnico marbellí ya que sólo ha tenido que estar un par de días a prueba para que se considere oportuno su contratación y que se incorpore cuanto antes al equipo.

El fichaje que le acompañaría sería Pedro Mérida, fuengiroleño que conoce a la perfección la categoría de bronce, procedente de El Ejido donde ya ha dejado patente su calidad. Un jugador que aportará altura y gol ya que su 1,90 de estatura servirá al equipo para aprovechar los centros de grandes laterales como tiene el equipo marbellí. Formado en las categorías inferiores del Málaga, conoce a la perfección la provincia y no le costará nada su adaptación al entorno que le rodeará en los próximos meses.

El último de los tres fichajes confirmados al mismo tiempo sería Danilo Suárez, sin duda el más desconocido de los tres ya que procede del C.D. Maldonado, de la Segunda uruguaya. Un defensa central alto y muy seguro a la hora de sacar la pelota que aportará veteranía ya que es un jugador curtido en las ligas sudamericanas que se caracterizan por su juego físico.

Cuando parecía que no iba a haber más incorporaciones, hace escasas horas se confirmaba un cuarto fichaje, Luis Rioja procedente del filial del Celta de Vigo que también está cuajando una temporada soberbia. El joven centrocampista sevillano no estaba contando con los minutos deseados y decidió rescindir el contrato para poder firmar con el conjunto malagueño. El jugador llega motivado y con ganas de mostrar la calidad que tiene en los pies a la afición, será todo un apoyo para la fase de creación en el centro del campo marbellí.

No se esperan más incorporaciones

Tras su confirmación, no se esperan más incorporaciones al equipo ya que consideran que la plantilla está completa y sólo falta por decidir quienes van a ser los jugadores que abandonen la plantilla. Las únicas bajas confirmadas son Álex Serrano y Graxa que no contarán para el técnico blanquillo, también se le ha abierto la puerta a los dos delanteros de la plantilla, Despotovic y Chaco, ya que Okoye ha rendido mucho mejor en ese puesto y se ha ganado el puesto por delante de ellos. Ambos jugadores saben que el técnico no cuenta con ellos para la segunda vuelta pero no han formalizado su rescisión de contrato. El mercado de fichajes no para y seguro que el Marbella nos sorprende con algún que otro cambio en su plantilla, los dirigentes marbellíes están haciendo todo lo posible para encarar la segunda vuelta con la mejor plantilla y poder tener la oportunidad de disputar las eliminatorias que dan derecho a ascender a Segunda División.

Por último, destacar la campaña de abonados que ha realizado el club para atraer la máxima afición posible ya que los precios de los abonos son los más bajos de todo el grupo, una gran iniciativa para animar a todas las personas a no perderse ni un sólo partido de lo que resta de temporada y soñar juntos con el ascenso.