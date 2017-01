Villanovense- Extremadura : sin tiempo para treguas

Google Plus

Sábado 20 de agosto de 2016. El nuevo Extremadura de Diego Merino se estrena en su ansiada vuelta a Segunda B y lo hace a lo grande, con un derbi. Tan sólo transcurre un minuto y David Agudo, de cabeza, adelanta a los locales y prolonga la ilusión de un Francisco de la Hera aún inmerso en el buen sabor de boca dejado tras el ascenso. Instante de gloria y radiografía de un momento en el que nada ni nadie podría augurar, ni por asomo, el devenir de ambos equipos en lo que restaba de vuelta.

Tan sólo han pasado 4 meses desde que tuviese lugar tal momento, pero si nos basamos en la trayectoria tan dispar que han seguido ambos equipos para analizarlo, podríamos hablar tranquilamente de "una eternidad".

Muchas cosas han cambiado desde que Villanovense y Extremadura se enfrentasen en Almendralejo. Para los verdes, hablar de primera vuelta es sinónimo de satisfacción, de trabajo bien hecho. Equipo revelación en lo que va temporada, el buen fútbol desplegado es el mejor de sus argumentos. 19 partidos, 35 puntos y más que merecido tercer puesto en la clasificación. La línea es ascendente e inmejorable, en lo que a sensaciones se refiere.

Para los azulgrana, la primera mitad de campeonato ha sido una auténtica montaña rusa en la que ha predominado el tramo descendente. Cualquier tipo de estabilidad ha brillado por su ausencia y, tras dos entrenadores e innumerables sinsabores, el equipo de encuentra penúltimo en una situación clasificatoria algo más que delicada.El domingo arranca el tercer proyecto y el tercer intento por cambiar esa oscura dinámica que tiene presa, desde hace bastante tiempo, a la plantilla. Los del Romero Cuerda son 90 minutos disfrazados de nueva y trascendente oportunidad para, sobre todo y ante todo, cambiar.

Seguir en la misma línea

Foto: web ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Quince puestos separan al "villano" del Extremadura en la clasificación. Pese al abismo clasificatorio, desde Villanueva son bien conscientes de que las cosas están más igualadas de lo que a priori se podría pensar. En esto de la Segunda B, cada partido sigue un guión completamente diferente en el que poco o nada valen las presunciones y el técnico serón, Manolo Sanlúcar, se ha mostrado muy cauto al respecto.

El Romero Cuerda ha sido clave para que el Villanovense ocupe actualmente el tercer puesto en la clasificación. Ganar en casa es una absoluta prioridad y con esa premisa va a afrontar el partido el conjunto serón. Tras el encuentro, hay dos salidas consecutivas muy complicadas en Murcia y Jumilla, por lo que lograr tres puntos ante el Extremadura se antoja crucial para mantener tanto la dinámica como esa privilegiada posición en la zona alta.

Para el partido del domingo, Sanlúcar no podrá contar ni con Espín ni con Elías. El primero sufre rotura de menisco y ligamento cruzado, mientras que el centrocampista tiene rotura del peroné. Dos bajas importantes para las que ya se están buscando sustitutos aunque, según declaraba el técnico a los medios, no se va a dar ningún paso hasta no encontrar jugadores que encajen tanto en el perfil económico como en el fubolístico.

Año nuevo, vida nueva

Juan Sabas en su presentación como nuevo técnico azulgrana. | Foto: VAVEL

En Almendralejo se palpa el "efecto Coinsa" desde que el grupo inversor apareciese en el club hace unas semanas. La ilusión se ha desatado y la iniciativa de poner autobuses gratis ha surtido efecto, ya que en pocas horas se llenaban nada menos que tres, agotando las 200 entradas que el Villanovense envió a Almendralejo.

Son muchos los cambios que están teniendo lugar en el entorno del Extremadura durante el periplo navideño y el del domingo será un día de estrenos. El Romero Cuerda será el escenario de la puesta de largo de Juan Sabas como técnico azulgrana, en un derbi que podría suponer también el debut de los tres fichajes que hasta la fecha se han realizado y que han sido incluídos en la convocatoria: Toni Doblas, Richard Boateng y Walter Fernández. Con quien no podrá contar el técnico madrileño es con David Agudo, que es baja por lesión.

La lista de convocados para el partido ante el Villanovense es la siguiente: Toni Doblas, Fuentes, Sergio Rodríguez, Ismael, José Rodríguez, Fall, Pierre, Willy, Walter, Asier, Carlos Rubén, Manu Martínez, Javi Pérez, Manchón, Boateng, José Manuel, Diego y Cielo.

De ganar en Villanueva no sólo se daría un paso importantísimo a la hora de tratar de salir de la zona de descenso, sino que supondría el golpe anímico necesario que todo nuevo proyecto necesita para arrancar.

Caucelo Sace, árbitro del encuentro

Dirigirá el encuentro el colegiado José Caucelo Sace del colegio andaluz. La 16/17 es la quinta campaña en categoría de bronce del árbitro gaditano que ya dirigió al Extremadura en la jornada 11, en su derrota frente a La Hoya por 0-3.

Posibles equipos iniciales

CF Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Candelas, Javi Sánchez, Owona, Pajuelo, Curro, Jesús Rubio, Álvaro González, Valverde y Carlos Fernández

Extremadura UD: Doblas, Manu, Sergio Rodríguez, José Rodríguez, Ismael, Pierre, Fall, Carlos Rubén, Javi Pérez, Willy y Diego.