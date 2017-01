Los Reyes Magos reparten puntos en Linarejos

Partido especial en el Municipal de Linarejos, y no precisamente por ser el primero del año. Octavo día del mes, fecha marcada para los azulillos desde hace seis meses, cuando la muerte de Fran Carles irrumpió en la vida de la entidad linarenses por sorpresa. Coincidencia o no, durante algunos minutos de partido se vivió un silencio desconocido en el vetusto campo andaluz, como si de un homenaje se tratase. Lo que no sucedió por casualidad fue la ovación en el octavo minuto de partido, como ya viene siendo de costumbre, de manera especial, familiar, sesenta segundos de aplausos ininterrumpidos que no llegan a expresar lo que la afición linarense recuerda al oír el nombre del eterno capitán.

Imagen | FC Cartagena

Miguel Rivera sacó a relucir el once habitual en el terreno de juego, mientras que Monteagudo tuvo que suplir las bajas del mercado invernal, incorporando a Isi Ros en la convocatoria junto a un joven Teddy. Dentro del partido, los azulillos comenzaron muy activos, proponiendo un juego basado en el pase y sobre todo en el protagonismo del centro del campo. Rodri junto a David Cuerva se hicieron dueños del esférico mientras que Mario Martos realizó alguna que otra gran jugada por ambas bandas. La primera ocasión llegó de manos de Corpas, tras una gran jugada de Mario Martos con un pase de tacón de Joselu incluido el jugador del Linares Deportivo puso la pelota en los pies del bañusco que no consiguió rematar a portería.

Minutos después tuvo su ocasión el conjunto visitante, el balón fue repelido a saque de esquina por la defensa azulilla, la primera mitad no se excedió en ocasiones de gol y solamente dos saques de esquina de los locales pudieron entrar en la portería, Rodri lo intentó en dos ocasiones consecutivas pero no hubo fortuna. Los dos equipos se marcharon al vestuario, los mineros estaban proponiendo un juego más elaborado mientras que los albinegros buscaban el hueco y el juego directo para batir a Lopito.

La segunda mitad comenzó como acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos, el juego era escaso y el esférico se acercaba lo justo a las dos porterías, tras avisar un par de veces por mediación de Víctor Curto, los locales consiguieron abrir la lata cerca del minuto setenta de juego, una jugada de Mario Martos que llegó a Casi pasando por Curto y que terminó en el fondo de la red con una buena definición del ex jugador del Villanovense. La alegría en Linarejos duró escasos segundos, tras sacar de centro, el central Moisés mandó un balón en largo hacia el campo visitante, la defensa azulilla se despistó y Cristo aprovechó el bote del balón para batir por bajo a Lopito, empate a uno en el marcador.

Siguieron apretando ambos equipos, los linarenses tuvieron una ocasión desde fuera del área, un balón que se fue envenenando y tuvo que ser sacado por Limones prácticamente desde debajo del larguero. Sergio García tuvo la oportunidad más clara para marcar el segundo gol visitante, tras ganar en carrera a Gonzalo, el delantero zamorano realizó un tiro fácil para el guardameta Lopito que estiró la pierna y consiguió atajar el balón evitando la victoria albinegra. Tras tres minutos de añadido, el encuentro finalizó con un empate, reparto de puntos en la vuelta al trabajo de los equipos, resultado que mantiene al Linares Deportivo en mitad de la tabla y al Cartagena liderando la misma.

Puntuaciones VAVEL 2B