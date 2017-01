Solo faltó el gol en el Romano

Google Plus

El espectador que haya salido aburrido o decepcionado del Estadio Romano tras ver el encuentro entre el Mérida y el Real Murcia una de dos, o el frío le cohibió de disfrutar del espectáculo o es el típico purista que dice que un partido sin goles no puede ser un buen partido. Pues este, lo fue.

Tras el parón navideño no había tiempo para hacer muchas pruebas. Un Mérida – Real Murcia iba a ser exigente de principio a fin y el encuentro no defraudó. Ambos técnicos salían con todo y no se guardaban nada.

El partido comenzó igual que acabó, con dos equipos proponiendo fútbol de ataque atractivo para el espectador aunque los primeros minutos fueron de tanteo. En el inicio, lo más destacable fue una cesión de Morante a Diego Rivas con el muslo donde la afición local pedía libre indirecto pero el colegiado no vio nada punible.

El Murcia parecía que estaba un poco mejor que el Mérida. Gran culpa de ello era la superioridad numérica en el centro del campo, donde Diego Benito, Adrián Cruz y Armando monopolizaban el balón. Pero poco a poco el Mérida fue corrigiendo eso y uno de los dos delanteros, Hugo Díaz o Yacine, bajaban a la medular a ayudar a Pardo y Antonio Romero.

El Murcia lo intentaba desde fuera del área con tiros que no iban entre los tres palos. El Mérida cuando más peligro generaba era a balón parado al principio, después Hugo Díaz y David Álvarez gozaron de una buena ocasión que desvió a córner Golobart.

Uno de los duelos de la tarde fue el del delantero del Mérida, Yacine, con los centrales del Real Murcia, Morante y Golobart. Fue un espectáculo digno de ver en persona el que protagonizó el delantero romano. Dio una clase magistral de cómo bajar balones al tapete, de cómo tocar y moverse y de cómo volver loca a una defensa entera. Magnífico partido el que protagonizó Yacine, al que solo le faltó el gol, pareciendo por momentos con sus arrancadas por potencia, salvando las distancias claro está, a Ronaldo Nazario. Terminó con la camiseta rota por Golobart. Parecía la única manera de pararlo.

El Mérida quería más

Tras el descanso, el Mérida quiso aprovechar que estaba con su gente y salió mejor al partido. Los romanos realizaron uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. Los de Eloy Jiménez sacaban el balón jugado desde atrás, no tenían miedo a volver a empezar y darle vueltas a las jugadas con Pardo y Antonio Romero como engranajes. Además, los romanos presionaban arriba la salida de balón del Real Murcia. Pero los de Paco García no renunciaban a su estilo, aunque también buscaban la velocidad por las bandas con Isi y Titi para sorprender junto con Wilson Cuero.

La ocasión más clara del partido fue para el Mérida. Saque de esquina que lanza Hugo Rodríguez que no acierta a rematar Yacine y cuando todo parecía que Isi iba a despejar perdió el balón ante Hugo Díaz dentro del área. El delantero cordobés estaba algo escorado en la izquierda y solo ante Rivas mandó su disparo fuera y no vio a Yacine completamente solo en el segundo palo. Ocasión muy clara que los romanos no aprovecharon. Poco después David Alvárez tuvo una buena ocasión pero su tiro se marchó a las nubes.

El Mérida entraba en los mejores minutos de juego, donde solo le faltaba finalizar bien las jugadas, pero el Real Murcia estaba muy bien plantado y muy seguro atrás. Eloy retiró a David Álvarez para dar entrada a Carlos Rodriguez buscando más verticalidad. Antes, el Murcia también había hecho la primera sustitución retirando a Isi y dando entrada a Roberto.

Pero el Mérida perdió mordiente ofensiva en el tramo final del partido. Eloy Jiménez retiró del terreno de juego al que estaba siendo el mejor de los 22 futbolistas de campo, Yacine, completamente agotado físicamente tras el descomunal esfuerzo. Entró en su lugar José Ramón. Poco después el técnico hizo lo mismo con el otro delantero que quedaba, Hugo Díaz, para dar entrada a Alex Bernal, que tuvo bueno minutos.

El partido estaba muy abierto, podía ganarlo cualquiera. El Murcia sorprendía a la contra y se plantaba con facilidad en el campo del Mérida. Los romanos seguían intentándolo pero les faltaba ese último pase que en otros partidos sí llegó. Al final, tras un falta favorable al Mérida en el medio del campo, al lado del banquillo, donde Eloy mandaba a voces a Salcedo a su portería porque éste estaba ya al lado del balón para lanzarla y que terminó sin premio local, finalizó un encuentro en el que solo faltaron los goles.

Duelo de rivales directos que termina con reparto de puntos y con el golaveraje particular favorable al Real Murcia tras el 2-0 de la Nueva Condomina, algo que a final de temporada puede ser decisivo. No pudieron comenzar con victoria en la segunda vuelta ambos pero a buen seguro que estarán en los puestos altos de la clasificación al final de la temporada sí o sí.