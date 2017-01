El Recre comienza su cuesta de enero

Google Plus

El Recreativo de Huelva comenzó el 2017 en la misma tónica del año que dejamos atrás. La victoria sigue sin llegar al casillero onubense y el equipo sigue colocado en puestos de descenso a tercera división. Enfrente tuvo a un Marbella que fue dueño del balón y que gozó más oportunidades que el Recreativo en la segunda mitad donde consiguió el tanto del empate.

Mes difícil el que se le presenta al Decano del fútbol español pues a la mala situación deportiva en la que se encuentra se le suma la incertidumbre a nivel institucional que sufre en cuanto a los frentes que mantiene abiertos con la huelga que están llevando a cabo los trabajadores, así como el desbloqueo del embargo con la Agencia Tributaria y, lo más importante, la hoja de ruta que están marcando sus gestores para que la venta del paquete de acciones se lleve a cabo cuanto antes posible y al mejor postor. Casi nada en la parroquia albiazul.

El partido comenzó como se esperaba, dominio visitante del balón sin llegar a causar mucho peligro en las inmediaciones del área recreativista mientras que el Recreativo creaba peligro tímidamente con disparos lejanos a la meta defendida por Guille. El primer aviso lo dio Nuñez tras una presión al propio portero cuyo despeje dio en el delantero albiazul aunque, a su pesar, el balón saliera alto.

Pesan las nueves jornadas sin ganar en el club recreativista y la presión reluce también en el verde. Sin embargo, fue el Decano el que golpeó primero. Miguelito, muy activo y participativo en el devenir del encuentro, puso un balón en profundidad para que Antonio Domínguez batiera por bajo a Guille Lara para estrenar el marcador en este nuevo año.

Minutos más tarde hizo que el Recre se viniera arriba y un balón aéreo largo del central José Alonso llegó a las botas de Núñez que no logró superar con una vaselina al portero del conjunto marbellí. Los de Nafti sabían que el Nuevo Colombino era un estadio difícil aunque sus 28 goles a favor no eran fruto del azar y su segunda posición en la tabla tampoco. Varias jugadas por banda derecha hicieron que Damián Petcoff y Okoye buscaran portería a base de cabezazos o tímidos disparos que no lograron poner en peligro la ventaja recreativista.

Poco antes del descanso los cuatro jugadores que copaban la zona de ataque del Recreativo, Miguelito, Núñez, Antonio Domínguez o Manu Ramírez terminaron jugadas con peligro en el área malagueña. Fue este último el que probó desde lejos y el que, en la última jugada de la primera mitad rozó el gol olímpico con un centro desde el saque de esquina cercana a la tribuna del Nuevo Colombino.

De ilusiones no se vive

Tras comenzar el segundo tiempo se pudo ver a un Marbella mucho más lanzado a por el partido y Okoye tuvo el gol del empate en su cabeza tras una mala salida del guardameta Rubén Gálvez aunque su remate saliera rozando el palo. Primer aviso de muchos que gozó el cuadro visitante tras las reanudación mientras que el Recreativo cerraba las líneas defensivas para poder golpear al contraataque.

Nafti fue el primero en mover el banquillo para darle entrada a Luis Rioja, recién fichaje del cuadro marbellí para crear peligro por banda derecha y así fue como llegó el tanto del empate. Carlos Julio centró un esférico que se encontró Damián Petcoff solo en el segundo palo y que colocó el empate en el luminoso del estadio recreativista.

Pavón realizó un doble cambio dando entrada a Sedeño y Dani Molina en detrimento de Iván Robles y Manu Ramírez, cuyo partido fue bastante notable. Pocos minutos después entró en el terreno de juego Diego Altamirano por Antonio Núñez, dejando en el banco a Rubén Mesa que tendrá que seguir peleando por ese puesto de delantero tras la duda de Iván Aguilar.

En los minutos finales el Recreativo parecía firmar el empate mientras que el Marbella seguía incomodando a los defensas recreativistas aunque sin mucho peligro. Al final, ambos conjuntos consiguieron un punto que permite al conjunto malagueño mantenerse en los puestos de playoff de ascenso y al Recreativo en los de descenso.

Comienza un nuevo año para el Recreativo y un mes difícil pues, junto a la mala situación en la tabla clasificatoria, en el aspecto institucional, el club más antiguo del país entra en un quirófano para ser tratado de una grave enfermedad económica.