El Extremadura presenta a Josu y a Zamora

Zamora (izquierda) y Josu (derecha) posan en el Francisco de la Hera. | Foto: VAVEL

Con la llegada de Alejandro Zamora y Josu Currais, ya son cinco las incorporaciones con las que cuenta el club en este vertiginoso mercado de invierno. Aprovechando la jornada de descanso y tras completar su primer lunes de entrenamiento a las órdenes de Juan Sabas, los nuevos fichajes han sido presentados esta mañana en el Francisco de la Hera.

Ganas de sumar de cara al proyecto.

Tras la charla introductoria, que en el día de hoy corría a cargo del presidente Manuel Franganillo, el primero tomar la palabra era Alejandro Zamora. El central fue pretendido por la secretaria técnica prácticamente desde el primer minuto " la misma tarde que supe que Ángel se había metido en la dirección deportiva, me llamaron. Sabía de su interés, pero tenía contrato con otro equipo. Me hicieron muy buena oferta, yo también quería venir y tuve que "pelear" un poco la salida, pero al final se ha llegado a buen puerto. Estoy contento de estar aquí y trataré de ayudar lo máximo posible".

Después de jugar prácticamente todo con el Hospitalet durante la primera vuelta, afirma encontrarse en condiciones de debutar frente al Jumilla este fin de semana "físicamente estoy bien. Venimos de un viaje largo y lógicamente hay que adaptarse a los compañeros y coger el ritmo de los entrenamientos del míster, pero llego con ritmo de jugar partidos".

Al igual que ha ocurrido con el resto de fichajes, el defensa se muestra motivado para lograr la salvación "sabemos la situación desde el primer momento. Creo que el proyecto del club es bastante interesante, el objetivo es salvarse y vamos a intentarlo en la medida que se pueda. Podemos salvarnos, es algo que tampoco es épico. Está difícil, pero con trabajo y unión se puede conseguir Aquí venimos para aportar. No podemos pensar en otra cosa, sólo en hacer lo máximo posible para sumar cada día. Creo que se están haciendo buenas incorporaciones y el grupo que había que también es bueno".

Oportunidad para demostrar su fútbol a nivel nacional.

Foto: VAVEL

Desde la Superliga india llega cedido Josu Currais, un jugador muy joven que tras un largo periplo por el extranjero vuelve a casa " tras una experiencia muy positiva en Finlandia, decidí continuar mi carrera fuera de España. Al pasar por países como Polonia, Italia y la India seguía teniendo las mismas buenas experiencias. Sin embargo, quería ya intentar abrirme puertas en España, salió la oportunidad de venirme aquí y Toni Doblas me echó una mano al hablarle a Ángel sobre mí. Estoy muy contento y con ganas de cumplir el primer objetivo que es salvar al equipo".

Aunque su posición más recurrente es la de lateral, su experiencia en diversos equipos ha puesto de manifiesto su polivalencia " hace tres años he estado jugando de mediapunta y he estado jugando también de extremo izquierdo. Cuando Toni me habló de la situación del club, le dije "voy para allí a intentar salvar al Extremadura sea como sea" Este año en la India el míster decidió ponerme de lateral izquierdo, cumplí creo que bastante bien y me quedé ahí. En mis inicios en el Barcelona y Espanyol ya había jugado de lateral, por lo que no era una posición nueva para mí y estoy contento de jugar ahí".

Pese a llevar poco tiempo en Almendralejo, Josu tiene buenas referencias "la verdad es que sabía poco, pero me han comentado que es una ciudad que se vuelca mucho con el fútbol y que tiene una importante historia futbolística. Todo lo que me han contado es positivo y estoy muy contento con todo lo que he visto los días que llevo aquí".

Para el asturiano,el reto de la salvación también supone un aliciente "desde pequeño mi sueño era jugar al fútbol. Si me lo quitas no sé que haría. Me dije me la voy a jugar, a día de hoy me estoy ganando la vida con el fútbol y ese era mi objetivo. Me gustan los retos difíciles y me gusta conseguir los objetivos".

Llegarán nuevos refuerzos.

Manuel Franganillo (centro) junto a los dos fichajes. | Foto: VAVEL

Durante la presentación, también ha comparecido Manuel Franganillo. Pese a que los refuerzos atañen a la dirección deportiva, el presidente del club aseguraba que seguirá el movimiento en lo que a altas y bajas se refiere " el club siempre va a estar abierto a traer nuevas incorporaciones. Cerramos el acuerdo con la premisa de no escatimar ni en recursos ni en esfuerzo para tratar de hacer el club más competitivo. Por tanto, van a venir más jugadores" Respecto a posibles salidas, afirma "en las próximas horas se harán las comunicaciones oportunas ya que para entrar, primero hay que salir".

El presidente ha aprovechado para hacer un balance de lo que ha supuesto la llegada del grupo COINSA "sabíamos que podía haber muy buena simbiosis a la hora de trabajar. Todos se han integrado e impregnado rápidamente de lo que significa ser azulgrana. Hay posiciones en las cuales creemos que todavía se puede fortalecer al equipo y en esas negociaciones se está trabajando Lo fundamental es que la afición se ha vuelto a ilusionar. Hay una sensación de positivismo que no existía hace tres semanas y Coinsa ha tenido mucho que ver en ello. Lo que pensamos en un principio que el grupo podría aportarnos, se está cumpliendo con creces".

Franganillo incide en la necesidad de salvarse para que el acuerdo sea lo más fructífero posible "el esfuerzo que tenemos que realizar todas las personas que integramos el club debe ser máximo para intentar mantener la categoría y hacer un club mucho más interesante y profesional en un futuro.Estamos plenamente convencidos de que, en caso mantenernos, el año que viene el Extremadura estará en una lanzadera bastante importante para intentar ser equipo de playoffs . Pero ojo, antes hay que intentar salvar la categoría. Va a ser complicado, pero hay que ser constantes".