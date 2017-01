Real Murcia - Villanovense: duelo por una plaza en la parte alta

17 jornadas le restan a esta temporada para llegar a su fin. 17 jornadas para volver a vivir, un año más, ese trepidante play-off de ascenso a la Liga 1|2|3, y, en el grupo IV, de momento, no hay ningún atisbo de superioridad por parte de ningún equipo. Este próximo domingo se enfrentan dos de los implicados en estos puestos, Murcia y Villanovense. Aunque separados por cuatro puestos y seis puntos, ambos equipos se juegan mucho en este partido. Los murcianos tendrán una oportunidad para no descolgarse de la parte alta, y los serones para seguir en esos puestos privilegiados.

Seriedad para conseguir la gloria.

El Real Murcia está realizando una serie de incorporaciones con el único fin de conseguir su objetivo, acabar en puestos de play-off. El primero en sumarse al barco murcianista ha sido el ex jugador del Atlético Baleares, David Sánchez, también conocido por su paso por Cádiz o Melilla. El siguiente elegido ha sido Josema, procedente de la UD Almería. Actualmente, el equipo murciano se encuentra en negociaciones con el Linares Deportivo por su delantero Víctor Curto, quien, parece ser, no se encuentra en estado óptimo para jugar. A raíz de este infortunio se rumoreaba que el próximo en llegar podría haber sido el ya ex jugador del UCAM Murcia, Pallarés. No obstante, el reciente anuncio del fichaje del delantero por la Ponferradina ponía fin a esta opción.

En cuanto a temas futbolísticos, el Real Murcia ocupa la octava posición en la clasificación, con 31 puntos. Además es uno de los equipos menos goleados del grupo, con 17 goles en contra, solo siendo superados por Cartagena, Jumilla y Melilla. Por el contario, los de Paco García no destacan excesivamente por ser un equipo goleador, ya que en su casillero suman 18 goles, que es una de las cifras más bajas del grupo.

En la pasada jornada consiguieron un empate en un campo muy difícil como lo es el Romano de Mérida. Debido a esto, el cuadro murciano afrontará el partido con mucha garra para conseguir la victoria, y hacer bueno el empate a domicilio.Para el partido, Paco García no podrá contar con Adrián Cruz por sanción. Además tampoco podrá contar con Borjas Martín y Nacho Pérez debido a sus recientes rescisiones de contrato.

Manolo Sanlúcar: "Para el domingo no hay excusa, confío en mis jugadores"

Por su parte, el CF Villanovense afrontará el partido de una forma totalmente diferente. Tras su mal resultado cosechado la pasada jornada ante el Extremadura en casa, 0-0, a los de Sanlúcar no les queda otra que salir a por el partido si quieren permanecer en la parte alta. Además a este hecho hay que sumarle un pequeño "handicap" perjudicial para los serones, ya que, tras este choque, los de Villanueva de la Serena tienen otra salida fuera de su fortín, contra el Jumilla. Por lo que estos dos partidos a domicilio seguidos pueden suponer un bache en su buen hacer este año, si no juegan sus cartas bien.

El conjunto extremeño ocupa la cuarta posición en la tabla con 36 puntos. Destacan por ser el equipo más goleador de todo el grupo, con 34 goles a favor. Por otra parte, son el quinto equipo menos goleado del grupo IV, con 18 goles en contra. Además, si hay un dato relevante para este partido es que el Villanovense ha anotado en todos y cada uno de los campos que ha visitado.

En cuanto al mercado de fichajes no ha habido ninguna novedad en las filas seronas. Tan solo la salida del ex guardameta suplente Fermín Sobrón, que volvía a la UD Logroñés. Según medios relativos al CF Villanovense y el propio entrenador, Manolo Sanlúcar, es un hecho que los fichajes llegarán, pero la búsqueda está resultando complicada para encontrar jugadores que se asemejen al perfil buscado tanto futbolística como económicamente.

Para este partido Manolo Sanlúcar no podrá contar con Espín y Elias por lesión.

Posibles onces

Real Murcia: Diego Rivas, José Ruíz, Golobart, Morante, Pumar, Armando, Titi, Roberto Alarcón, Cuero, Benito, Isi.

CF Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Javi Sánchez, Owona, Candelas, Pajuelo, Curro, Valverde, Jesús Rubio, Álvaro González, Carlos 874Fernández.