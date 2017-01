Previa Real Jaén - Recreativo de Huelva: La cara más difícil del fútbol

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

Mientras haya una oportunidad, por mínima que sea, todo es posible. Sin embargo, en el fútbol no todo vale, y mucho menos cuando la situación a la que se hace alusión es más que negativa. En este punto, buscando soluciones e intentando salvar la categoría, se encuentra el Recreativo de Huelva. Un Recreativo que, en los últimos días, ha vivido movimientos en su entorno institucional pero también en el deportivo siendo algunos de ellos importantes.

Los onubenses, que acumulan un total de nueve partidos sin ganar -el último fue en octubre contra el Mancha Real- viajan este fin de semana hasta Jaén para enfrentarse a un equipo también sacudido por algunos problemas, aunque algo mejor que los albiazules.

Decimoterceros en la clasificación y con un total de veintitrés puntos, los locales vivirán el segundo partido de este nuevo año en su estadio tras empatar la pasada jornada contra el Linense. El Recreativo, por su parte, viaja con la esperanza de salir de los puestos de descenso tras caer en la decimoséptima posición con tan sólo diecisiete puntos.

Un paso adelante para el Decano

En una semana marcada por los entrenamientos previos al partido contra el Real Jaén, el Recreativo de Huelva también ha conocido algunas novedades marcadas principalmente por el entorno extradeportivo.

En este sentido, y tras una espera de varios meses, el club ha conseguido llegar a un acuerdo en cuanto al despido de Alejandro Ceballos, ex entrenador de la plantilla albiazul. Así, el viernes se agilizaron algunos trámites y se intentó inscribir a Juan Manuel Pavón como nuevo técnico en la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), sin embargo, esto último no fue posible debido a la falta de documentación y precipitación de los hechos. Pavón no podrá ejercer como entrenador contra el Real Jaén, pero sí lo hará el próximo 22 de enero contra el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Colombino.

Este viernes, además, los trabajadores del propio club desconvocaron la huelga de la que eran partícipes desde el pasado 20 de diciembre y lo comunicaron a través de un documento firmado por el colectivo al completo.

Juan Manuel Pavón tampoco podrá dirigir a los suyos desde el banquillo ante el Real Jaén

Con respecto a la plantilla, el club onubense ha vivido esta semana unos días de despedida al hacerse oficial la marcha de Dani Molina. El mediocentro ha sido traspasado al filial del Celta de Vigo con posibilidades de debutar también en el primer equipo. Asimismo, la entidad onubense recibirá una inyección económica de 50.000€ por la salida del joven y podrá ingresar 30.000€ como ‘bonus’ en caso de que finalmente Molina juegue en un partido oficial con la primera plantilla del Celta. En los próximos días también podría salir del entorno recreativista Iván Aguilar, con quien no se ha contado para este partido y tendrá unos días para decidir su futuro.

Finalmente, haciendo alusión al partido que disputarán los onubenses en Jaén, el técnico ha introducido algunas novedades ante las bajas de Zambrano, Mario Marín, Iván Robles y Rafa de Vicente por lesión. Así, en la convocatoria se ha incluido a Ubay Luzardo, Fran Machado, Ernesto y Pape, que podrían formar parte del once inicial.

Oportunidad de oro en casa

Algo más oxigenado, aunque con problemas institucionales, se encuentra también el Real Jaén. El club andaluz pasa también por una situación difícil con Hacienda y la Seguridad Social, y ha vivido, al igual que el Recreativo, varias huelgas de empleados.

Con una racha de empates y derrotas, el equipo que dirige Ramón Tejada mantiene un nivel algo mejor en casa pese a haber perdido por última vez en su estadio contra el Jumilla. Así, y tras empatar en la primera jornada de 2017 frente Linense, el conjunto violeta busca realzar su posición en este próximo partido.

Conscientes de la situación del Recreativo y poniéndose en su lugar, los jiennenses tienen por seguro que la plantilla recreativista no se lo pondrá nada fácil, y mucho menos tras los malos resultados obtenidos tanto en casa como fuera de ella. Por ello, los de Tejada se han puesto ‘manos a la obra’ durante toda la semana, marcándose como objetivo único la victoria ante los suyos, que estarán acompañados también por un tímido número de aficionados rivales.

Para el técnico local, “este domingo viviremos un duelo de necesitados” y es primordial “separar lo que es el partido de lo demás, poner la cabeza en el juego y que no nos afecte esta situación”. Sin embargo, y siendo más realista, Ramón Tejada afirmó también en rueda de prensa que “Es complicadísimo que no nos afecte. Al final afecta, tienes esa sensación de inestabilidad e inseguridad. Es algo que llevo viviendo desde que llegué aquí en febrero de 2015. Situación del cambio accionarial, de juicios, de impagos y de disputas con el Ayuntamiento”.

Dejando a un lado lo institucional, el entrenador no podrá contar para el partido del domingo con Víctor Andrés y Mario Ramón; bajas por la acumulación de tarjetas amarillas. Joserra tampoco estará presente al continuar con su recuperación de forma individualizada y al margen de la plantilla.

El fútbol continúa, una vez más, ofreciendo la cara más difícil de su competición. Así, tanto el Real Jaén como el Recreativo de Huelva lo tendrán difícil en esta nueva jornada. Una jornada de enfrentamientos entre ‘necesitados’ tal y como se apuntaba anteriormente, y que pondrá de nuevo al Decano en el punto de mira, que tratará de romper su mala racha.

Posible once

Real Jaén: Felipe Ramos, Ordoñez, Nando, Bardanca, Cifu, Óscar Quedasa, Rafa M., Victor, Vitu, Sergio Molina y Santi Villa.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Sedeño, Bonaque, José Alonso, Cantero, Jesús Vázquez, Antonio Domínguez, Fran Machado, Miguelito, Manu Ramírez y Núñez.