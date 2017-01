Atlético Sanluqueño CF-RB Linense: Empate que no contenta a nadie

Google Plus

Los dos equipos gaditanos no pudieron conseguir más que un empate a cero que de poco sirve para unos y otros. Los de Falete plantearon un once sin demasiados retoques en el sistema de juego, mientras los albinegros pusieron de una tacada a los tres centrocampistas de corte defensivo que tienen en su plantilla: Ismael 'Chico', Alfonso y Carlos Selfa. Sorprendente y desconcertante el planteamiento del extremeño Julio Cobos, que no dejó entrever sus planes hasta que dio comienzo el encuentro en El Palmar.

Imponiendo en casa

La escuadra verdiblanca comenzó llevando la iniciativa, moviendo el balón con criterio y descolocando a la telaraña blanquinegra que pretendía tejer el míster de los linenses, que ya en el primer tramo concedió un par de jugadas a balón parado que, a priori, no entrañaron demasiado peligro. Los locales percutían con asuduidad la banda izquierda a través de Mawi, mientras que los visitantes apenas preocupaban a la zaga local. Tanto Alfonso como Chico trataban de asociarse con sus compañeros de ataque, pero apenas sacaban rédito de sus intentos en ataque. Los sanluqueños aprovechaban cualquier ocasión para meter el miedo en el cuerpo a los albinegros, aunque la Balona también dispondría de un par de oportunidades para crear peligro en el área local tras una jugada de Zamorano que se marchó a saque de esquina y un balón a Chico que se le quedó atrás.

En consecuencia, la escuadra visitante avanzó en la presión y ganó metros en el terreno de juego, por lo que se igualaron las fuerzas. La tensión se palpaba en el campo, ya que se produjeron varias faltas consecutivas que caldearon el ambiente. El atacante local Carlos García era protagonista de varias acciones probando al meta cántabro Óscar Santiago, tendencia que se repetiría a lo largo de todo el partido. Eran minutos de imprecisiones en ambos equipos, lo que propiciaba que la posesión del esférico se alternara de forma contínua, moviendo la pelota desde el centro hasta las bandas, incorporándose en ocasiones los laterales al ataque para sumar efectivos. Los dos conjuntos robaban el balón y montaban ataques con verticalidad, aunque con falta de claridad en los últimos metros.

Igualdad y respeto en El Palmar

Eran minutos sin un dominador claro, en los que tanto unos como otros mostraron demasiado respeto y miedo a arriesgar, fruto de su situación en liga. Superada la primera media hora de encuentro, el lateral valenciano Rulo vería la cartulina amarilla tras una dura falta sobre un contrario. El centrocampista verdiblanco Sana era el que se hacía con los balones divididos, distribuía el juego y ponía la pausa necesaria. Los locales intentaban llegar por banda a través de Mawi y Víctor Armero, atreviéndose a encarar a la defensa rival y enfilar portería.

Tras el descanso, la Recia salió pretendiendo cambiar su imagen de y comenzó a presionar al rival. Esto dio lugar a una pequeña tangana entre Carlos Selfa y Parada que afortunadamente, acabó en nada. A renglón seguido, llegaría la acción polémica del encuentro. En el minuto 48 el jugador de banda Mawi caería dentro del área, siendo objeto de un posible penalti que el colegiado decidió no señalar, a pesar de las protestas recibidas tanto por parte de la afición como de los jugadores sanluqueños. A continuación, el colegiado volvería a ignorar una posible mano del lateral diestro Bauti, que tampoco fue penalizada.

Más leña al fuego

El partido aumentó de revoluciones, y tendrían lugar dos ocasiones de peligro para ambos conjuntos, siendo en una de ellas de nuevo protagonista el capitán balono Ismael Chico, que se encontraba en una posición más adelanta de lo habitual. Ante la falta de definición, el técnico local dio entrada a Borja para dar otro matiz a la delantera sanluqueña con el fin de tener más claridad de cara a portería y más presencia física. Esta sustitución dio inmediatamente sus frutos, ya que el recién ingresado en el terreno casi da un susto a los albinegros, a raiz de una falta escorada y de una buena jugada del gaditano Mawi. A partir de entonces, los de casa se vendrían arriba en busca de un tanto que les diera los tres puntos.

Cambiar lo que no funciona

Los linenses reaccionaron inmediatamente con dos cambios en menos de diez minutos. El lateral Bauti dejaría su sitio al defensa linense Joe para tratar de corregir los errores defensivos que le podían costar caro, y varios minutos más tarde pondría en el verde al sanroqueño Estoico para revolucionar el ataque y darle algo más de chispa. El encuentro se empezaría a romper durante la última media hora de partido, sucediéndose los contragolpes y abusando en ocasiones de los balones en largo, volviéndose el partido un poco loco. Los locales tendrían más el balón que el contrario, moviéndolo de un lado a otro para intentar desordenar a la defensa albinegra aunque sin demasiado éxito. La Balona también dispondría de alguna que otra oportunidad para adelantarse en el marcador, que no conseguiría resolver con demasiado acierto. Las sustituciones por parte de la Balompédica no tenían el efecto esperado, ya que los que conseguían llevar algo de peligro a la portería defendida por Diego García eran hombres como Juampe, Ismael Chico o Francis Ferrón que ya estaban en el campo.

Falete realizaría otra sustitución, esta vez retirando a un fenomenal Mawi para dejar su sitio a Alberto Jiménez, que enseguida sería protagonista. A menos de diez minutos para el final, una veloz contra culminaría en botas de Jiménez, que se revolvió dentro del área para sacar un disparo que tuvo que despejar a córner el meta visitante. Julio Cobos realizaría un cambio también, retirando a Francis Ferrón para situar al brasileño Maurí, e intentar, al menos, darle oxígeno al ataque blanquinegro. Los linenses también tendrían una nueva ocasión aunque desperdiciada, ya que un centro del jerezano Alfonso no encontró rematador y se marchó directamente fuera.

Hasta el rabo, todo es toro

A falta de cuatro minutos para el 90, el técnico verdiblanco pondría en el verde del Palmar a Carri para sustituir a Parada. Los locales tendrían otra ocasión de gol con un disparo seco desde la frontal que acabó en saque de esquina. Ya en el descuento tendrían lugar hasta dos ocasiones prácticamente consecutivas para abrir el marcador. Víctor Armero ejecutó un prometedor tiro que acabó en las manos del meta Óscar Santiago, quien inició un contragolpe que pudo significar el 0-1 para la Balona. Esta jugada iniciada tras la ocasión por parte local finalizó en Maurí, quien disparó dentro del área, pero este tiro rebotó en un contrario, siendo esta la última jugada del encuentro finalizado con un agridulce empate en el marcador que no deja contento a nadie.

