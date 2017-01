Previa Linares - Real Jaén: derbi en horas bajas

Google Plus

Semana de nervios en la provincia de Jaén, semana de derbi, semana de Linares - Real Jaén. Ambos conjuntos saben de la importancia del partido del próximo domingo. Suena a tópico mencionar que no son solo tres puntos, sin embargo, este partido es mucho más. En el encuentro entre mineros y lagartos se juega el orgullo de las dos ciudades más grandes de la provincia andaluza.

Cortar la mala racha

No son buenos los últimos resultados de los linarenses, los pupilos de Miguel Rivera aún no conocen la victoria en este presente año, el empate en casa ante el Cartagena y la derrota a domicilio ante el Marbella han sido los últimos partidos jugados en liga. En la Copa Federación los azulillos cayeron eliminados el pasado miércoles tras perder en el Paquito Jiménez ante la UD Socuéllamos, habiendo perdido también por uno a dos en el partido de ida. La ventaja de esta eliminación es que todas las intenciones de los linarenses se centran en salvar la categoría lo antes posible.

Tras más de veinte jornadas de liga los mineros se sitúan en la undécima posición de la tabla con veintinueve puntos, a siete puntos del puesto de promoción de descenso y del descenso directo. Casi es el goleador de la entidad andaluza con seis tantos tras la salida de Víctor Curto, jugador que acumula diez goles en la temporada. Gonzalo es el jugador que más veces ha sido amonestado con un total de ocho cartulinas amarillas.

Curto, con pasado linarense y jiennense | Imagen: Real Jaén

El culebrón de Víctor Curto ha marcado el mes de enero para los aficionados del Linares Deportivo. El jugador catalán finalmente se ha marchado al Real Murcia por una cantidad que sobrepasa los treinta mil euros, tras numerosas ofertas del club murciano a la directiva linarense que no aceptó las primeras ofertas de los pimentoneros, las cuales no llegaban a los diez mil euros. En su puesto ha llegado el delantero Ian González, jugador que tiene experiencia incluso en la máxima categoría del fútbol español y que esta temporada no ha conseguido cuajar en el Sabadell.

Problemas fuera y dentro del campo

Para ver la última victoria del equipo visitante nos tenemos que remontar a finales del pasado mes de noviembre, cuando los blancos vencieron en casa al Atlético Sanluqueño por cuatro goles a dos. Tras cinco partidos los jiennenses han cosechado tres empates y dos derrotas, la última ante el Recreativo de Huelva en el estadio de La Victoria.

Pero no todo son problemas deportivos, el club lleva inmerso en problemas económicos algún tiempo, pese a que se buscan alternativas cada día para solventar esas deudas con las diferentes entidades. El próximo domingo los visitantes deberán dejar atrás

Último derbi | Imagen: Cadena Ser

todos los problemas institucionales y deportivos atrás para poder ganar en un partido donde nunca hay favoritos, un derbi histórico en Andalucía que vivirá su enésima edición, con una rivalidad histórica entre las dos ciudades.

El Real Jaén ocupa la decimocuarta posición en la clasificación del grupo, con seis puntos menos que sus rivales y a un punto del descenso. Cuatro victorias, once empates y seis derrotas marcan la trayectoria de los jiennenses esta temporada. Su "killer" tiene nombre y apellido, Santi Villa es el máximo goleador del equipo con siete goles, la curiosidad es que el jugador es natural de Linares, equipo al que se enfrenta mientras que Cifuentes es el jugador que más tarjetas ha visto con seis tarjetas amarillas y una roja.

Bajas y posibles onces

El técnico Miguel Rivera tendrá a toda la plantilla disponible para el partido, incluido Ian González, el míster ha declarado en rueda de prensa que el delantero apunta a titular tras las bajas invernales de Canillas y Víctor Curto. Por su parte, Tejada también tendrá a toda la plantilla disponible para el derbi del domingo.

Linares Deportivo: Lopito, Joselu, Gonzalo, Rosales, Higinio, David Cuerva, Rodri, Mario Martos, Corpas, Ian González y Casi.

Real Jaén CF: Felipe Ramos, David Ordóñez, Cifu, Mario Ramón, Nando, Óscar Quesada, Víctor Andrés, Sergio Molina, Santi Villa, Rafa Mella y Vitu.