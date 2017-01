La Roda - Granada CF 'B': a retomar el vuelo

Google Plus

Fotomontaje: Dani Navarro | VAVEL.

Tercer partido de la segunda vuelta en el Grupo IV de Segunda División B. El Granada 'B' se enfrenta a La Roda en plena 'ronda de idas y venidas' en el equipo de Lluís Planagumà, donde la última incorporación ha sido la vuelta del peruano Sergio Peña. El jugador ya fue protagonista en la última jornada con un doblete tras regresar de su país, donde estuvo cedido en el San Martin. Sergio Peña vuelve mucho más maduro y preparado para dar incluso el salto al primer equipo. En el último partido contra el CD Ejido ya demostró que ha llegado en plena forma, pues anotó dos de los tres goles para darle la primera victoria del año al conjunto rojiblanco. La salida de última hora ha sido la de Adrián Castro, rumbo a Huétor.

Escalar puestos arriba es el principal objetivo del filial del Granada CF , que está en la zona media de la tabla. Enfrente tendrá esta jornada a una Roda en busca de salir de los puestos de abajo donde se encuentra, a seis puntos de la salvación, lo cual no le permite dejar escapar más puntos en casa, donde no ha ganado en toda la temporada. El equipo albaceteño tiene la baja de última hora de Israel, que se ha marchado al Atlético Mancha Real.

Planagumà valora el "crecimiento" del filial

Planagumà ha hecho su valoración de la primera vuelta, donde ve "un crecimiento" en el Granada B, que necesita "respirar tranquilo y alejarse de los puestos de abajo". "La segunda vuelta se prevé positiva, ya que la evolución de los futbolistas genera muchas expectativas y se da la opción a que alguno de ellos pueda dar el salto al primer equipo. Ese fue el caso de Juanan Entrena, que debutó con el primer equipo en el partido de SM Copa del Rey frente a Osasuna". También esta misma jornada ha debutado Ally Mallé con el primer equipo en el partido contra el Espanyol, en sustitución del ausente Mehdi Carcela y por delante de jugadores como Isaac Cuenca, que aún no parece estar al 100%. Ally Mallé será, por tanto, baja en el Granada B por este motivo.

Convocatoria del Granada B

El míster catalán ha convocado a los siguientes futbolistas para el partido contra La Roda: Pol Ballesté, Tanis, Corozo, Antonio Marín, Hongla, Sulayman, Hugo, Tomás, Santana, Sergio Peña, Jean Carlos, Luis Suárez, Pol Llonch, Matheus, Jafar, Entrena, Karisic y Pawel.

Uchi, Camacho e Israel, bajas en La Roda

El equipo rodense tienes varias bajas por lesión para el partido contra el Granada B, la de los centrocampistas Uchi y Camacho. A ellos se suma la de Israel Jerez, que ha abandonado el club en este mercado invernal.

El técnico José Francisco Grao 'Pato' sí recupera para este encuentro a Eloy Jiménez, que no jugó la última jornada por unas molestias físicas que ya ha superado.

Remontada del Granada B a La Roda en la primera vuelta

En el partido de la primera vuelta disputado en el Nuevo Los Cármenes, el Granada B remontó y ganó a La Roda (2-1). Tras una mala primera parte que acabó con ventaja visitante, los chavales de Planagumá reaccionaron y voltearon el resultado con buen juego y merecimiento gracias a dos goles de Matheus.

Celebración del gol de Matheus | Foto: AL Juárez

Posibles alineaciones

La Roda: 'Pulpo' Romero, Pablo García, Fragoso, Alegre, Connor, Palau, Sales, Andrés, Samu, Buitrago y Megías.

Granada CF 'B': Pol Ballesté, Antonio Marín, Hongla, Pawel, Tomás, Sulayman, Pol Llonch, Sergio Peña, Corozo, Santana y Matheus.