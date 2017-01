Victoria agónica en el Municipal

Google Plus

Y por fin, llegó la victoria al Municipal después de dos meses sin hacer lo propio ante su afición. Dos largos meses de dudas e incertidumbre, en los que ha ocurrido de todo, pero que se espera que todo eso se suavice con tres puntos que le permiten a la Recia alejarse más de las plazas de descenso. Por su parte, el cuadro dirigido por Juan Sabas llegaba también con necesidad al coliseo linense, arropado por mas de 150 aficionados extremeños.

A por ellos

El choque comenzó con una Balona que intentaba llevar la iniciativa, pero que perdía el balón en algunas ocasiones por imprecisiones en los pases y en la entrega. Ya en el minuto 5, Estoico tuvo una buena ocasión en la que se revolvió dentro del área, aunque erró en la finalización. Continuó todo con igualdad en el terreno de juego, y con un Extremadura moviendo la pelota con orden y criterio, aunque sin crear demasiado peligro, ya que quién más intentaba llevar peligro a la portería de Toni Doblás era el conjunto albinegro, a través de hombres como Estoico, Zamorano o Canario.

También se produjeron varias faltas, fruto de la tensión debido a la necesidad de ambos conjuntos, aunque el colegiado decidió no amonestar ninguna de estas acciones. Los azulgranas también se venían arriba, aunque no conseguían llegar con éxito al área contraria. El exbalono Fall era el encargado de hacerse con los balones por alto y de ayudar a distribuir el juego, conectando con un Pierre que demostró durante todo el encuentro la calidad que tiene en sus botas, llegando a ser ovacionado por la parroquia local al ser sustituido. El camerunés cedido por el Atlético de Madrid también fue protagonista, en una falta que él mismo ejecutó.

La Balompédica tenía más el balón, y se pudo ver como el capitán Ismael 'Chico' veía nuevamente adelantada su posición, algo habitual en los últimos encuentros. El de la Atunara también se asociaba con sus compañeros, haciendo gala de la experiencia que posee. La batalla por el esférico era reñida sin duda alguna, los visitantes querían aprovechar los errores de los albinegros para salir con verticalidad a través de las bandas, y contando con la inestimable ayuda de Pierre. Los pupilos de Juan Sabas probaban con centros al área y aprovechaban cualquier oportunidad para meter el miedo en el cuerpo a la zaga local, aunque los atacantes balonos se aliaban en cuanto podían tratando de orquestar veloces contragolpes y aprovechaban los rechaces de la zaga visitante.

Necesidad palpable

El partido seguía abierto y nadie podía descuidarse, ya que el mínimo error podía costarle caro a alguno de los dos equipos. Las revoluciones del partido aumentaron, por lo que en consecuencia, algunos jugadores por parte local vieron la cartulina amarilla a causa de sendas faltas cometidas para cortar las acometidas visitantes. Carlos Rubén o Pierre fueron objeto de varias faltas a lo largo del encuentro, ya que eran de los más activos por parte del Extremadura.

Nada más reanudarse el partido tras el descanso, Juan Sabas movió el banquillo e ingresó David Agudo para sustituir a Carlos Rubén, que también vio amarilla tras una falta al valenciano Rulo. A renglón seguido, la escuadra azulgrana llevó a cabo una buena contra que finalizó en el capitán Willy, ejecutando un disparo que fue directamente a manos de Óscar Santiago. Inmediatamente replicaría el conjunto linense con una extraordinaria acción individual de un Estoico que estuvo voluntarioso durante el partido, pero que no tuvo suerte de cara a puerta. El primer cuarto de hora fue un auténtico intercambio de golpes, ambos equipos probaron suerte en varias acciones que no finalizarían del modo deseado. El guardameta Óscar Santiago sería uno de los héroes del partido, ya que sus intervenciones fueron vitales para evitar que la escuadra visitante se pusiera por delante en el marcador. Incluso el lateral zurdo Jose se animó a tirar a portería tras un rechace, marchándose el disparo por encima del travesaño.

Los pupilos de Julio Cobos se crecían y mantenían posesiones largas del balón, siendo solidarios y jugando de forma ordenada. El lateral diestro Bauti llevó a cabo un buen papel en el partido, recuperando balones divididos y manteniéndose firme. La zaga local se empleó a fondo despejando todo el peligro posible dentro del área, y envió a saque de esquina un tiro raso de Pierre, que ejecutó con toda la intención del mundo. La Balona también haría un cambio, retirando a un extenuado Estoico para dar entrada al tarifeño Juampe.

Momentos de máxima tensión

El encuentro se empezaría a romper, se sucedían las ocasiones para ambos y las faltas. Saques de esquina, faltas... cualquier oportunidad era aprovechada para intentar crear peligro. Las constantes del partido eran bastante altas, y aumentaron más aún tras un posible penalti del lateral Rulo que el colegiado no decretó, lo que fue protestado tanto por el conjunto extremeño como por la afición desplazada. Tras esta acción polémica, los de Juan Sabas tendrían más de una ocasión para marcar el primer tanto de la tarde. Consiguieron protagonizar varias acciones de bastante peligro en las inmediaciones del área local, aunque no tuvieron toda la suerte que necesitaban y no conseguían definir de forma certera, amén de que el guardameta albinegro se hizo enorme con varias paradas meritorias que sirvieron para sostener a su equipo y mantener la portería a cero. Un ovacionado Willy dejó su sitio en el campo a Fran, mientras que Canario se retiró para que reapareciera el granadino Gato, que volvía tras su lesión de pubis.

Como agua de mayo

Y cuando peor estaba la Balona, temiendo por una posible derrota, llegó lo que tanto ansiaban los presentes. Una acertada recuperación de Bauti llegó a botas de Juampe, que generoso le cedió la pelota a Álex Rubio para que la empujara y pudiera marcar el tanto que les podía dar la victoria, a menos de diez minutos para el final del tiempo reglamentario. Como nota negativa, el brasileño Maurí vería tarjeta amarilla por celebrar el tanto dentro del terreno de juego, siendo penalizado con la cartulina.

Víctima del esfuerzo realizado, el delantero de San Fernando tuvo que ser retirado del césped y entró en su lugar el algecireño Francis Ferrón. El Extremadura lo intentó, ya con Dieguito en el campo, pero sucumbió a la efectiva presión de los locales, que incluso pudieron aumentar su renta aprovechando los espacios que dejaban los extremeños.

Los linenses fueron inteligentes, hacían lo posible para que ocurriera lo menos posible, y se llevaron tres puntos vitales de cara a lo que resta de competición liguera. Por su parte, el cuadro azulgrana sigue en puestos de descenso, y se encuentra a sólo tres puntos de su perseguidor, el Altético Sanluqueño.

Puntuaciones VAVEL 2B