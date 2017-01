Iain Hume, pólvora en ataque para el Extremadura

Google Plus

Iain Hume con la camiseta del Kerala Blasters indio. | Fuente: Goal.com

Iain Edward Hume (Edimburgo, Escocia, 30 de octubre de 1983) comienza su idilio con el fútbol en las categorías inferiores del Tranmere Rovers de la Segunda División inglesa (Championship) donde poco a poco y con buen hacer, va ascendiendo hasta hacerse con la titularidad en el primer equipo. En su club de debut consigue muy buenos registros, especialmente entre 2003 y 2005 donde anota 30 goles en 100 partidos.

Pronto llama la atención de un club histórico como el Leicester City, por entonces en Segunda, que lo ficha en 2005. Con los Foxes lo juega prácticamente todo durante tres campañas en las que consigue un total de 34 goles.

En 2008 ficha por el Barnsley, también de la Championship. En noviembre de ese mismo año y en un partido frente al Sheffield, sufre una seria fractura de cráneo con hemorragia interna que a punto está de suponerle una tragedia. Afortunadamente y tras pasarse el resto de campaña convaleciente, consigue recuperarse y volver a los terrenos de juego en la 2009/2010 donde disputa 37 partidos y anota 5 goles.

La siguiente campaña no cuenta con minutos y es cedido al Preston North End, con el que desciende a League One. El Barnsley lo vuelve a ceder durante las siguientes temporadas a equipos de la League One como Doncaster Rovers y Fleetwood Town donde tiene intervenciones discretas.

Una vez finalizado su contrato con el equipo inglés, ficha por el Kerala Blasters de la Superliga india en agosto de 2014. Puesto que esta competición se disputa entre octubre y diciembre, en invierno vuelve al Tranmere Rovers. En verano de 2015 regresa a la India y ficha por el Atlético de Kolkata, consolidándose como uno de los futbolistas más valorados del campeonato y anotando 11 goles en 16 encuentros.

La del Extremadura no será la primera experiencia de Hume en España, ya que en febrero de 2016 recala en las filas de la SD Ponferradina de 2ªA, coincidiendo con el final de la Superliga. Con la "Ponfe" juega 7 partidos y no logra anotar ningún gol.

Durante la campaña actual, ha vuelto a ser uno de los jugadores más determinantes de su equipo, el Atlético Kolkata, proclamándose campeón de Liga y siendo el segundo máximo goleador.

Hume posee también una amplia trayectoria como internacional. Pese a nacer en Escocia, pasa su infancia en Canadá por lo que adquiere la doble nacionalidad. Finalmente, opta por elegir el combinado canadiense con el que ha jugado desde juveniles hasta la fecha. Con la absoluta ha disputado un total de 42 partidos, anotando 6 goles.

El escocés es un delantero muy dinámico en posiciones de ataque, "guerrillero" y cuenta con gran experiencia tanto internacional como a nivel de clubes. Su llegada supondrá dar un plus de calidad a la delantera azulgrana.

Hume y Montelongo podrían debutar el domingo

Ángel Becerra en la rueda de prensa | Foto: Carlos Gómez

El hecho de contar con nueve incorporaciones implica dar salida a alguno de los actuales jugadores de la plantilla azulgrana y el último en despedirse es el meta extremeño José Fuentes. Hace escasamente unas horas el club comunicaba de manera oficial su marcha. Tras la baja de Fuentes, Sergio Tienza abandona la portería del filial y pasa a integrar la primera plantilla.

Esta mañana comparecía ante los medios el director deportivo del club, Ángel Becerra, quien repasaba la frenética actualidad azulgrana en lo que a altas y bajas se refiere.

El madrileño afirmaba que el club está haciendo todo lo posible para tramitar las fichas de las dos últimas incorporaciones y que el domingo puedan estar frente al Recre " Hume está en un club de Manchester entrenando. Llegará a Almendralejo mañana por la tarde y el sábado estará a disposición del entrenador. Si los trámites se agilizan hoy, podrá incorporarse y jugar el domingo. De no haber ningún inconveniente en estas 24 horas, tanto él como Bruno estarán a disposición del entrenador".

También podrían estrenarse con la elástica azulgrana Gabo y Renzo, aunque en el caso de éste último "tenemos pendiente que nos autoricen que pueda jugar este fin de semana. Con Gabo no hay ningún problema".

No sólo el primer equipo se refuerza, también lo hace el filial. La última incorporación es Manu Cordero, que procede del At. Malagueño y podría alternar también con el primer equipo " es un chico que quedó campeón de España el año pasado en División de Honor. Es mediapunta, tiene mucha calidad y proyección y estuvo tres temporadas en una gran cantera como la de Osasuna. Tener un chico así ahora mismo en un filial y que pueda tener minutos con el primer equipo, es un lujo para el Extremadura".

Una plantilla que poco a poco se va completando y a la que restan algunos retoques, aunque Becerra prefiere ser prudente "buscamos más competitividad en algún que otro puesto. Es cierto que puede salir algún jugador más y la decisión se le comunicará personalmente. Podrían llegar más jugadores pero cuando vengan, toca tomar decisiones sobre las bajas y de momento quiero que haya estabilididad al respecto".