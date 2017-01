Granada B - Mérida: Los Cármenes para despegar

Foto: Dani Navarro (Vavel.com)

Vuelve el fútbol de Segunda División B al Nuevo Estadio de Los Cármenes cinco meses después. Partido adelantado a la jornada del sábado entre un Granada B y un Mérida que solo están separados en la tabla por tres puntos. Será un encuentro que serviría a los granadinos, en caso de ganar, para engancharse a los puestos medios altos y los romanos para volver a pelear por la cuarta plaza.

El Mérida sabe que el partido ante el Granada B es vital. Los romanos llevan cuatro partidos seguidos sin ver puerta y sin ganar. El filial granadino ha conseguido salir de los puestos de peligro en las últimas semanas y pasa por un buen momento de forma.

Una victoria que dé alas

El Granada B sabe que tras el tropiezo de la pasada semana ante La Roda tiene ante sí una oportunidad de engancharse a los puestos altos de la clasificación. Delante tendrá a un Mérida que solo le saca tres puntos y con el que cayó en la primera vuelta en lo que fue la primera victoria romana de la temporada.

Semana con movimientos en el filial donde Matías Ramírez y Pol Franch han abandonado la entidad. Este último era un habitual en los esquemas de Lluis Planagumá y ha puesto rumbo al Wisla de Cracovia. Aunque también ha llegado Miguel Cobo, mediocentro procedente del CD Huetor Tajar de 3ª División.

Para este partido el técnico catalán no podrá contar con Sulayman por sanción tras ser expulsado ante La Roda. Además, desde la jornada tres el conjunto nazarí no jugaba en el Estadio Los Cármenes y esperan aprovechar las amplias dimensiones del terreno de juego para superar al Mérida.

Marcar y sumar

Parece una obviedad, pero si no marcas goles no puedes ganar. Si no que se lo pregunte al Mérida en las últimas cuatro jornadas en las que ha dejado la portería a cero en tres de ellas pero también a cero se quedaban sus goles a favor. No está acertado el equipo romano de cara al gol pero cuando entre el primero irán todos detrás.

Tras la derrota en la última salida, ante el Lorca, y el empate ante el Melilla en casa, los romanos quieren volver a sumar de tres en tres. Precisamente ante el Granada el equipo tomó aire al principio de la temporada y ahora puede volver a hacerlo. No podrá contar el técnico romano, Eloy Jiménez, con Hugo Díaz, sancionado con cinco amarillas y que no atravesaba un buen momento, y con el lesionado Dani Fernández que no estará disponible aproximadamente un mes. Tampoco viajan a Granada el central Ayoze y guardameta Salcedo que podrían estar ante sus últimas horas como romanos.

En la pasada jornada Eloy apostó por dos cambios significativos en el once titular. Alex Bernal y Ayoze realizaron un buen partido pero Víctor Mongil y Antonio Romero son jugadores importantes para el técnico y al menos el central, ex del Alcoyano, volverá al once. También todo hace indicar que debutará el recién llegado Javi Mandaluniz, portero que llega procedente del Somozas.

Datos y estadísticas

Tras el partido de la primera vuelta que terminó en victoria para el Mérida por 1-0 gracias al gol de Javi Chino, ambos equipos vuelven a enfrentarse en el Estadio Nuevo Los Cármenes, como ya sucedió el año pasado donde el resultado fue de 1-1. En el Romano en la temporada pasada el resultado fue favorable al Mérida por 2-0.

Estos son los números de uno y otro equipo desde el inicio de temporada:

Estadísticas 22 Partidos 22 11º Posición 9º 29 Puntos 32 8 Victorias 9 5 Empates 5 9 Derrotas 8 34 Goles a favor 25 27 Goles en contra 23 20 Puntos en casa 21 9 Puntos fuera de casa 11

Posibles alineaciones

- Granada B: Pol Balleste, Marin, Hugo, Pawel, Tomas, Corozo, Navarrete, Sergio Peña, Jean Carlos, Matheus y Luis Suárez

- Mérida AD: Javi Mandaluniz, Alex Díez, Víctor Mongil, Paco Aguza, Miguel Marín, Pardo, Alex Bernal, David Álvarez, Hugo Rodríguez, Yacine Qasmi y Diego Cascón.