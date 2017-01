Goles y polémica en Marbella

Un estadio repleto de aficionados junto al gran sol que siempre caracteriza a la zona de la Costa del Sol enmarcaban un partido entre dos equipos que aspiran a conseguir sus respectivos objetivos esta temporada: la salvación para el conjunto visitante y el ascenso para el conjunto local. El partido iba a ser retransmitido por Canal Sur pero los aficionados querían animar a su equipo y no perderse ningún detalle del encuentro por lo que acudían sin tapujos al estadio. Destacar el pequeño grupo de aficionados del Mancha Real que se desplazaron hasta Marbella para estar junto a su equipo aunque el resultado no fue el esperado.

Se esperaba un partido dominado por el Marbella pero los ‎mancharrealeños no iban a poner ninguna facilidad. Ambos equipos están caracterizados por tener mejor ataque que defensa por lo que era impensable que se diese un 0-0. Los dos conjuntos salían al terreno de juego con un gran número de jugadores ofensivos en busca de un tempranero gol que les hiciese afrontar el resto del partido con tranquilidad.

Liderazgo local

Los discípulos de Mehdi Nafti no querían andarse con rodeos y no pensaban en otra cosa que no fuese conseguir los tres puntos. El partido comenzaba de manera trabada ya que los equipos ejercían una alta presión y recurrían a balones largos para no correr riesgos a la hora de salir con el balón jugado. El primer aviso local llegaría con un disparo de Kike Márquez que se marcharía por encima del larguero cuando aún no se había cumplido el primer cuarto de hora de juego.

El conjunto visitante no contaría con muchas ocasiones ya que se centraba en defender pero en un buen contraataque casi sorprende a los locales pero Guille Lara consiguió atajar el disparo de Borja Romero. El buen juego brillaba por su ausencia ya que ambos equipos no se complicaban y jugaban de manera muy monótona. Todo hacía indicar que el marcador no se iba a mover al descanso pero un buen control de Lolo González dentro del área le permitió marcar el primer gol para su equipo, lo celebraba con rabia ya que el equipo no estaba consiguiendo muchas ocasiones y era un gran alivio para ellos abrir la lata.

Punto de inflexión

Tras el descanso, el partido iba a sufrir un cambio radical ya que no iban a parar de llegar ocasiones. El conjunto visitante se había dado cuenta de que encerrarse atrás no era la solución por lo que decidió abrirse más y buscar las espaldas de los defensas blanquillos. El empate llegaría a los cinco minutos de reanudación en un penalti señalado por un indudable agarrón en el área. Airam Benito marcaría el gol del empate y recibiría una fuerte pitada por su pasado marbellí y celebrar el gol con efusividad.

El gol no hacía que el Marbella reaccionase y a punto estuvo de costarle otro gol, se alinearon los astros para que una vaselina de Pedrito fuese repelida por el larguero y no acabase en gol. El fútbol es impredecible ya que lo que pudo ser el 1-2, terminaría en un 2-1 ya que Kike Márquez remataría una falta lanzada desde el lateral, el más pequeño era el más listo de la clase y se anticipaba a una mala salida del portero visitante.

Final no apto para cardíacos

El larguero volvería a salvar al equipo local del empate, un buen remate de Álvaro se toparía con la madera. El Marbella recuperaría la posesión del balón y una buena jugada acabaría con el segundo tanto en la cuenta personal de Kike Márquez. El gol llegaba tras una gran jugada colectiva por la banda derecha que finalizaría el gaditano con un gran disparo raso.

El partido parecía sentenciado pero el equipo visitante se encontraría con otro penalti ya que una jugada muy dudosa acabaría con una falta dentro del área de Carlos Julio al intentar despejar un balón muerto. Airam convertiría su segundo penalti de la tarde para poner nervioso al equipo blanquillo.

El partido terminaría con polémica ya que el gol del empate fue anulado en el último minuto por una falta existente al portero, apenas pudo moverse con la multitud de jugadores en su área y el árbitro fue valiente al pitar una falta a favor del conjunto local.

Puntuaciones VAVEL 2B