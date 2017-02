Xabier Santos, el último en llegar al Extremadura

Xabier Santos con el Granada B. | Foto: Chilenosporelmundo.cl

Xabier Ignacio Santos Rodríguez (Ovalle, Chile, 1 de enero de 1997) tiene una carrera corta, pero vertiginosa. Su formación como futbolista se inicia en su localidad natal, Ovalle, en la Academia Kico Rojas. Sus aptitudes con el balón despiertan la atención del fútbol amateur y recala en un equipo de la localidad chilena de Salamanca. Allí, con tan sólo 13 años, anota 30 goles en el campeonato convirtiéndose en toda una revelación y en el centro de atención para los ojeadores.

Y es, precisamente, a través de un ojeador por el que se incorpora en 2010 a las categorías inferiores la Universidad Católica de Chile, uno de los clubes más importantes del país. En Universidad Católica juega 5 temporadas en las que gana varios títulos de categorías inferiores, incluyendo torneos internacionales como la Machester Premier Cup 2012 disputada en China. En 2015 y con 18 años, es convocado para jugar varios amistosos con el primer equipo de la UC y es elegido para trabajar con la selección absoluta de Jorge Sampaoli en la preparación de la Copa América, de la que se proclamaría campeona.

Tras su debut con el primer equipo y su experiencia trabajando con la selección de Chile, el Udinese italiano se fija en él y lo ficha en 2015 por cinco campañas, cediéndolo al filial del Granada. El primer semestre recala en el juvenil A y al inicio de 2016 se incopora a la plantilla del Granada B del grupo IV de 2ªB.

Su falta de minutos en el filial nazarí provoca su cesión al conjunto de Almendralejo. La del Extremadura será una nueva oportunidad para este vertical y habilidoso extremo, capaz de desenvolverse en varias zonas de ataque y que pretende demostrar en Europa el potencial exhibido en su país.

Así juega Xabier Santos

Hume y Montelongo, presentados

El ritmo infernal que el club ha mantenido en el mercado de invierno ha provocado que los últimos fichajes debutasen frente al Recre, prácticamente, nada más bajar del avión. En la mañana de hoy y siguiendo con el protocolo referente a los fichajes, Iain Hume y Bruno Montelongo eran presentados ante los medios de comunicación.

Hume (izquierda) y Montelongo (derecha) junto al director deportivo Ángel Becerra. | Foto: Carlos Gómez

El primero en tomar la palabra era el centrocampista uruguayo, que afirmaba ir poco a poco sintiédonse más cómodo tras sus intensos primeros días: "Me tocó bajar del avión para debutar con el Extremadura en un partido muy complicado, con mucho en juego. Al estar en Uruguay de pretemporada no tenía continuidad de juego. Cuantos más minutos dispute, más rápido va a ir el proceso de adaptación. La idea es ir de menos a más, siendo consciente del poco tiempo que tenemos para mantenernos y siempre soñando con cosas más importantes".

Un futbolista que llega con un gran cartel y para el que es lógico que exista cierta presión en torno a su rendimiento: "Al futbolista que no le gusta convivir con la presión, tiene que cambiar de profesión. "Es un desafio muy lindo y me llamó la atención a la hora de venir" La ambición es el combustible que al futbolista lo lleva a triunfar.Esta es mi segunda oportunidad en Europa, hay que dejar al Extremadura en la categoría y si se puede aspirar a ascender el año que viene, mejor. Siempre hay un objetivo, en este caso mantenerse. Siempre hay que convivir con la presión y no dejarse afectar".

Respecto a su debut declaró: "No había visto partidos anteriores por la rapidez del fichaje. No es fácil que te hagan un gol a los 3 minutos, el equipo tuvo actitud, nunca bajó los brazos y se vió que, de haber durado un poco más el partido, hubiese caído el segundo".

Por su parte, al delantero canadiense Iain Hume también le motivó el reto de volver a jugar en España: "Jugué el año pasado en la Ponferradina y disfruté muchísimo. "Espero ayudar con mi esfuerzo máximo, con mi trabajo y dar lo mejor de mí por estos colores" Cuando estás tan lejos tu familia, es más facil llegar a un país en el que ya conoces a gente.Ya conocía a Josu y a Toni Doblas de cuando estuve jugando en la liga india. Estoy feliz de estar aquí, me gusta el proyecto, verme involucrado y la fuerza que se muestra para mantener la categoría".

Al igual que Bruno, Hume también debutó el domingo: "Me sentí muy cómodo y parte del equipo. Mis compañeros me buscaban contínuamente, confiaban en mí y creo que teníamos que haber ganado, porque tuvimos oportunidades hasta el final. Me siento parte del proyecto y espero ir contando con más minutos que me sirvan para unirme más al equipo".