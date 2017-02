La Roda CF - FC Cartagena: ¿un golpe de autoridad?

Google Plus

Monteagudo y Arturo contra La Roda o Pato y Megías contra el Cartagena. Partido especial para cualquiera de estos cuatro hombres ya que todos se enfrentarán a uno de sus ex equipos. Los hoy albinegros formaron parte de La Roda CF durante la temporada 2013/2014; el delantero salió en diciembre rumbo al Córdoba CF (con el que consiguió el ascenso a 1ª División) tras una espectacular primera vuelta en la que anotó 15 dianas, mientras que Alberto Monteagudo lo haría en marzo, tras una desastrosa racha de resultados, que llevaron a los rojillos de los puestos de play-off a terminar coqueteando con un descenso que finalmente se consumó. El domingo se enfrentarán a un equipo en el que no queda ningún jugador de aquella plantilla (salvo el caso de Jordi Pablo, el 2º entrenador de La Roda y otro ex albinegro) y, que tras las dos últimas victorias consecutivas, viene a más.

Los rojillos se sitúan a dos puntos de la salvación y si consiguiesen la victoria, podrían salir de los puestos de descenso si Córdoba B y El Ejido no hacen lo mismo en sus respectivos partidos.

Pato dirigió al Efesé en la temporada 2012/2013 y, aunque el equipo departamental se situaba líder cerca del ecuador de la temporada, el oriolano fue destituido y sustituido por Pacheta ante una "crisis de juego". El pichichi del grupo IV recaló en las filas albinegras un año después, pero la competencia con Fernando le privó de jugar en su posición natural y terminó saliendo al Toledo al finalizar la temporada. Ambos intentarán mandar a la lona a un equipo que, con 47 puntos y a 2 del Lorca, se sitúa como líder.

Convertir el Municipal en un mini-Cartagonova

La relativa cercanía entre Cartagena y La Roda ha animado a muchos seguidores albinegros a desplazarse en la jornada del domingo a ver a su equipo. De esta manera, desde la ciudad cartagenera afirman la presencia de cuatro autobuses de aficionados del Efesé, más lo que irán en sus coches particulares. El equipo rojillo ya sufrió la presión de la afición cartagenera cuando el 17 de mayo de 2015 y, ante un Catagonova hasta la bandera, La Roda, en una final por la salvación, consiguió el punto que necesitaba, mandando al Cartagena al play-out de descenso.

En la rueda de prensa previa al partido, Monteagudo reconocía la dificultad del partido, conocedor (de su etapa como entrenador de La Roda) de que en casa, los rojillos son un equipo muy fuerte y sus éxitos siempre se han fraguado en el Municipal, al contrario de lo que está sucediendo este año. Asímismo, el de Valdeganga recordaba su paso por el equipo manchego, deseando que, al finalizar la temporada, los rojillos consigan el objetivo de la salvación, lo cual sería todo un mérito para una población tan pequeña.

Para este partido, Alberto Monteagudo no podrá contar con Sergio Jiménez por sanción, ni con Guirao, quien ha recaido de la importante lesión que sufrió en pretemporada. El resto serán todos de la partida, incluso Germán, tras protagonizar el episodio polémico de la semana con unas duras declaraciones de su anterior entrenador, Paco García (técnico del Real Murcia), en las que afirmaba que, el ya jugador del Cartagena, es un mentiroso y un cobarde por la forma en la que ha salido de la entidad pimentonera, en el último día del mercado invernal.

Que siga la racha con un golpe sobre la mesa

La Roda CF recibe al mejor equipo del grupo, o así lo dicta la clasificación, en el mejor momento de la temporada. Tras la victoria, con remontada incluida, sobre el filial del Granada, los hombres de Pato tenían la difícil misión de vencer en el Bahía Sur ante un San Fernando con ganas de revancha tras la abultada derrota en El Ejido. Los rojillos, en un partido muy serio, consiguieron llevarse los tres puntos gracias a un solitario gol de, quién sino, Antonio Megías.

Pato esperará seguir con su balance positivo como técnico de La Roda, ya que desde su llegada, el bagaje del equipo es de tres victorias, dos empates y dos derrotas, es decir, once puntos de veintiuno posibles. El oriolano, consciente del alto nivel de los jugadores albinegros, firma "rascar algo", aunque sea un empate, de la visita del líder, admitiendo que, con la llegada de nuevos futbolístas a la entidad cartagenera, el nivel del equipo dirigido por Monteagudo es, si cabe, mayor.

Durante esta semana han seguido llegando nuevos jugadores al plantel rojillo, como Uxío Marcos, Carlos Alcántara y Fran Álvarez, presentados en la mañana del viernes.Así, la parcela defensiva se ve reforzada con las llegadas de dos centrales y un lateral. Además, Pato podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Pulpo Romero, quien vio su quinta amarilla en el Bahía Sur.

Posibles onces iniciales

La Roda CF: Néstor Franco; Pablo García, Revert, Fragoso, Connor; Palau, Samu, Eloy, Sales; Javi Bolo, Megías.

FC Cartagena: Limones; Ramírez, Zabaco, Álvaro, Moisés; Cristo, Rivero, Óscar Rico; Juanlu Hens, Sergio García, Chus Hevia.