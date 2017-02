Linares - Extremadura: evitar descolgarse

Google Plus

En una categoría tan pareja como la Segunda B y salvo contadas excepciones, hay encuentros en los que las estadísticas no sirven de absolutamente de nada. Dinámicas, presupuestos, clasificaciones, altas, bajas, hándicaps... un sinfín de variantes que el propio fútbol en tan sólo 90 minutos se encarga de relativizar y, en la mayoría de las ocasiones, de echar por tierra. Los datos nos demuestran que "favorito" no es más que una palabra de 4 sílabas en este grupo, lo que da mucho más valor a cada una de las victorias que se logran.

El del Municipal de Linarejos más que un encuentro, podríamos considerarlo una auténtica "incógnita". Cualquier tipo de guion o previsión es probable que se desvanezca si nos ponemos a vaticinar un resultado para la cita del domingo. Dos equipos a los que separa cierta distancia clasificatoria, pero ligeramente imprevisibles tras las últimas sensaciones despertadas. Dos trayectorias muy diferentes que confluyen en un mismo lugar y con una misma pretensión: la victoria.

Linares y Extremadura disputan una "micro-final" en la que conseguir tres puntos va a implicar poner toda la carne en el asador. Un evento muy trascendente para encontrarnos en la jornada 24, en el que de poco van a servir las contemplaciones y que puede acercar el objetivo en el caso de que uno de los dos equipos salga triunfante.

Otro escalón hacia la salvación

Juan Sabas en la rueda de prensa previa al partido. | Foto: Carlos Gómez

Finalizado el mercado invernal y tras semanas frenéticas repletas de cambios, la tranquilidad parece llegar finalmente al equipo de Juan Sabas. Doce fichajes después el "nuevo" Extremadura ya está configurado, dispuesto a olvidar fantasmas y a enmmendar los errores de la pasada vuelta. La "pretemporada" invernal de los azulgrana sigue a marchas forzadas y la delicada situación del equipo provoca que el período de adaptación de las nuevas incorporaciones se tenga que reducir de manera drástica.

La salvación pasa por hacer números de parte alta de la tabla y los azulgrana no pueden permitirse desperdiciar muchas más oportunidades. Consciente de ello, el técnico espera que el grupo alcance el nivel lo antes posible " creo que en dos o tres semanas el equipo estará al mil por mil para competirle a cualquiera. Nuestro problema es la herencia de pocos puntos que arrastramos y que tampoco podemos estar tropezando cada dos por tres, porque hay que levantarse. En mi mente no cabía el empate del otro día, pero no consiguió el resultado "

Tres puntos, los del Municipal, que se consideran vitales "estamos obligados a ir a todos los campos a ganar. No nos queda otra. El rival es muy complicado, en Segunda B los partidos son muy igualados y los decantan pequeños detalles. Estaremos concentrados en la estrategia defensiva para evitar que nos hagan gol. No podemos pararnos a pensar que un empate es bueno. Si luego empatamos, habrá que hacerlo bueno con otra victoria."

El madrileño no podrá contar para el domingo con Walter Fernández, que arrastra problemas musculares, ni con el ghanés Richard Boateng, que pese a tener el alta médica aún tiene que coger ritmo de entrenamientos. Quienes sí estarán a disposición del técnico serán los últimos fichajes, Xabier y Aitor, así como el punta uruguayo Renzo López, una vez solucionados los trámites burocráticos que le han impedido debutar.

También atendía a los medios José Rodríguez. El central, una vez acabado el mercado, considera clave poner los cinco sentidos en el objetivo " hay que ir partido a partido a sacar los tres puntos. Ahora hay mucha competitividad y eso refuerza al equipo. Han llegado futbolistas nuevos y nos tenemos que conocer. Cada semana es una final, hay que dejar la portería a cero y crecer como equipo".

Ganar para aspirar a todo

Once del Linares Deportivo. | Foto: @Linares_VAVEL

El Linares Deportivo es un equipo coherente a lo que su situación clasificatoria refleja. Si nos basamos en este primer tramo de liga, el conjunto azulillo suele obtener resultados negativos con equipos que le superan en la tabla y positivos con aquéllos que se encuentran en posiciones inferiores. Sin embargo, la derrota frente al colista la pasada jornada ha dejado cierto halo de inquietud en la parroquia jiennense. Un "tropiezo" que podría dejar de ser anecdótico en el caso de no lograr una victoria el domingo en el Municipal.

Un equipo al que Juan Sabas considera un obstáculo en todos los aspectos " el Linares es muy fuerte en las bandas y hay que intentar tapárselas. Van a achuchar, ya que la del domingo es una de las últimas balas que tienen en la recámara para poder meterse arriba. Sabemos de la dificultad del rival, del campo y vamos con toda la humildad, pero para intentar conseguir una victoria. Es cierto que tampoco me gusta cambiar mi forma de jugar en base al rival, pero en estos momentos que sales fuera, intentas tapar sus virtudes y salir al ataque para hacerles daño con sus debilidades".

José Rodríguez también se refiere a la dificultad que entraña el Municipal " lo conozco de otros años y es un campo difícil en el que la afición aprieta mucho, pero somos once contra once y podemos lograr los tres puntos cualquiera de los dos equipos".

El encuentro del domingo podría suponer el debut de los dos nuevos fichajes del conjunto jiennense. Por un lado el de Chus Hevia, delantero que ha militado las últimas campañas en el Cartagena y por otro el de José Manuel Rueda, centrocampista natural de Linares que ha acumulado mucha experiencia en División de Plata con el Xerez y la Ponferradina.

Para el encuentro frente al Extremadura, Miguel Rivera no podrá contar con Joselu, uno de los hombres fundamentales en su esquema. El lateral es baja por acumulación de amarillas y su sitio lo ocuparán o Rosales o Fran Lara.

Último enfrentamiento

El duelo de la primera vuelta entre ambos conjuntos se saldó con victoria a domicilio del conjunto jiennense por 1-2. En un partido muy igualado, la mayor pegada visitante condicionó el resultado. Gonzalo ponía el 0-1 tras una gran jugada de estrategia en el min.35 y Victor Curto, a la contra, daba la puntilla en el min. 59. El Extremadura acortaba distancias con un tanto de Willy al rematar un córner en el min.61, pero la reacción local sería insuficiente y el Linares se llevaba los tres puntos.

Ruipérez Marín, árbitro del encuentro

El encuentro estará dirigido por el colegiado Rubén Ruipérez Marín, del colegio castellano manchego. De 26 años y natural de Albacete, la actual es su tercera campaña en división de bronce. Esta temporada ya ha arbitrado a ambos conjuntos: al Linares en su derrota en Jumilla (1-0) y al Extremadura en su victoria en Copa del Rey frente al At.Macha Real (5-0).

Posibles equipos iniciales

Deportivo Linares: Lopito, Rosales, Gonzalo, Álvaro Vega, Higinio, Rodri, Rueda, David Cuerva, Corpas, Casi y Chus Hevia.

Extremadura UD: Doblas, Sergio Rodríguez, Zamora, José Rodríguez, Aitor, Fall, Pierre, Carlos Rubén, Bruno, Willy y Hume.