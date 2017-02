CD Ejido 2012 - Marbella FC: en busca de seguir sumando puntos

Google Plus

Previa CD Ejido 2012 - Marbella FC

La temporada llega a un punto en el que cualquier punto es necesario para conseguir el objetivo y no conseguir sumar, es un paso atrás para las aspiraciones de cualquier equipo. Los partidos comienzan a ser más duros y los equipos mejoran la defensa para evitar encajar goles y tener que remontar. Nada tiene que envidiar este partido a ningún otro, uno de los mejores equipos de la categoría ante un equipo que ya dio la sorpresa en la primera vuelta ante un buen equipo como el Cartagena.

Los marbellíes llegan en un momento alto de confianza ya que parece haber solventado algunos problemas defensivos ya que el entrenador parece que ha encontrando una pareja de centrales que aporte consistencia al equipo y consiga que el equipo no encaje gol durante varios partidos.

Si algo caracteriza a los discípulos de Mehdi Nafti es la forma con la que salían al encuentro con ganas de dominar y adelantarse lo antes posible a principio de temporada, todo hace indicar que ha recuperado esa frescura que le llevó a tener grandes éxitos. Hasta cinco nuevos fichajes han llegado a la plantilla con el único objetivo de ascender por lo que este equipo no se relajará al contar con una plantilla extensa y competitiva. Manu, el gran fichaje de este mercado invernal no podrá debutar debido a que no ha llegado el transfer por lo que la portería será ocupada por Bernabé.

Por otro lado, el conjunto ejidense está teniendo una trayectoria muy irregular en casa donde sólo ha conseguido cinco victorias de once partidos, este dato refleja claramente la dificultad que está teniendo para sumar los tres puntos cerca de su afición. Todo hay que decirlo, es uno de los equipos más irregulares de la categoría ya que nadie se va a esperar la actitud con la que saldrán al encuentro.

Uno de los grandes indicios de esta irregularidad son los extraños resultados que encadena jornada a jornada. Es un equipo capaz de ganar 4-0 en casa ante el San Fernando y coger confianza y a la semana siguiente, dar una imagen realmente mala ante el líder. La realidad es que a este equipo le gustan los retos y no se lo pondrá nada fácil a un equipo que lucha por todo.

Dinámicas opuestas

El cuadro local, dirigido por Alberto González, es el décimosexto clasificado de la tabla actualmente en su grupo, con veinticinco puntos, cosechados tras siete victorias, cuatro empates y doce derrotas, habiendo anotado veintiocho tantos y recibido treinta y cinco.

Precisamente el último partido del equipo almeriense fue ante el líder, el Cartagena, donde el resultado final fue de 2-0. El Cartagena ganaba el partido por 2-0 en apenas 35 minutos por lo que sentenciaba pronto el encuentro. Poco pudo hacer el rival ya que si ya es difícil marcar en el campo del líder, remontar puede ser una misión prácticamente imposible.

El cuadro visitante, dirigido por Mehdi Nafti, es el tercer clasificado de la tabla actualmente en su grupo, con cuarenta y cuatro puntos, cosechados tras trece victorias, cinco empates y cinco derrotas, habiendo anotado treinta y seis tantos y recibido veintisiete.

El equipo de la Costa del Sol anteriormente, había firmado dos victorias y un empate. 2-0 ante el Linares, 2-2 ante el Córdoba B y 3-2 ante un duro Mancha Real.

Precedentes igualados

Si algo hay que destacar de todos los precedentes entre estos dos equipos es que existen victorias tanto de un equipo como de otro, no hay uno que lleve el dominio de sus enfrentamientos. Dos victorias del equipo malagueño, dos victorias del equipo almeriense y un empate entre ellos son los resultados que ha habido en sus últimos cinco enfrentamientos por lo que no se espera una victoria cómoda de ningún equipo.

Posibles onces iniciales

CD Ejido 2012: García, Emilio, Samu, Admonio, David Fernández, Juan, Javilillo, Dani Espinar, Samu Corral, Fran Oller y Dani Cara.

Marbella FC: Bernabe, Michele Diana, Marcos Ruiz, Delmonte, Andrés Sánchez, Lolo González, Petcoff, Beitia, Luis Rioja, Kike Márquez y Okoye.