Pierre acribilla a un indefenso Linares

Ambiente nostálgico en el Municipal de Linarejos. Antes del comienzo del partido salieron al centro del campo los responsables del ascenso de los azulillos en Almendralejo hace más de 40 años. La parroquia azulilla se preparaba para una nueva tarde de fútbol.

Comienzo goleador

No duró tanto la alegría local, el choque empezó con los dos equipos dándolo todo sobre el césped, el encuentro pareció duro por momentos. En el cuarto minuto la defensa local sembró la duda, el mediocampista Pierre consiguió hacerse hueco ante la mirada de los zagueros azulillos que vieron como el jugador del Extremadura convertía el primero del partido, no sería el único en su cuenta particular. La respuesta de los pupilos de Rivera no se hizo esperar, un lanzamiento de falta sin intención de entrar directamente en la portería finalizó en el fondo de la red despistando al guardameta Toni Doblas, tanto para el creador de juego del Linares y el mejor en el encuentro para los mineros, Rodri.

Bonito detalle el de la afición visitante desplazada (un autocar) que aplaudieron en el octavo minuto acompañando como cada dos domingos a la afición del Municipal de Linarejos que rememora con fuerza a su fallecido capitán Fran Carles. Fue después de los primeros minutos cuando el partido se tornó más brusco, con poco fútbol y alguna ocasión que otra, los azulillos quisieron dominar pero los extremeños no se lo permitieron. Para irnos a la siguiente ocasión nos tenemos que marchar a los veinte minutos de juego, cuando David Cuerva realizó un tímido disparo para forzar al portero visitante.

Corpas recibió demasiadas entradas y en una de ellas cayó lesionado, el extremo quiso continuar en el encuentro pero al cabo de los minutos se dio cuenta de que lo mejor era retirarse y así lo hizo, siendo sustituido por Chus Hevia a falta de diez minutos para finalizar la primera mitad. El resto de los primeros cuarenta y cinco minutos se resumen en intentos de batir a Doblas por la banda del Linares sin éxito, los dos conjuntos se marcharon al vestuario con las ideas confusas, les tocaba a los entrenadores concienciar a ambos equipos.

La segunda mitad comenzó diferente, los locales intentaron el desempate, concretamente Gonzalo con un remate al larguero. Pasados unos minutos de la segunda mitad el Extremadura comenzó a dominar el partido con claridad, los mineros se empezaron a venir abajo y hubo un aviso, Renzo batió a Lopito pero el linier levantó el banderín y señaló fuera de juego. Incluso se podría decir que hubo un segundo aviso, esta vez Javi Pérez disparó a portería de libre directo teniendo Lopito que estirarse. Pero el siguiente no fue un aviso, el gol que trajo la decepción a Linarejos, Willy marcó para los suyos hundiendo a los locales.

Final extremeño

Los azulgrana se vinieron arriba y en vez de defender el resultado pusieron toda la carne el asador, Lopito tuvo que volver a intervenir en un saque de esquina. Pero llegaría el tercer gol y con él, las críticas y las dudas, al contragolpe Pierre colocó el balón de una forma extraordinaria, donde el portero local no alcanzó a llegar. Este resultado da esperanzas a los extremeños que se sitúan a cuatro puntos de la permanencia y que deja buenas sensaciones a la afición de las incorporaciones invernales, que no han sido pocas. Por otro lado, desciende a los azulillos hasta la décima posición, justo a seis puntos de la promoción de ascenso y a la misma distancia de la promoción de descenso, aún queda mucha liga por jugar y los equipos tienen muchas cosas que decir.