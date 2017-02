Previa Macha Real - Extremadura: tercer asalto

El del domingo no es un partido más para la ciudad de Almendralejo. Una ciudad pasional, que respira fútbol y para la que hablar de Mancha Real implica rememorar uno de los acontecimientos más dulces, futbolísticamente hablando, que se recuerdan.

Junio de 2010. Tercera eliminatoria del playoff de ascenso a categoría de bronce. Tras el 4-2 del Francisco de la Hera, un 0-0 en la vuelta servía al Extremadura para encadenar su tercer ascenso consecutivo en tres campañas. Euforia desmedida azulgrana que suponía el contrapunto a la ilusión disipada del graderío verde.

Dos localidades separadas por 344 kilómetros y unidas por el recuerdo de una tarde de verano, en la que felicidad y tristeza fueron repartidas a dosis iguales transcurridos los 90 minutos.

Siete años después los azulgrana regresan con la ilusión intacta, pero con un panorama bien diferente. A partir de las 12:00 el estadio de La Juventud será el escenario del tercer asalto de la temporada entre dos equipos que, tal y como hicieron en los dos primeros, no escatimarán ni en esfuerzo ni en recursos para lograr 3 puntos determinantes de cara al resto de campeonato.

Nueva final "a domicilio"

Juan Sabas en la rueda de prensa previa al encuentro. | Foto: Carlos Gómez

Tras el 0-0 del pasado domingo contra el Córdoba B, el Extremadura tiene que hacer nuevamente "los deberes" a domicilio para dar utilidad a los empates logrados en las últimas jornadas en el Francisco de la Hera. No hay tregua en la lucha por salvar la categoría y la cita de La Juventud es una más en esta sucesión de finales que componen la segunda vuelta azulgrana.

Un nivel muy alto de responsabilidad que debe ser bien gestionada y Juan Sabas es consciente de ello "notábamos un poco de pesimismo a principios de semana tras el empate, pero ya está zanjado. Todo el mundo está trabajando muy bien, con mucha calidad e intensidad y eso te da tranquilidad para afrontar con garantías el encuentro del domingo".

Encuentro con tres puntos en juego que se antojan vitales "hay muchos puntos y muchísima moral en juego. Si ganamos, sacamos algo más la cabeza y metemos más gente en la puja por salvarse. No hay opciones de fallar mucho más. No podemos dejar que el entusiasmo que hemos generado pueda decaer y eso pasa por sacar buenos resultados. Hay que afrontarlo como todos los partidos desde que llegué: buscando la victoria desde el minuto uno".

Sabas no podrá contar con el canadiense Iain Hume, aún lesionado, pero recupera a dos hombres muy importantes en el centro del campo como son Javi Pérez y Pierre. Un plantel prácticamente al completo que supondrá un "bendito problema" para el técnico madrileño "ha habido momentos en los que mirabas al banquillo y tenías pocas opciones. Ahora miras la convocatoria y ves gente que se queda fuera que para mí es importante. Aún no tengo decidido el once. Si falta alguien, hay gente suficiente para hacerlo bien y si no, tiramos del filial. Hay bajas, hay altas y hay que adaptarse a lo que hay".

Una de las incorporaciones del mercado invernal, el punta uruguayo Renzo López subrayaba, al igual que su técnico, lo trascendente del enfrentamiento "estamos en una situación en la que hay que dejarlo todo en el terreno de juego. La victoria es muy importante y con trabajo y convencidos podemos traernos perfectamente los tres puntos". Respecto a su compatibilidad con el resto de delanteros, Renzo no muestra ninguna preferencia "me siento físicamente cada vez mejor y Willy está en gran forma. El míster es el que decide.Si es Willy, o soy yo ,o somos ambos, creo lo vamos a hacer lo mejor posible para el equipo".

Ganas de desquitarse en casa

Extremadura y Macha Real en el partido que les enfrentó durante la primera vuelta |Foto: Javi Romo

El At. Macha Real llega al encuentro con ganas de cambiar el sinsabor de la última jornada de liga. La abultada derrota por 4-1 el pasado fin de semana en Sanlúcar, fue una muestra más de lo caro que sale relajarse en una categoría tan igualada como ésta.

Sin embargo, la dinámica arrastrada en La Juventud es este inicio de 2017 se puede considerar positiva. Exceptuando la derrota frente al Cartagena en la jornada 22, los jienenses han logrado 7 puntos de 12 posibles como locales, con victorias frente a Granada B y Linares y un empate frente al Real Jaén.

Un estadio que si bien fue amuleto en 2010 para los azulgrana, en este grupo IV puede convertirse en un fortín. Los del domingo son 90 minutos sobre una superficie de césped artificial muy familiar para los de Sabas "entrenamos con este tipo de césped todos los días y con medidas parecidas, así que no nos va a pillar por sorpresa el terreno de juego. Nos adaptaremos a lo que venga y a lo que haya".

Encuentro muy igualado con un At. Mancha Real que inspira mucho respeto al técnico madrileño " es un equipo muy incómodo. Cuando intentas jugar la pelota te presionan mucho. También tienen al máximo goleador de la categoría, Airam, que te aparece por todos sitios y te puede hacer gol en cualquier momento. Es también el que más goles ha encajado y vamos a intentar buscar sus debilidades y que no nos hagan daño con su fútbol. Es un rival bastante complicado y más en su campo".

El técnico Juan Arsenal no podrá contar con uno de los fichajes clave para esta segunda vuelta: el extremo Israel Jerez, que tiene problemas musculares. También se perderán el encuentro del domingo Juanpe y León, lesionados, así como el central Josema por acumulación de amarillas.

Enfrentamientos recientes

Extremadura y Mancha Real se han enfrentado en dos ocasiones y con un resultado muy dispar durante la actual campaña.

El primer enfrentamiento se producía el pasado 31 de Agosto en la Copa de SM el Rey y el Extremadura eliminaba a los verdes con una "manita". Los de Almendralejo se mostraban letales de cara a portería, firmaban uno de los mejores encuentros de la temporada y hacían vibrar al Francisco de la Hera como en las grandes citas. Javi Pérez, Willy, Diego, Agudo y José Manuel fueron los autores de los goles.

Historia muy diferente la vivida en el mismo lugar y con los mismos protagonistas apenas un mes después, el 2 de Octubre. El Extremadura llevaba el peso del encuentro, pero en esta ocasión eran los verdes los que mataban a la contra y se iban con 0-2 al descanso. Primero marcaba Airam y, posteriormente, Elady hacía lo propio de penalti. Los locales, arengados por su público, se lanzaron con vehemencia a por la remontada pero fue en vano. De nuevo otra contra letal, finalizada por Zárate en el minuto 75, ponía la guinda a una exhibición de pegada por parte del conjunto jienense.

Nieva López, árbitro del encuentro

El encuentro será dirigido por el colegiado Jesús Nieva López, del colegio castellano-manchego. De 25 años y natural de Cuenca, la actual es su primera temporada en división de bronce. En lo que va de campeonato no ha arbitrado a ninguno de los dos conjuntos, aunque es un viejo conocido de la afición jienense.En mayo del año pasado dirigió a los verdes en el partido de ida de la tercera eliminatoria de ascenso a la categoría frente al Zamora (3-1).

Posibles equipos iniciales

At. Macha Real:Emilio; Ramón, Cifu, Borja, Peces, Paredes, Manolo, Cervera, Ángel, Álvaro y Airam

Extremadura UD: Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, José Rodríguez, Aitor; Fall, Boateng, Carlos Rubén, Walter Fernández, Pierre y Willy