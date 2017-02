Mérida AD - Marbella FC: partido vital para ambos

Google Plus

Foto: Web Marbella FC

La temporada llega a un punto en el que cualquier punto es necesario para conseguir el objetivo y no conseguir sumar, es un paso atrás para las aspiraciones de cualquier equipo. Los partidos comienzan a ser más duros y los equipos mejoran la defensa para evitar encajar goles y tener que remontar. Nada tiene que envidiar este partido a ningún otro, uno de los mejores equipos de la categoría ante un equipo que poco a poco está cogiendo la forma y necesita ganar ante rivales directos para recortar puntos.

Los marbellíes llegan en un momento alto de confianza ya que parecen haber solventado algunos problemas defensivos y el entrenador parece que ha encontrando una pareja de centrales que aporte consistencia al equipo y consiga que el equipo no encaje gol durante varios partidos. Ocho partidos consecutivos sin perder lleva el equipo malagueño y quiere seguir con esta racha positiva para alcanzar al Lorca y al Cartagena. Manu, el gran fichaje de este mercado invernal no podrá debutar debido a que no ha llegado el transfer por lo que la portería será ocupada por Bernabé.

Por otro lado, el conjunto emeritense está teniendo una trayectoria muy irregular, capaz de lo mejor una semana y de lo peor en otra pero hay algo que nadie puede dudar, el Romano es todo un fortín donde sólo tres equipos han conseguido ganar esta temporada. Todo hay que decirlo, le cuesta mucho hacer gol fuera de casa ante equipos compactos en defensa.

Equipos enrachados

El cuadro local, dirigido por Eloy Jiménez, es el octavo clasificado de la tabla actualmente en su grupo, con treinta y ocho puntos, cosechados tras once victorias, cinco empates y nueve derrotas, habiendo anotado treinta tantos y recibido veintisiete.

Precisamente el último partido del equipo emeritense fue ante el Cartagena, donde el resultado final fue de 1-2. El Cartagena se quedaba con diez jugadores a los diez minutos pero los goles no llegarían hasta el minuto 63 cuando se adelantó el Mérida. Poco pudo hacer el rival ya que es muy complicado remontar con un jugador menos. Esta victoria suponía un golpe de autoridad y un gran mensaje para los equipos de arriba ya que el Mérida tiene muy claro cuál es su objetivo y no va a ser nada fácil sumar algún punto ante ellos en su estadio.

El cuadro visitante, dirigido por Mehdi Nafti, es actualmente el tercer clasificado de la tabla en su grupo, con cuarenta y ocho puntos, cosechados tras catorce victorias, seis empates y cinco derrotas, habiendo anotado treinta y ocho tantos y recibido veintiocho.

El equipo de la Costa del Sol anteriormente, había firmado dos victorias y un empate. 1-1 ante La Roda, 0-1 ante el Ejido 2012 y 3-2 ante un duro Mancha Real.

Precedentes malagueños

Si algo hay que destacar de todos los precedentes entre estos dos equipos es que son dos equipos habituales en la categoría que llevan bastante tiempo enfrentándose entre ellos. En los últimos cinco partidos entre ellos, cuatro victorias del Marbella y un empate por lo que en este aspecto la estadística está con los visitantes. El enfrentamiento de la primera vuelta terminó con un 2-1 para los blanquillos en un partido muy reñido y con múltiples ocasiones.

Posibles once iniciales

Mérida AD: Mandaluniz, Álex, Ayoze, Paco Aguza, Rubén Lobato, Pardo, Antonio Romero, Rico, Carlos Rodríguez, Qasmí y Diego Cascón.

Marbella FC: Bernabé, Michele Diana, Delmonte, Carlos Julio, Andrés Sánchez, Lolo González, Añón, Beitia, Luis Rioja, Kike Márquez y Okoye.