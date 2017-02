El Mérida da un dolor de cabeza al Marbella

Google Plus

Las buenas noticias siguen llegando al Estadio Romano en forma de victorias y goles. El Mérida consigue un importante y contundente victoria por 3-0, con tres goles a balón parado, ante un Marbella sin gol y ya suma tres victorias consecutivas.

El partido comenzó sin sorpresas en las alineaciones de ambos equipos. Eloy Jiménez apostó por el mismo once que ante el Cartagena con tan solo el cambio de Rubén Lobato, que debutaba con el Mérida, por el sancionado Miguel Marín. Nafti, apostaba por un equipo vertical que buscaba la rapidez por las bandas.

Los primeros minutos fueron para el conjunto marbellí con Kike Márquez como director de orquesta, aunque poco a poco el lateral derecho del Mérida, Alex Díez frenó al sanluqueño. La mejor en los primeros minutos fue precisamente de Kike Márquez tras una buena jugada por la izquierda pero Mandaluniz, de nuevo titular con la nariz vendada, evitó el gol. El propio Mandaluniz, que vio una cartulina amarilla, no podrá jugar la semana que viene en Jaén por sanción.

Pero el Mérida sabía que el Marbella sufría a balón parado y así lo reconoció Eloy en rueda de prensa, donde aseguró que trabajaron las jugadas de estrategia. Y no le pudo salir mejor el invento a los emeritenses.

Corría el 15' de partido cuando un peleón Yacine provocó una falta escorada a la izquierda de la meta del Marbella. Óscar Rico sacó el guante y puso el balón en el segundo palo donde Pardo realizó un gran remate de cabeza pero Bernabé evitó el gol en primera instancia pero el rechace lo cazó el capitán del Mérida Paco Aguza para poner el 1-0 en el marcador.

Doblete de Paco Aguza y tres asistencias de Óscar Rico

Justo 15 minutos después la historia se repetía. Falta en el mismo lugar, Óscar Rico que la pone al segundo palo y esta vez el balón va para Paco Aguza que remata de cabeza para poner el 2-0 en el marcador y sumar su segundo gol en el partido, ante uno de sus ex-equipos.

El Marbella a pesar de ir por debajo en el marcador no le perdió la cara al partido. Los de Nafti siguieron intentándolo pero que el Mérida defensivamente estaba muy bien. El técnico marbellí realizó un cambio en el 39' de partido retirando a Michele y dando entrada a Añón. El partido se fue al descanso bien encarrilado para el Mérida.

Un Mérida con las ideas claras



La segunda mitad comenzaba con el juego trabado. Muchas faltas y pequeñas batallas en el terreno de juego y el colegiado no dudó en sacar cartulinas. Tras un buen partido, Cascón dejó su sitio a Hugo Díaz aunque el cordobés no estuvo muy acertado junto con Borja, ambos saliendo desde el banquillo. Eloy Jiménez buscaba tener más el balón con Borja por banda y más tarde con la entrada de David Álvarez al retirar al "toro" Yacine.

Foto; Manuel López (Vavel,com)



Hugo Díaz y Borja tuvieron dos jugadas importantes a la contra, en la primera erró el delantero en el pase y la segunda el tiro de Borja se marchó desviado de la meta de Bernabé por muy poco.

Y cuando todo parecía que el partido iba a terminar con el 2-0, en el 89' de nuevo, el dueño del balón parado desde su llegada, Óscar Rico sacó un córner al segundo palo para que David Álvarez completamente solo y dentro del área pequeña anotase el 3-0 con un cabezazo sumando su primer gol de la temporada.

El tercer gol ponía fin a un partido muy serio del Mérida donde aprovechó a la perfección sus ocasiones ante un Marbella que tenía el balón pero que apenas creaba peligro. Los romanos, tras la victoria se colocan a un punto de la cuarta plaza y el Marbella sigue en tercera posición a tres puntos del líder.