Las lesiones merman a los azulillos

Google Plus

Imagen: Diario Jaén.

Los mineros están cumpliendo el objetivo propuesto a principios de temporada, eso es una realidad. En el noveno puesto de la tabla clasificatoria y con 37 puntos en su haber, los azulillos no tendrán que sumar muchos más puntos para conseguir la salvación con seguridad. La temporada pasada, los pupilos de Torres cosecharon 43 puntos al final de la campaña y tuvieron que jugarse la permanencia en una eliminatoria a doble partido ante el Cacereño.

Este año parece que no hará falta tanto sufrimiento de la parroquia minero, por el contrario, la permanencia se prevé segura y antes de la última jornada. Pero la temporada no está siendo fácil, los 20 equipos quieren cumplir su objetivo y la mayoría se han reforzado bien para la segunda vuelta. Actualmente en el equipo linarense es baja Corpas, que arrastra un esguince desde hace tres semanas, Luis Lara lo está haciendo de maravilla por el carril derecho. También Juanfran, el centrocampista que ya debutó con el conjunto minero pero que cayó lesionado y no ha tenido ninguna oportunidad de demostrar su valía. Rodri, jugador que está siendo muy importante en el juego del equipo, por el pasan absolutamente todas las jugadas y se le podría denominar como "el cerebro" del equipo también fue baja ante el Linense por haber sido expulsado ante el Jumilla.

Rodri. Imagen | La Contracrónica.

En su puesto jugó Rueda, centrocampista de origen linarense (único en el club azulillo) que llegó en el mercado invernal procedente del extranjero y que ya ha disputado muchos minutos. La mala suerte volvió a caer sobre el equipo de Miguel Rivera y Rueda se lesionó al cuarto de hora de partido, por suerte David Gámiz estaba en el banquillo y pudo sustituirle. Los azulillos viajaron a La Línea de la Concepción con 16 jugadores; es decir, 11 titulares y cinco suplentes (incluido el portero). Cristian fue convocado por parte del filial, no lo fueron sin embargo Pekes y David Salido que eran baja.

El capitán del equipo Higinio también es baja, lesionado en una acción ante el Villanovense no estuvo en Linarejos ni en La Línea. Todos los delanteros estarán disponibles para Miguel Rivera para el partido que enfrentará a los mineros con el Recreativo de Huelva, encuentro que se antoja importante, pues en la siguiente jornada los azulillos visitarán la Nueva Condomina, campo difícil, por lo que se espera una victoria en el feudo linarense para poder viajar con tranquilidad a Murcia.