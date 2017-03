La Roda CF - Extremadura UD: dar caza a la salvación o eludir el descenso

Google Plus

Tres puntos. Esa es la diferencia entre La Roda, nuevo colista de la categoría tras su derrota en Sanlúcar de Barrameda, y el Extremadura, que gracias a un mes de febrero casi impecable se sitúa decimoquinto, marcando la salvación. Mucho han cambiado las cosas en Almendralejo desde que, allá por octubre, los rojillos se impusiesen por 0-2 en el Francisco de la Hera, con goles de Megías y Camacho. Con el momento dulce que viven los azulgranas, una nueva victoria los llevaría hasta los 32 puntos, dándole una estocada casi final a su rival, que vería como la salvación se distanciaría a seis puntos a falta de diez jornadas para el término del campeonato.

La Roda, por el contrario, ha tenido un mes de febrero radicalmente opuesto al de los almendralejenses. Tras las únicas dos victorias consecutivas de los rojillos en toda la temporada, los hombres de Pato afrontaban su particular tourmalet frente a Cartagena y Marbella. Sendos empates cosecharon los manchegos y, aunque por la posición de los rivales, no eran malos resultados, las circunstancias de ambos partidos hicieron que esos puntos tuviesen un sabor agridulce. Sin embargo, estos importantes puntos quedan en nada si no eres capaz de ganarle a los equipos de abajo, cosechando un nuevo empate frente al Real Jaén en casa y perdiendo en el campo del entonces colista, Atlético Sanluqueño.

A por la tercera consecutiva

El tren por la salvación para el Extremadura tiene su próxima parada en La Roda. Los almendralejenses, venidos a más, buscan la conquista de una nueva plaza para la consecución del objetivo de la salvación. Los "soldados" de Sabas ya clavaron la bandera azulgrana en el feudo del Mancha Real. Comandados por Pierre, autor de los dos goles extremeños, consiguieron darle la vuelta al partido en una segunda parte en la que solo hubo un dominador del balón, el Extremadura UD. Tras esto, El Ejido rendía visita al Francisco de la Hera y, de nuevo, los azulgranas consiguieron imponerse a un rival por el descenso. Esta vez sería Aitor Fernández, tras un saque de esquina, quien estableciese el definitivo 1-0 en el descuento.

Todo esto ha supuesto una bocanada de oxígeno para un equipo prácticamente nuevo y que, con quince puntos sobre veinticuatro posibles, se sitúa como segundo mejor equipo de la segunda vuelta, detrás del Lorca. En sala de prensa, Juan Sabas quería bajar un poco la euforia, siendo consciente de que el rival de este domingo se juega la vida, y una derrota en este estado dulce supondría un importante mazazo. Sobre su rival, Sabas hablaba sobre que nunca La Roda había estado tan abajo, lo que hace que las urgencias de los rojillos sean mayores aún. Además, reconocía que el hecho de jugar contra un equipo cuyo delantero lleva quince goles va a hacer que el partido sea muy complicado, por lo que los extremeños deberán aprovechar aprovechar los errores de La Roda, basándose en sus puntos fuertes.

Para la batalla de La Roda, el técnico madrileño no podrá contar con José Rodríguez, que sufre molestias físicas, ni con Walter Fernández, quien, pese a estar recuperado, no ha podido entrenar durante la semana. Por el contrario, recupera al delantero canadiense Iain Hume, lesionado desde la jornada 25.

Además, el Extremadura UD no estará solo, ya que la afición azulgrana apoyará a su equipo. Dos autobuses saldrán en la matinal del domingo para apoyar a los suyos en un partido solo apto para valientes.

Golpe de timón

Hace dos años, en la nave rojilla, entonces comandada por Mario Simón, se producía un cambio brusco de dirección. Un equipo colista y sin un rumbo claro en la categoría conseguía conquistar La Condomina, imponiéndose por un contundente 2-4 al líder, el UCAM Murcia (hoy en Segunda División). Dos años después, La Roda CF se vuelve a ver en la imperiosa necesidad de sumar algo más que tres puntos, esta vez frente a un rival directo al que igualarías en puntos y superarías por golaverage.

Los rojillos no conocen la victoria desde el 29 de enero, cuando se impusieron por la mínima en el Bahía Sur de San Fernando. Desde entonces, tres empates y una derrota, la cual se producía la anterior jornada en El Palmar. En un partido feo y sin ocasiones, Mawi, en el minuto 73, aprovechaba un balón colgado al área para inaugurar el luminoso. Desde entonces y hasta el final, La Roda, a la desesperada, intentó buscar el empate con balones colgados al área, pero la defensa verdiblanca se mostró muy solvente. Mucho hubiera cambiado la cosa si, al cuarto de hora, el colegiado hubiera señalado penalti sobre Megías en una acción en la cual el portero local, Diego, derriba al delantero murciano tras una entrada en la que ni toca balón. No solo no se señala nada, sino que también se le muestra la cartulina amarilla a Megías por, supuestamente, fingir.

Como decíamos al principio, tres puntos separan a Extremadura y La Roda. Tres puntos separan al colista de la salvación, es decir, en tres puntos, seis equipos. Imagínese como quedaría la tabla clasificatoria con una victoria de los rojillos. La respuesta el domingo. Esto es la Segunda división B.

POSIBLES ONCES

La Roda CF: Pulpo Romero; Pablo García, Alcántara, Fragoso, Connor; Candela, Andrés, Sales, Tato; Javi Bolo, Megías.

Extremadura UD: Doblas; Sergio Rodríguez, Aitor Fernández, Zamora, Josu; Fall, Boateng, Bruno Montelongo, Pierre; Willy, Renzo.