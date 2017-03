Google Plus

Previa Córdoba B-RB Linense: Todos a por la permanencia | Imagen: Previas VAVEL.com

La jornada matinal del domingo arrancará con un choque entre dos equipos que, con una diferencia de cuatro puntos, tienen el mismo objetivo: permanecer en la Segunda B.

Aunque el filial cordobesista se encuentra a priori en una situación más incómoda, actualmente ocupando plaza de descenso directo con 27 puntos, sólo está a dos puntos del rival que marca la promoción, el Ejido 2012. Pero debe andarse con ojo, ya que tanto La Roda como Atlético Sanluqueño están apretando de lo lindo y demostrando hambre de Segunda B. Por su parte, los de Julio Cobos parecen instalarse en la zona media de la tabla, pero están situados a tres puntos del descenso directo que marca el Real Jáen con 28 unidades. La lucha por la permanencia está sin ninguna duda reñida a más no poder, y se antoja que seguirá siéndolo hasta la última jornada.

En la última visita al Nuevo Arcángel, los entonces comandados por Rafa Escobar consiguieron imponerse por la mínima al cuadro califal gracias a un tanto de penalti transformado por Canario. La victoria de la Recia supuso que la escuadra albinegra se situara en 4ª posición después de haber encadenado dos victorias consecutivas, aunque finalmente no conseguirían clasificarse para los playoff de ascenso. Los cordobeses seguían anclados en el farolillo rojo y parecían no salir de la situación. Previamente consiguieron imponerse al Palo (1-2), y tras la derrota ante la Balona conseguirían cuatro victorias más, pero insuficientes, ya que al término del campeonato se mantendrían en descenso directo. Aunque la salvación estuvo cerca, ya que se produjo un cuádruple empate a 43 puntos, pero los blanquiverdes salieron perjudicados debido a que finalizaron como el equipo más goleado (60 goles).

Aguas revueltas

Los problemas dentro del club cordobés no sólo afectan al primer equipo, sino también al propio filial. Tras la derrota ante el Jumilla por 2-1, el técnico Carlos Losada fue destituido y en su lugar ocupará el banquillo Jorge Romero. El hasta ahora ayudante de Luis Carrión tratará de revertir la situación del equipo cordobés, ya que solamente ha logrado una victoria en los últimos siete encuentros, sumando 6 puntos de 21 posibles.

De cara al choque, Romero no podrá contar con el atacante Moha Traoré ya que vuelve a cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Baja sensible la que tendrá que suplir el técnico, ya que el de Mali es pieza fundamental del filial con 8 tantos en su haber. Aunque no todo son malas noticias, ya que estarán de nuevo disponibles tanto José Antonio como Soler. Sebas Moyano y Leto serán duda hasta última hora, ya que el míster está pendiente de su evolución e irán probándose para intentar ser de la partida.

El mal del viajero

La escuadra albinegra tratará de mejorar su imagen como visitante, ya que sus dos últimos encuentros como visitante se saldaron con derrotas (Recreativo y Real Murcia). Tanto el míster como los aficionados esperan que el partido del domingo sea una continuación de lo que se pudo ver en la segunda mitad del partido ante el Linares, con el que pudo conseguir un empate (2-2) tras una mala primera parte en la que acabó 0-2.

El lateral Rulo seguirá ausente junto con Francis Ferrón, ya que ambos siguen aquejándose de sus respectivas molestias. A estas dos bajas podría sumarse la de Zamorano, ya que su presencia en Córdoba no está del todo asegurada. El que si parece estar recuperando confianza es el centrocampista Canario, que tras cuajar una buena actuación ante el Linares podría ser de la partida en detrimento de Maurí.

Posibles XI iniciales:

Córdoba B: Marc Vito; Arnau, Fran Serrano, Pablo Vázquez, Víctor Mena, Jordi Ortega, Alberto García, Esteve, Vera, Javi Galán y Alberto Quiles.

RB Linense: Óscar Santiago; Bauti, Luis Madrigal, Olmo, Mario Gómez, Ismael Chico, Juampe, Carlos Selfa, Estoico, Canario y Gato.