Lo mejor, el punto

Google Plus

La clasificación de la zona baja está en un puño. Las estadísticas lo demuestran, las diferencias entre los diez últimos clasificados son mínimas y partidos como el de ayer, no hacen más que refrendarlo. Dos equipos muy igualados que huyeron de cualquier tipo de imprevisibilidad o riesgo innecesario, conscientes de que cualquier tipo de concesión podría ser letal de cara a estas 10 últimas jornadas.

Especulación por ambas partes

La seguridad fue la nota imperante en un encuentro poco vistoso pero práctico, con la necesidad de sumar en el punto de mira de ambos conjuntos durante los 90 minutos. Altas dosis de respeto mutuo, constantes en este tipo de duelos directos,marcaban el inicio del encuentro.

Tras varios minutos de especulación y toma de contacto, el primero en acercarse tímidamente a la meta rival era La Roda en el minuto 13. Buena jugada del conjunto local desde la banda derecha, balón colgado al centro del área y Javi Bolo, imponiéndose a la zaga azulgrana, suelta un testarazo que se marcha muy cerca de la portería defendida por Toni Doblas.

Los de Almendralejo tuvieron su primera llegada con peligro en el minuto 27. Gran jugada por la banda izquierda de Richard Boateng, quien llega a línea de fondo, se deshace con brillantez de su par y su centro es despejado por la zaga manchega cuando Pierre se disponía a hacer el 0-1.

Apenas tres minutos después, los visitantes tendrían una nueva ocasión a balón parado. Córner botado por Pierre y Fall, llegando desde atrás, engancha de primeras un balón que se va finalmente alto.

La "voz cantante", en lo que a propuesta de fútbol se refiere, la llevaba un Extremadura que contaba con más presencia en el centro del campo. Sin embargo, los dos equipos se mostraban excesivamente cautos, pausando el juego y contemporizando y tan sólo jugadas de estrategia o destellos individuales alteraban esta dinámica.

Dos jugadas a balón parado, una para cada equipo, pudieron alterar el marcador en los compases finales de la primera mitad. En el minuto 33, Megías lanza una falta muy peligrosa al borde del área que sale por encima del larguero de Doblas. La réplica y, posiblemente, la ocasión más clara del partido la tendría Josu Curráis en el descuento. Nueva falta al borde izquierdo del área, en este caso manchega, y el lanzamiento del lateral asturiano se estrella en el larguero.

Segunda parte calco de la primera

Las cosas no cambiaron excesivamente a lo largo de la segunda mitad. La disposición táctica, por ambos bandos, seguía siendo la misma y los tímidos intentos por lanzarse a por el partido resultaban improductivos. El Extremadura seguía haciendo gala de su "músculo" en el centro del campo, controlando los tiempos y de paso las situaciones de partido. La Roda, por su parte, aguantaba con orden en todas sus líneas y aprovechaba la verticalidad de sus extremos para "coger la espalda" a la zaga azulgrana.

En una de esas contras, llegaría la primera ocasión de esta segunda mitad para los locales. Transcurría el minuto 61, cuando una buena jugada desde la derecha culmina con remate de cabeza de Eloy, que hace intervenir a Toni Doblas.

El cronómetro avanzaba, el pulso físico continuaba y, pese a la entrada de revulsivos en ambos conjuntos, las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. En el minuto 70 el peligro llegaba de nuevo a balón parado, con un lanzamiento de falta de Pierre que atrapa Pulpo Romero sin mayores complicaciones.

Otra falta, en este caso a favor de la Roda, acababa convirtiéndose en la ocasión más clara del encuentro para los rojillos. Tras el saque, el balón cae en los pies de Connor que la pone en el área desde la derecha. Megías se anticipa a la defensa azulgrana y conecta un cabezazo que sale lamiendo el palo derecho de la portería.

En la recta final, el Extremadura pisó ligeramente el acelerador para tratar de ir a por el partido, pero se carecía de la claridad y profundidad necesarias. En cambio, si hay algo que le sobra a este Extremadura es fe y Richard Boateng pudo emular el final heroico de la jornada anterior. Tras una jugada por la derecha, la pelota llegó franca al ghanés dentro área, pero su disparo salió mordido y se desperdició la ocasión.

Los dos equipos se marcharon a los vestuarios con un nuevo punto en el casillero, pero con esa sensación compartida de que quizá se podría haber logrado un botín mayor. Un encuentro que no implica muchos cambios de cara a la situación clasificatoria de ambos conjuntos y que no pasará a la historia de una competición que no para.

Las finales para los equipos de abajo prosiguen y los de Almendralejo tienen el próximo domingo una trascendental: derbi frente al Mérida. El nuevo césped convertirá al Francisco de la Hera en anfitrión de lujo y testigo de una batalla en la que están en juego los objetivos de ambos conjuntos.